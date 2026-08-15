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Nhận định MU vs AC Milan: Duyên nợ Ruben Amorim

Sự kiện: Manchester United AC Milan

MU sẽ đối đầu AC Milan trong trận giao hữu trên đất Ba Lan, với tâm điểm chú ý đổ đồn vào HLV Ruben Amorim.

Quỷ đỏ đã có 2 danh hiệu sau loạt giao hữu tiền mùa giải, gồm Snapdragon Cup và Boyle Sports Cup, nhờ các chiến thắng trước Atletico Madrid (2-1) và đánh bại Leeds 5-4 trên chấm luân lưu.

Sau khởi đầu không mấy thuận lợi khi thua Wrexham 0-1, MU cải thiện rõ rệt cả về kết quả lẫn màn trình diễn. Họ đè bẹp Rosenborg 5-0 ở trận thứ hai, hòa PSG 1-1, bên cạnh các kết quả tích cực khác.

MU đang có phong độ tốt ở các trận giao hữu - Ảnh: MUFC

MU đang có phong độ tốt ở các trận giao hữu - Ảnh: MUFC

Hôm nay, thầy trò Michael Carrick sẽ khép lại quá trình chuẩn bị trước mùa bằng màn so tài AC Milan, rồi chính thức bước vào Premier League 2026/27 với chuyến làm khách trên sân Hull City ngày 22/8.

Trên thị trường chuyển nhượng, MU đã bổ sung Andrey Santos, Youri Tielemans, Karl Darlow và Tynan Thompson. Red Devils sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng trước khi phiên chợ hè đóng cửa vào đầu tháng 9.

Màn thể hiện của bộ đôi tân binh Santos - Tielemans khu trung tuyến tương đối ấn tượng, khiến fan hâm mộ áo đỏ an tâm hơn sau sự ra đi của Casemiro.

Điểm đáng chú ý ở màn so tài là cuộc tái ngộ giữa cầu thủ MU và cựu HLV Ruben Amorim. Nhà cầm quân Bồ Đào Nha từng trải qua quãng thời gian khó khăn khi dẫn dắt Quỷ đỏ từ tháng 11/2024 đến tháng 1/2026.

Amorim mới được bổ nhiệm làm HLV trưởng AC Milan hồi giữa tháng 6. Tuy nhiên, ông vẫn chưa biết mùi chiến thắng cùng đội bóng mới, Rossoneri hòa 2 và thua 1 trong 3 trận giao hữu tiền mùa giải.

Milan bắt đầu quá trình chuẩn bị bằng trận hòa Celtic 2-2, sau đó hòa Inter Milan 1-1. Trận đấu gần nhất, đội bóng áo đỏ-đen gây thất vọng lớn khi phơi áo Chelsea 0-3.

Ruben Amorim đứng trước nhiệm vụ khó khăn vực dậy AC Milan - Ảnh: The Times

Ruben Amorim đứng trước nhiệm vụ khó khăn vực dậy AC Milan - Ảnh: The Times

Sau màn trình diễn thất vọng trước Chelsea, Milan đang cho thấy nhiều vấn đề cần khắc phục. Hầu hết thành viên áo đỏ đen chưa quen với sơ đồ mới 3 trung vệ mà Amorim áp dụng.

Ngoài việc bổ sung Goncalo Ramos, Mario Gila và Sankhoun Diawara, HLV Amorim cũng không có nhiều chất liệu mới để xây dựng đội hình theo ý mình.

Thế nên, đương đầu MU được chuẩn bị kỹ lưỡng và đạt phong độ tích cực hơn, AC Milan khó lòng gây bất ngờ.

Dự đoán: MU thắng 3-1

Đội hình dự kiến

MU: Lammens; Dalot, Maguire, Heaven, Shaw; Tielemans, Santos; Amad, Fernandes, Cunha; Mbeumo.

AC Milan: Torriani; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Comotto, Estupinan; Loftus-Cheek, Ramos, Leao.

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Theo An Nhi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/08/2026 06:30 AM (GMT+7)
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