FIFA ra quyết định quan trọng, bóng đá Việt Nam có thêm cơ hội đến World Cup

Mới đây, FIFA đã ra quyết định về việc phân bổ các suất tham dự VCK U20 World Cup 2027. Theo đó, giải đấu sẽ có 24 đội tranh tài. 2 đội chủ nhà là Uzbekistan và Azerbaijan sẽ được đặc cách tham dự.

Ảnh: AFC.

22 đội tuyển còn lại sẽ được xác định thông qua quá trình vòng loại tại các châu lục. Với châu Á, sẽ có 4 suất tham dự thẳng VCK U20 World Cup 2027 cùng 1 suất dự vòng play-off liên lục địa.

4 đội châu Á giành vé vào thẳng VCK U20 World Cup 2027 chính là 4 đội vào bán kết giải U20 châu Á 2027. 4 đội thua ở tứ kết sẽ thi đấu vòng play-off để tìm ra 1 đội tham dự vòng play-off liên lục địa với 3 đội đến từ Nam Mỹ, châu Đại Dương, châu Âu để xác định đội bóng giành vé dự VCK U20 World Cup 2027.

Như vậy, U20 Việt Nam sẽ có thêm cơ hội để trở lại với sân chơi U20 World Cup 2027 sau đúng 10 năm kể từ lần tham dự giải đấu ở Hàn Quốc năm 2017.

Để hướng tới việc cạnh tranh vé dự VCK U20 World Cup 2027, U20 Việt Nam với nòng cốt là lứa cầu thủ sinh năm 2007, 2008 sẽ tham dự nhiều giải đấu trong năm 2026 như U19 Đông Nam Á, vòng loại U20 châu Á diễn ra vào tháng 7, tháng 8/2026.