Argentina chuẩn bị khởi kiện, đòi lại công bằng vì bị tấn công trên mạng ở World Cup

ĐT Argentina khép lại World Cup 2026 với vị trí á quân, sau khi để thua Tây Ban Nha trong trận chung kết. Tuy nhiên, giống như những gì từng xảy ra tại World Cup Qatar năm 2022, trên mạng xã hội, "Những vũ công Tango" một lần nữa phải hứng chịu việc bị chỉ trích vì được trọng tài thiên vị và có vẻ như sự việc không còn dừng lại ở hành vi cá nhân.

Messi cùng các đồng đội bị công kích trên mạng xã hội

Tờ La Nación của Argentina cho rằng đó là chiến dịch truyền thông được dàn dựng nhằm chống lại ĐT Argentina dường như đã diễn ra khá rõ ràng. Vì vậy, Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) đã bắt đầu thu thập chứng cứ để có hành động pháp lý.

Argentina đang bị đối xử theo "tiêu chuẩn kép"?

Câu chuyện bắt đầu ngay từ trận đấu đầu tiên ở vòng bảng với ĐT Algeria, người ta liên tục bàn tán về khả năng Lionel Messi đáng lẽ phải nhận thẻ đỏ vì một pha giẫm chân vô tình và không có nhiều lực lên bắp chân của Mandi, nhưng họ lại không hề đề cập đến việc bàn thắng đầu tiên của siêu sao người Argentina bị hủy một cách sai lầm do lỗi của hệ thống việt vị bán tự động.

Cứ như vậy, tranh cãi liên quan đến Argentina có xu hướng ấy chỉ tăng không giảm. Đến vòng 1/16, một số ý kiến còn cố tình mổ xẻ quá mức các tình huống để ám chỉ Argentina được trọng tài ưu ái, dựa trên một pha phạm lỗi trong thời gian bù giờ không bị thổi, dù thực tế hoàn toàn không hề có va chạm.

Tuy nhiên, làn sóng trên mạng xã hội thực sự bùng nổ trong các trận đấu ở vòng 1/8 và tứ kết, chủ yếu xuất phát từ những lời phàn nàn của Ai Cập, đội bóng không thừa nhận cú giẫm chân quá rõ lên Lisandro Martínez ở đầu tình huống dẫn đến bàn thắng bị hủy, cũng như việc đòi phạt đền trong pha va chạm với Salah – tình huống mà ngay cả cựu cầu thủ Liverpool cũng không yêu cầu.

Trận đấu giữa Ai Cập và Argentina có nhiều tranh cãi

Ở vòng bán kết, Thụy Sĩ phải chịu tấm thẻ đỏ dành cho Embolo sau khi tiền đạo này cố tình ăn vạ bằng một cú "đóng kịch" rất rõ ràng để kiếm lỗi từ Paredes. VAR đã sửa lại quyết định theo một quy trình mới được áp dụng ở kỳ World Cup lần này. Vì vậy, nếu có tranh cãi về chiếc thẻ đỏ dành cho tiền đạo người Thụy Sĩ thì tranh cãi đó nên hướng vào luật lệ, chứ không phải những lợi ích bị cho là dành cho Argentina.

Liên đoàn bóng đá Argentina chuẩn bị ra tay

Trong tất cả những tình huống kể trên đều có một điểm chung: chúng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội nhằm khiến công chúng tin bằng mọi cách rằng giải đấu đã bị thao túng. Điều này có thể bị xem là chuyện nhỏ nhặt, nhưng trong xã hội hiện nay, nơi nhiều người có xu hướng tin vào những gì họ nhìn thấy trên mạng xã hội ngay cả khi chưa xem các trận đấu, một chiến dịch bôi nhọ như vậy có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến hình ảnh của một đội tuyển.

Chính vì lý do đó, sau khi giải đấu khép lại, AFA đã quyết định có hành động pháp lý đối với những cá nhân hoặc tổ chức đã đưa ra các cáo buộc sai sự thật, sử dụng hình ảnh bị chỉnh sửa, phát tán những khẳng định chưa được kiểm chứng và các cáo buộc vô căn cứ, bất kể đó là các cơ quan truyền thông lớn, các tài khoản trên X hay các trang Instagram.

Sau khi thu thập đầy đủ bằng chứng, LĐBĐ Argentina sẽ không ngần ngại gửi đơn khiếu kiện để đòi lại công bằng cho Messi và đồng đội.