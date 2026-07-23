Danh tiếng Messi bị giảm mạnh sau World Cup

Theo Daily Mail, danh tiếng của Lionel Messi trong mắt công chúng Anh giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi YouGov theo dõi mức độ yêu thích dành cho đội trưởng Argentina. Kết quả được công bố sau khi đội bóng Nam Mỹ thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026.

Trước giải đấu tại Mỹ, Canada và Mexico, 55% số người được YouGov khảo sát có đánh giá tích cực về Messi. Chỉ 9% đưa ra nhận xét tiêu cực, giúp chỉ số yêu thích ròng của tiền đạo Argentina đạt mức +46.

Sau World Cup, tỷ lệ đánh giá tích cực giảm còn 29%, tỷ lệ tiêu cực tăng lên 44%. Chỉ số ròng vì thế tụt xuống -15, tương đương mức giảm 61 điểm trong thời gian diễn ra giải đấu. Kết quả này cũng thấp hơn Cristiano Ronaldo - có chỉ số ròng -2 trong cùng hệ thống khảo sát.

Daily Mail nhận định sự thay đổi không chỉ bắt nguồn từ màn trình diễn cá nhân của Messi. Đội trưởng Argentina ghi tám bàn và tiếp tục giữ vai trò trung tâm trên hành trình vào chung kết. Tuy nhiên, tranh cãi liên quan đến cách hành xử của các cầu thủ Argentina ảnh hưởng trực tiếp tới hình ảnh đội trưởng Argentina.

Tranh cãi 'chơi xấu' trong trận chung kết

Argentina để thua Tây Ban Nha 0-1 sau 120 phút tại sân New York New Jersey. Ferran Torres ghi bàn duy nhất ở phút 106, đưa đội tuyển Tây Ban Nha giành chức vô địch thế giới lần thứ hai.

Trận đấu trở nên căng thẳng với nhiều tình huống va chạm. Enzo Fernandez nhận thẻ đỏ ở cuối thời gian thi đấu chính thức. Sau tiếng còi mãn cuộc, Leandro Paredes tiếp tục bị chỉ trích vì xô xát với Eric Garcia và Gavi.

Messi cũng bị kéo vào tranh luận khi đề nghị trọng tài xem xét hành động Marc Cucurella đưa tay lên che miệng trong một tình huống đối đầu. Theo quy định được áp dụng tại giải, cầu thủ có thể bị xử lý nghiêm cho hành động che miệng phát ngôn phân biệt chủng tộc, xúc phạm hoặc khiêu khích.

Khảo sát cho thấy người hâm mộ Anh giảm mức độ yêu thích dành cho Messi.

Tuy nhiên, trọng tài và tổ VAR không can thiệp vì không xác định Cucurella có hành vi vi phạm. Truyền thông Anh cho rằng phản ứng của Messi nhằm gây áp lực để hậu vệ Tây Ban Nha bị truất quyền thi đấu.

Dù vậy, Messi có những hành động được đánh giá tích cực sau trận. Anh tiến đến bắt tay Lamine Yamal trong khi một số đồng đội tiếp tục tranh cãi với cầu thủ Tây Ban Nha. Tiền đạo 39 tuổi cũng ở lại sân chứng kiến đối thủ nhận cúp vô địch.

Loạt quyết định gây tranh luận

Hành trình vào chung kết của Argentina đi kèm hàng loạt tranh cãi về công tác trọng tài. Một số đội tuyển cho rằng những quyết định quan trọng mang lại lợi thế cho nhà vô địch World Cup 2022. FIFA bác bỏ cáo buộc giải đấu được sắp đặt để có lợi cho Argentina.

Ngay ở trận vòng bảng gặp Algeria, Messi bị cho là có hành động giẫm vào chân Aissa Mandi sau một pha tranh chấp. Trọng tài cho Algeria hưởng đá phạt nhưng không rút thẻ đối với tiền đạo Argentina. Tình huống cũng không được VAR yêu cầu xem lại.

Tranh luận tiếp tục xuất hiện tại vòng 16 đội. Ai Cập không được công nhận một bàn thắng sau khi VAR xác định Marwan Attia phạm lỗi với Lisandro Martinez trong tình huống diễn ra trước đó 18 giây.

Đội bóng châu Phi đồng thời cho rằng họ đáng được hưởng phạt đền khi Mohamed Salah va chạm với Julian Alvarez trong khu vực cấm địa. Trận đấu sau đó kết thúc với chiến thắng dành cho Argentina.

Đại diện FIFA bác bỏ cáo buộc thiên vị Messi và tuyển Argentina ở World Cup 2026.

HLV Hossam Hassan bày tỏ sự bất bình, cho rằng Ai Cập chịu những quyết định thiếu công bằng. Ông thậm chí đặt câu hỏi liệu yếu tố thương mại và sức hút của Messi có ảnh hưởng tới công tác điều hành hay không. Tuy nhiên, đây chỉ là cáo buộc từ phía đội tuyển Ai Cập và không có bằng chứng cho thấy FIFA can thiệp vào kết quả.

Thụy Sĩ cũng phản ứng sau khi thua Argentina ở tứ kết. Breel Embolo nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi ăn vạ sau khi trọng tài xem lại tình huống bằng VAR. Ban đầu, Leandro Paredes mới là người bị phạt thẻ vì phạm lỗi.

Sau khi xem băng hình theo quy định về xác định nhầm người vi phạm, trọng tài Joao Pinheiro cho rằng Embolo chủ động tạo va chạm rồi ngã xuống. Thẻ phạt dành cho Paredes được hủy và Embolo bị truất quyền thi đấu.

Các cầu thủ tuyển Thụy Sĩ như Granit Xhaka, Manuel Akanji và Remo Freuler công khai chỉ trích quyết định này. HLV Murat Yakin cho rằng việc thay đổi thẻ phạt phá vỡ cục diện trận đấu. Trong khi đó, những ý kiến bảo vệ trọng tài khẳng định Embolo có hành vi ăn vạ và quyết định được đưa ra đúng quy định.

Những tranh cãi tích tụ trong suốt giải đấu, cộng với mối quan hệ căng thẳng giữa công chúng Anh và Argentina sau vụ biểu ngữ Falkland, được xem là nguyên nhân khiến chỉ số yêu thích Messi giảm mạnh.

"Tuy nhiên, kết quả khảo sát phản ánh tại một thời điểm và thị trường cụ thể, không đồng nghĩa di sản thể thao của Messi bị xem nhẹ. Mọi khảo sát mang tính tương đối", Daily Mail nhấn mạnh.