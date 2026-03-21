Fernandes tỏ thái độ với HLV Carrick, "chấp" 22 trận vẫn vượt thành tích của huyền thoại

Khoảnh khắc căng thẳng giữa Fernandes và Carrick

MU đã trải qua trận cầu giàu cảm xúc trước Bournemouth ở vòng 31 Ngoại hạng Anh. Dù rất nỗ lực, thầy trò Michael Carrick vẫn phải ngậm ngùi ra về với kết quả hòa 2-2, qua đó bỏ lỡ cơ hội bứt phá trên bảng xếp hạng.

Fernandes tỏ thái độ vì chỉ đạo của HLV Carrick

Giữa hiệp đấu đầu tiên, nhà báo Samuel Luckhurst (Manchester Evening News) đã hé lộ một tình huống đáng chú ý giữa Bruno Fernandes và HLV tạm quyền Michael Carrick. Cụ thể, tiền vệ người bồ Đào Nha tỏ ra không hài lòng vì chỉ đạo từ ông thầy.

“Fernandes có chút phàn nàn với Carrick, người chỉ nhún vai đáp lại. Có vẻ như ông ấy đang yêu cầu Fernandes chơi bó vào trung lộ nhiều hơn", Samuel Luckhurst viết trên Twitter.

Fernandes sánh ngang Eric Cantona

Bất chấp những diễn biến ngoài chuyên môn, Fernandes vẫn là điểm sáng lớn nhất của MU. Tiền vệ người Bồ Đào Nha mở tỷ số ở phút 61 từ chấm phạt đền, qua đó nâng tổng số bàn thắng tại Ngoại hạng Anh mùa này lên con số 8.

Tính từ khi ra mắt MU vào tháng 2/2020, Fernandes đã ghi 70 bàn tại giải đấu hàng đầu "Xứ sở sương mù", ngang thành tích của huyền thoại Eric Cantona. Không chỉ lập công, anh còn tạo nên tầm ảnh hưởng tới lối chơi với tổng cộng 24 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng mùa này.

Fernandes đá ít trận hơn nhưng góp công vào nhiều bàn thắng hơn Hazard

San bằng thành tích của Hazard dù thi đấu ít hơn

Tổng cộng, Fernandes đóng góp tổng cộng 137 bàn (70 bàn, 77 kiến tạo) tại Ngoại hạng Anh, hiệu suất cực kỳ ấn tượng. Đáng nói hơn, anh cũng chính thức vượt qua thành tích của huyền thoại Chelsesa, Eden Hazard. Cụ thể, Hazard có 136 lần góp dấu giày vào bàn thắng sau 245 trận. Trong khi đó, Fernandes chỉ mất 233 trận để con số này, nhanh hơn 22 trận.

Anh cũng suýt có thêm một pha kiến tạo khi thực hiện quả phạt góc để Harry Maguire đánh đầu, nhưng bàn thắng sau đó được tính là phản lưới của hậu vệ đối phương.