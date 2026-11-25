Manchester United đang bước vào kỷ nguyên mới dưới thời Mauricio Pochettino và cần một thế hệ lãnh đạo mới trên sân cỏ. Bruno Fernandes có những đóng góp không thể phủ nhận, nhưng đã đến lúc đội bóng phải nhìn nhận thực tế và chuẩn bị cho tương lai.

Thống kê của Fernandes tại MU

Fernandes không còn ở đỉnh cao

Fernandes 5 lần được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của MU trong 7 mùa giải gần nhất. Anh ghi 113 bàn, đứng thứ 19 trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử CLB. Tại Premier League, tiền vệ này có 75 bàn thắng và 74 kiến tạo sau 240 trận. Anh cũng đang là đương kim Cầu thủ xuất sắc nhất năm của bóng đá Anh.

Dù vậy, hợp đồng của Fernandes sẽ hết hạn vào mùa hè năm sau và MU không nên vội vàng gia hạn. Ngay cả việc kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm cũng có thể là bước đi thụt lùi, trừ trường hợp nhằm tăng giá chuyển nhượng.

Ở tuổi 32, Fernandes không còn duy trì tốc độ và sự sắc bén như trước. Anh cũng không còn đáp ứng tiêu chuẩn cầu thủ đẳng cấp hàng đầu mà Sir Jim Ratcliffe theo đuổi. Khả năng lãnh đạo của tiền vệ này cũng gây nhiều tranh cãi khi thường xuyên phàn nàn và phản ứng thái quá trên sân.

So với những đội trưởng huyền thoại như Roy Keane, Bryan Robson, Steve Bruce, Nemanja Vidic hay Gary Neville, Fernandes chưa thể hiện được bản lĩnh tương xứng. Dù mỗi người có phong cách riêng, tất cả đều sở hữu sự tận hiến tuyệt đối cho đội bóng.

Fernandes còn kém rất xa các đội trưởng MU trong quá khứ

Mainoo có thể kế nhiệm Fernandes

Hạn chế của Fernandes càng bộc lộ khi anh công khai chất vấn chiến thuật của Michael Carrick trong trận gặp Como. Những bất đồng, kể cả khi có cơ sở, đáng lẽ phải được giải quyết trong phòng thay đồ thay vì đưa ra trước công chúng.

Đó là thời điểm Carrick cần các cầu thủ đứng ra nhận trách nhiệm, chứ không phải công khai chỉ trích quyết định của HLV. Hành động ấy phần nào cho thấy Fernandes thiếu tố chất lãnh đạo và sự cảm thông cần thiết.

Đáng chú ý, chính Carrick từng góp công lớn giúp Fernandes hồi sinh phong độ mùa trước. Khi nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm do Hiệp hội Nhà báo bóng đá Anh bình chọn hồi tháng 5, tiền vệ người Bồ Đào Nha hết lời ca ngợi Carrick, đánh giá cao công việc đưa MU trở lại Champions League.

Sự ủng hộ của Fernandes, người có tiếng nói quan trọng trong phòng thay đồ, góp phần giúp INEOS và nhà Glazer quyết định bổ nhiệm Carrick chính thức. Vì thế, việc anh sau đó công khai phản đối chiến thuật của HLV càng gây tổn hại.

Nếu Fernandes ra đi, Matheus Cunha là ứng viên đáng cân nhắc. Tiền đạo người Brazil đã và đang thể hiện sự tận hiến tương tự Fernandes đã làm trong giai đoạn mới gia nhập MU. Những gì Cunha cống hiến ở giai đoạn đã qua cho thấy, anh xứng đáng trở thành thủ lĩnh của “Quỷ đỏ” trong giai đoạn tiếp theo.

Senne Lammens cũng gây ấn tượng nhờ sự chuyên nghiệp, nhưng Kobbie Mainoo mới là phương án đáng chú ý. Dù mới 21 tuổi, tiền vệ trưởng thành từ học viện MU sở hữu tiềm năng trở thành thủ lĩnh tương lai.

Mainoo xứng đáng được MU tin tưởng

MU phải dũng cảm bước vào kỷ nguyên mới

Kobbie Mainoo là một trong số ít cầu thủ hiện tại xứng đáng với vị trí trong đội hình MU. Anh còn là sản phẩm của học viện, đại diện cho bản sắc truyền thống mà người hâm mộ luôn tự hào.

Kinh nghiệm đội trưởng của Mainoo chưa nhiều, nhưng màn trình diễn trước Roma hôm 3/11 cho thấy bản lĩnh đáng ghi nhận. Trong khi nhiều đồng đội đánh mất kỷ luật, tiền vệ trẻ vẫn giữ được sự điềm tĩnh và tinh thần trách nhiệm.

Dĩ nhiên, Mainoo cần thêm thời gian trưởng thành. Anh có thể đảm nhận vai trò đội trưởng tạm thời cho đến khi MU tìm được một thủ lĩnh giàu kinh nghiệm hơn.

Đây cũng là vấn đề lớn trong công tác tuyển dụng của đội bóng. MU không chỉ cần những cầu thủ giỏi chuyên môn mà còn phải tìm kiếm các cá tính mạnh mẽ, có khả năng dẫn dắt tập thể như Keane, Bruce hay Vidic trước đây. Việc bỏ lỡ cơ hội chiêu mộ Elliot Anderson và Morgan Rogers trong mùa hè là minh chứng cho sự thiếu quyết đoán.

MU có thể chọn phương án dễ dàng là giữ Fernandes, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc trì hoãn quá trình thay đổi. Tiền vệ người Bồ Đào Nha xứng đáng được tôn trọng vì những đóng góp trong quá khứ. Tuy nhiên, một đội bóng lớn phải biết nói lời chia tay đúng thời điểm. Với MU, thời điểm ấy có lẽ đã đến.