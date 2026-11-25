Từng giành HCB tại Paralympic Paris 2024, VĐV bóng rổ xe lăn Lee Fryer đang đối mặt với 17 cáo buộc hình sự, trong đó có 11 cáo buộc hiếp dâm. Nam VĐV 26 tuổi cũng đã bị loại khỏi đội tuyển quốc gia Anh.

Á quân Paralympic bị truy tố 11 tội danh hiếp dâm

Từ bục vinh quang Paralympic đến vòng lao lý

Ngày 24/11, tờ Daily Star đưa tin Lee Fryer, VĐV bóng rổ xe lăn 26 tuổi đến từ Pontefract, West Yorkshire (Anh), đang đối mặt với hàng loạt cáo buộc hình sự nghiêm trọng.

Ngoài 11 tội danh hiếp dâm, Fryer còn bị truy tố về các hành vi nhìn trộm, cố ý siết cổ, hành hung, tàng trữ cocaine, kiểm soát hoặc cưỡng ép trong mối quan hệ tình cảm và cản trở quá trình thực thi công lý.

Fryer bị bắt giữ vào tháng 7/2026 và mới đây đã xuất hiện tại Tòa án Hoàng gia Leeds. Tại đây, nam VĐV không nhận tội đối với tất cả cáo buộc, ngoại trừ cáo buộc nhìn trộm mà anh chưa đưa ra lời nhận tội hay phủ nhận.

Theo kế hoạch, phiên tòa xét xử Fryer sẽ diễn ra vào ngày 22/3/2027.

Vụ việc gây chú ý bởi chỉ hơn hai năm trước, Fryer còn là thành viên của đội tuyển bóng rổ xe lăn Vương quốc Anh giành HCB tại Paralympic Paris 2024.

Bị loại khỏi đội tuyển quốc gia

Liên đoàn Bóng rổ xe lăn Anh (BWB) xác nhận Fryer đã bị loại khỏi chương trình đội tuyển quốc gia và toàn bộ hoạt động của tổ chức này ngay từ thời điểm bị bắt giữ.

“Chúng tôi đã biết về những cáo buộc hình sự đối với Lee Fryer và nhận thức được tính nghiêm trọng của vụ việc. Ngay tại thời điểm bị bắt giữ, Fryer đã bị loại khỏi chương trình đội tuyển quốc gia và tất cả hoạt động của BWB, trong khi chờ kết quả điều tra. Do quá trình tố tụng hình sự vẫn đang diễn ra, chúng tôi không bình luận thêm vào thời điểm này”, đại diện BWB cho biết.

Trong khi đó, Paralympics GB cũng xác nhận đã nắm được thông tin về những cáo buộc đối với Fryer, đồng thời từ chối bình luận thêm do vụ việc đang trong quá trình tố tụng.

Hiện chưa có phán quyết kết tội đối với Fryer. Nam VĐV vẫn được hưởng nguyên tắc suy đoán vô tội trong quá trình xét xử.