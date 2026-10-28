Rodtang giúp võ sĩ Thái Lan hạ gục đối thủ Nhật Bản, kiếm về hơn 1 tỷ đồng

Cựu vô địch thế giới Muay Thái hạng ruồi của ONE Championship, Rodtang Jitmuangnon, đã dành những lời động viên đầy sức nặng, giúp người bạn thân đồng hương Chonburi là Sinsamut Klinmee tìm lại phong độ và giành chiến thắng ngoạn mục trước võ sĩ Nhật Bản Shintaro Matsuakura trong trận kickboxing hạng nhẹ tại sự kiện ONE Samurai 4 ở Tokyo diễn ra vào ngày 17/10.

Trong trận đấu này, Sinsamut tung cú đá phải cực mạnh trúng vùng cổ của Shintaro, khiến đối thủ ngã xuống sàn và giành chiến thắng knock-out ở hiệp 2. Anh còn nhận khoản tiền thưởng khoảng 1,6 triệu baht (khoảng 1,2 tỷ đồng).

Sinsamut đã nhận lời khuyên của Rodtang trước trận gặp Shintaro Matsuakura

Sau trận đấu, Sinsamut chia sẻ những hình ảnh hậu trường trên kênh YouTube cá nhân. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc xúc động khi anh gọi video cho Rodtang để xin lời khuyên và nhận sự động viên trước giờ thượng đài, cho thấy tình bạn thân thiết giữa hai võ sĩ bên ngoài võ đài.

Rodtang đã nhắn nhủ với Sinsamut: “Tôi muốn người bạn của mình thi đấu hết sức. Đừng kỳ vọng quá nhiều vào kết quả, bởi võ thuật là nghề của chúng ta. Điều quan trọng là phải làm hết khả năng. Thắng và thua là một phần của thể thao, nhưng trong từng giây trên võ đài, chúng ta không được phép bất cẩn”.

“Chúng ta phải luôn thận trọng và tập trung. Đừng đánh mất sự tập trung vào chiến thuật đã chuẩn bị. Dù có vẻ như có rất nhiều chi tiết cần ghi nhớ, tất cả đều là những điều chúng ta đã luyện tập”, Rodtang nhấn mạnh.

“Điều quan trọng nhất trong một trận đấu là ý chí. Chừng nào còn chưa chết, đừng bỏ cuộc. Hãy nhớ rằng không ai lúc nào cũng giỏi và cũng không ai phải thua mãi. Trong trận đấu này, cậu phải đứng dậy và chiến đấu bằng tất cả sức lực. Hãy làm mọi thứ tốt nhất có thể cho đến giây cuối cùng”, Rodtang khẳng định.

Trước khi đấu với Shintaro Matsuakura, Sinsamut đã thua 2 trận liên tiếp ở ONE trước Nieky Holzken và George Jarvis. Tuy nhiên nhờ lời động viên của Rodtang, Sinsamut đã lấy lại phong độ và giành chiến thắng trước đối thủ người Nhật Bản.

Sinsamut đã hạ gục Shintaro Matsuakura và nhận khoản tiền thưởng khoảng 1,6 triệu baht (khoảng 1,2 tỷ đồng)

Sinh năm 1995 tại Pattaya trong gia đình có nhiều nhà vô địch thế giới Muay Thái và quyền Anh, Sinsamut Klinmee bắt đầu tập luyện từ năm 4 tuổi và thắng trận đầu tiên khi mới 7 tuổi. Do thể hình vượt trội, anh gặp khó khăn trong việc tìm đối thủ phù hợp khi thi đấu. Sau khi nhập ngũ, Sinsamut chuyển sang quyền Anh, giành nhiều chiến thắng và được quân đội đưa đến tập huấn tại đội tuyển quyền Anh quốc gia.

Anh từng vô địch quyền Anh quốc gia tại sân vận động Lumpinee và thi đấu với các võ sĩ từng tham dự Olympic tại giải đấu của Hội đồng Thể thao Quân đội năm 2019. Tuy nhiên, Muay Thái vẫn là niềm đam mê lớn nhất của anh. Năm 2022, Sinsamut ra mắt ONE Championship bằng chiến thắng knock-out võ sĩ Hà Lan Nieky Holzken.

Sau khi cổ vũ người bạn Sinsamut giành chiến thắng, giờ đến lượt Rodtang thể hiện khả năng của mình trước Nong-O Hama Muay Thai, cựu vô địch thế giới Muay Thái hạng gà của ONE Championship.

Hai võ sĩ sẽ đối đầu ở vòng tứ kết giải ONE Muay Thai World Grand Prix hạng ruồi tại sự kiện The Inner Circle 38, diễn ra vào thứ Sáu, ngày 13/11/2026, tại sân vận động quyền anh Lumpinee ở khu Ram Inthra.