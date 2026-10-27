Tranh cãi Quả bóng vàng 2026: Ban tổ chức sớm công bố Kane nhận giải

Vẻ mặt thất thần của Lamine Yamal

Mặc dù giành danh hiệu "Cầu thủ trẻ hay nhất năm" nhưng rõ ràng việc lần thứ hai liên tiếp không đạt danh hiệu "Quả bóng vàng" khiến tiền đạo người Tây Ban Nha không khỏi thất vọng. Máy quay của đài L'equipe đã bắt được cảnh Yamal ngồi thẫn thờ trên băng ghế sau khi tươi cười chúc mừng Harry Kane. Đây có lẽ sẽ là động lực để tài năng trẻ người Tây Ban Nha tiếp tục phấn đấu trong mùa giải này.

Ban tổ chức "Quả bóng vàng" mắc lỗi nghiêm trọng

Vài giờ trước khi lễ trao giải "Quả bóng vàng 2026" diễn ra, trang chủ của "Quả bóng vàng" đã gặp sự cố nghiêm trọng chưa từng xảy ra. Theo đó, một bài viết có tiêu đề "Harry Kane giành "Quả bóng vàng 2026" đã được đăng tải lên. Nội dung bài viết như sau:

Trang chủ "Quả bóng vàng" sớm lên bài Harry Kane giành giải

"Với thành tích ghi bàn kỷ lục ở các giải vô địch quốc gia và cúp quốc gia trong mùa giải 2025/26, Harry Kane đã giành Quả bóng Vàng. Sau đây, chúng ta sẽ điểm lại những pha lập công mang tính biểu tượng và xuất sắc nhất của anh trong một mùa giải bùng nổ với 61 bàn thắng...

36 bàn thắng của Harry Kane cho Bayern Munich tại Bundesliga mùa giải 2025/26 đã giúp tiền đạo này giành Chiếc giày Vàng châu Âu lần thứ hai, trong khi thành tích 61 bàn trên mọi đấu trường của anh giúp đội bóng Đức trở thành tâm điểm chú ý trên toàn thế giới.

Trong hành trình đó, Kane đã phá vỡ nhiều kỷ lục. Đồng thời, khả năng săn bàn xuất sắc của anh cũng góp công lớn giúp Bayern giành cú ăn ba quốc nội".

Bài viết này nhanh chóng được truyền đi với tốc độ chóng mặt. Người hâm mộ bóng đá Anh vỡ òa vui sướng trước thông tin Harry Kane dường như đã giành chiến thắng.

Ban tổ chức chữa cháy

Để "chữa cháy" cho sai lầm sơ đẳng này, ban tổ chức "Quả bóng vàng" đăng tải thêm 2 bài chúc mừng tương tự dành cho Lamine Yamal và Kylian Mbappe kèm theo lời giải thích. "Đây chỉ là những bài viết được chuẩn bị sẵn để dành cho những ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu "Quả bóng vàng".

Ban tổ chức "Quả bóng vàng" chữa cháy bằng hai bài chúc mừng khác

Để tăng thêm độ uy tín, ban tổ chức cũng nhờ người dẫn chương trình, Kate Scott trả lời phỏng vấn: "Không một ai trong chúng tôi biết kết quả của "Quả bóng vàng" năm nay. Tất cả đều làm việc như bình thường chỉ có phần quan trọng nhất là vẫn được giữ kín".

Tuy nhiên, cuối cùng Harry Kane vẫn là chủ nhân của danh hiệu "Quả bóng vàng 2026" với thành tích 61 bàn sau 56 trận cho Bayern Munich ở mùa giải 2025/26.