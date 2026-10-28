Huy Hoàng công khai tình cảm với nữ tuyển thủ bóng chuyền

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng chụp ảnh cùng bạn gái Lâm Oanh, sau khi đội bóng chuyền Binh Chủng Thông Tin vô địch quốc gia 2026, tại nhà thi đấu Vĩnh Long tối 25/10. Ảnh: FBNV

Cặp đôi vướng tin đồn hẹn hò từ hai năm nay. Lâm Oanh nhiều lần được nhìn thấy đến nhà thi đấu tại SEA Games, vào thời điểm Huy Hoàng thi đấu. Dịp Tết dương lịch 2026, cô đăng lên trang cá nhân khoe nắm tay bạn trai đi chơi biển Côn Đảo nhưng giấu mặt.

Trước đó từng xuất hiện hình ảnh gia đình hai bên đến nhà nhau chơi, nói chuyện. Dù vậy, cả Huy Hoàng lẫn Lâm Oanh đều từ chối tiết lộ mối quan hệ.

Đến hôm nay, đôi trai tài gái sắc mới chính thức công khai chuyện tình cảm. Họ đăng lên trang cá nhân hình ảnh chụp chung tại nhà thi đấu Vĩnh Long, sau khi Lâm Oanh cùng Binh chỉnh Thông tin lên ngôi vô địch quốc gia 2026.

"Chúc mừng cục vàng", Huy Hoàng viết cùng ký hiệu trái tim trên trang Facebook cá nhân. Còn Lâm Oanh đăng kèm biểu tượng chức vô địch cùng trái tim.

Dưới các bài đăng, đôi VĐV cùng quê Quảng Bình nhận được nhiều lời chúc mừng. Nhiều khả năng họ sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm nay, hoặc đầu năm sau.

Nguyễn Huy Hoàng là một trong những kình ngư giàu thành tích nhất môn bơi của Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng

Huy Hoàng sinh năm 2000 tại huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình (nay là Quảng Trị), thi đấu ở cự ly trung bình và dài gồm 400m, 800m và 1.500m tự do.

Với biệt danh "Rái cá sông Gianh", anh là một trong những kình ngư thành công nhất lịch sử thể thao Việt Nam, đã giành 14 HC vàng SEA Games, bốn huy chương ASIAD (một HC bạc, ba HC đồng), một HC vàng Olympic trẻ và hai HC vàng vô địch châu Á.

Chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh sinh năm 1998 ở thị xã Ba Đồn, Quảng Bình. Sinh ra trong gia đình có truyền thống chơi bóng chuyền phong trào, cô bén duyên với môn thể thao này từ nhỏ. Đến năm 2014, Lâm Oanh được tuyển chọn vào đội bóng chuyền nữ Bộ Tư lệnh Thông tin. Nhờ khả năng quan sát, điều phối bóng và phối hợp chiến thuật, cô được đào tạo chuyên sâu ở vị trí chuyền hai.

Lâm Oanh dần trở thành trụ cột, sau đó giữ băng đội trưởng Binh chủng Thông tin và cùng tuyển U23 Việt Nam giành HC đồng giải U23 châu Á. Từ năm 2019, Lâm Oanh thường xuyên góp mặt trong đội tuyển quốc gia, trở thành một trong những cầu thủ chuyền hai quan trọng nhất. Cuối năm 2023, cô sang Thái Lan thi đấu cho Supreme Chonburi E.Tech.

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Chuyền hai Lâm Oanh từng giấu kín hình ảnh bạn trai trong chuyến du lịch Tết dương lịch 2026. Ảnh: FBNV

Lâm Oanh đã cùng bóng chuyền nữ Việt Nam giành bốn HC bạc SEA Games, vô địch SEA Games, AVC Challenge Cup 2023, 2024, AVC Nations Cup 2025, FIVB Challenger Cup 2024, HC đồng ASIAD 2023, đứng thứ tư châu Á 2023...

Trên phương diện cá nhân, cô giành giải thưởng chuyền hai hay nhất AVC Challenge Cup 2023, SEA V-League 2023 hay VTV Cup 2023 và mới nhất là ở giải vô địch quốc gia 2026.