MU bất lực mua hậu vệ trái thay Luke Shaw vì bị đòi mức giá kỷ lục thế giới

Mặc dù đã đầu tư cho hàng công mùa trước và tuyến giữa ở mùa này, MU lại đang có hàng thủ gần như y hệt so với 4 năm trước nhưng đã già đi, hay chấn thương hơn và phong độ kém dần. Họ đã thủng lưới 4 bàn ở 2 vòng đầu của Premier League và HLV Michael Carrick chưa thể có giải pháp điều chỉnh khi con người vẫn chỉ có vậy.

Luke Shaw bị Abdul Fatawu vượt qua dẫn tới bàn mở tỷ số cho Ipswich

Một trong những vị trí nổi cộm là hậu vệ trái, nơi MU hiện chỉ có Luke Shaw trấn giữ. Shaw đã không còn chơi tốt trong khi Patrick Dorgu bị đẩy lên đá tấn công, và khi cần thay Shaw thì MU sẽ chỉ có khả năng đưa Diogo Dalot sang đá bên này. Thậm chí giải pháp dùng Carlos Baleba cũng đã được tính đến do tân binh này thuận chân trái.

Vấn đề là nếu biết tình hình vị trí này như vậy, vì sao ban lãnh đạo MU không tích cực mua quân? Nhà báo Chris Wheeler mới đây cho biết giám đốc tuyển trạch Jason Wilcox và các cộng sự đã nhắm đến một số cầu thủ nhưng họ rốt cuộc đã trì hoãn việc này, với lý do “đợi thời cơ tốt xuất hiện”.

Cầu thủ được MU chú ý nhất là Lewis Hall của Newcastle, người cũng đang chơi khá tốt sau 2 trận đầu mùa. Newcastle hè này đã bán đi khá nhiều cầu thủ nên họ tỏ ra rất quyết tâm giữ Hall ở lại, và nếu bán họ cũng chỉ chấp nhận mức phí từ 75 triệu bảng trở lên cho ngôi sao 21 tuổi.

MU chê mức giá này là quá đắt, đây là mức phí sẽ khiến Hall trở thành hậu vệ biên đắt nhất trong lịch sử, phá kỷ lục 60,8 triệu bảng của Achraf Hakimi năm 2021. Tất nhiên mặt bằng thị trường đã thay đổi nhiều so với 5 năm trước, nhưng điều đó không làm thay đổi ý kiến của các quan chức MU rằng họ có thể mua Hall hoặc một hậu vệ trái khác với giá rẻ hơn.

Newcastle chỉ nói chuyện nếu MU chìa ra không dưới 75 triệu bảng cho Lewis Hall

MU đã nhắm sang các mục tiêu khác gồm Fredi Kadioglu (Brighton), Ian Maatsen (Aston Villa) hay Jorge Salinas (Racing Santander). Trong số này chỉ có Salinas có vẻ dễ mua với mức giá chỉ vào khoảng 15-16 triệu bảng, nhưng đây là một cầu thủ 19 tuổi mới chỉ bắt đầu đá ở La Liga mùa này.

Vụ Alejandro Balde rốt cuộc cũng không tới đâu, khi MU chỉ muốn mượn còn Barca muốn bán đứt. Thị trường đã đóng cửa và MU sẽ không thể mua được hậu vệ trái.

Theo Chris Wheeler, HLV Carrick sẽ phải chấp nhận tình trạng hàng thủ MU hiện tại cho tới sang năm. Khi đó cả Shaw, Harry Maguire và Lisandro Martinez đều sẽ hết hợp đồng và một cuộc cải tổ toàn bộ sẽ được tiến hành cho mặt trận phòng ngự. Carrick sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài xoay xở với những gì ông đang có.