Người cũ MU McTominay phải phẫu thuật vì rối loạn nhịp tim, sức khỏe ra sao?

Napoli xác nhận McTominay bị chứng rối loạn nhịp tim

Napoli xác nhận Scott McTominay sẽ phải phẫu thuật để điều trị chứng rối loạn nhịp tim nhẹ và lành tính mới xuất hiện. Tiền vệ 29 tuổi sẽ tiến hành thủ thuật trong những ngày tới.

Theo thông báo của Napoli, McTominay dự kiến có thể trở lại thi đấu cho đội bóng Italia sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia vào tháng 9. Sky Sports Italia cho biết, tình trạng này có thể xuất hiện ở các vận động viên vì nhiều nguyên nhân khác nhau và không ảnh hưởng đến sự nghiệp thi đấu của anh.

McTominay tạm rời xa sân cỏ trong thời gian tới

Rối loạn nhịp tim là tình trạng tim đập không theo nhịp bình thường. Nhịp tim có thể quá nhanh, quá chậm hoặc không đều. Theo NHS (Dịch vụ Y tế Quốc gia, hệ thống y tế công lập của chính phủ Vương quốc Anh), một số biểu hiện có thể gặp gồm hồi hộp, khó thở, choáng váng, chóng mặt hoặc đau và khó chịu ở ngực.

Thủ thuật điều trị thường có mức độ xâm lấn thấp, sử dụng năng lượng chuyên biệt để xử lý phần mô tim gây ra nhịp tim bất thường.

McTominay có thể bỏ lỡ 4 trận đấu

McTominay đã ra sân trong cả 2 trận đầu tiên của Napoli tại Serie A 2026/27, gặp Genoa và Como. Ở trận đấu với Como, anh được thay ra trước khi trận đấu trôi qua 1 giờ.

Sau ca phẫu thuật, McTominay dự kiến vắng mặt 4 trận, gồm 3 trận tại Serie A và 1 trận tại Champions League. Trong số đó có trận Napoli tiếp đón Arsenal tại sân Stadio Maradona ở lượt trận mở màn đấu trường châu Âu.

3 trận Serie A mà tiền vệ người Scotland có thể bỏ lỡ là các cuộc đối đầu với Inter, Bologna và Fiorentina. Napoli hy vọng anh có thể kịp trở lại ở những trận gặp Frosinone và Villarreal. Trên Instagram, McTominay viết: “Hẹn sớm gặp lại Napoli. Tôi sẽ không mất nhiều thời gian đâu".

Sự nghiệp "lên hương" sau khi rời MU

McTominay là một trong những cầu thủ Vương quốc Anh tạo dấu ấn mạnh mẽ nhất ở nước ngoài. Kể từ khi rời MU vào năm 2024, tiền vệ người Scotland đã trở thành nhân tố quan trọng của cả Napoli lẫn đội tuyển quốc gia.

Trong màu áo Napoli, McTominay đóng góp ghi 27 bàn, 10 kiến tạo sau 82 lần ra sân. Những đóng góp của tiền vệ này giúp đội bóng vô địch Serie A năm 2024/25, bản thân anh được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Tháng 12/2024, McTominay chia sẻ với BBC Scotland về quyết định rời MU. Anh thừa nhận đó là một quyết định lớn, nhưng đồng thời cho rằng lựa chọn này cũng khá rõ ràng với bản thân: “Đó là một quyết định lớn, nhưng theo một cách nào đó, nó cũng khá rõ ràng.

Tôi nhìn thấy những người hâm mộ đầy nhiệt huyết, tôi nhìn thấy HLV, tôi nhìn thấy các cầu thủ và tôi nhìn thấy một cơ hội. Tôi đã nắm lấy cơ hội đó. Tôi không nhìn lại. Tôi không mất nhiều thời gian để đưa ra quyết định, bởi tôi biết đó là điều mình muốn và tôi sẽ không bao giờ hối tiếc về bất cứ điều gì trong cuộc đời mình. Một khi tôi đã quyết tâm làm điều gì đó, tôi sẽ thực hiện nó. Chỉ đơn giản vậy thôi. Không gì có thể ngăn cản tôi".