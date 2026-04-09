Nhiều cầu thủ V-League gặp sự cố bất ngờ trong quá trình di chuyển khi thi đấu, đó là những trường hợp của trung vệ Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội FC) và tiền đạo Gabriel Da Conceicao (HAGL).

Gabriel Da Conceicao trong màu áo HAGL. (Ảnh: VPF).

Cụ thể, Gabriel Da Conceicao bị mất hộ chiếu khi thi đấu và tập luyện tại Pleiku và Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng, xã Ia Băng tỉnh Gia Lai. Thời gian thất lạc hộ chiếu được xác định vào cuối tháng 3/2026. CLB HAGL đã đăng tải thông tin lên trang chủ để tìm kiếm người đã nhặt được hộ chiếu của cầu thủ Brazil.

Trong khi đó, Đỗ Duy Mạnh, trung vệ của ĐT Việt Nam bị thất lạc đồng hồ trong quá trình di chuyển sau khi kết thúc trận đấu ĐT Việt Nam với ĐT Malaysia.

Sau khoảng một tuần rà soát và cân nhắc, Duy Mạnh đã trình báo sự việc tới cơ quan công an tỉnh Ninh Bình, đồng thời đăng tải thông tin lên mạng xã hội với mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng trong việc tìm lại tài sản. Anh nhấn mạnh đây không chỉ là món đồ có giá trị lớn mà còn mang ý nghĩa kỷ niệm đặc biệt.

Theo nhiều nguồn thông tin, chiếc đồng hồ mà Duy Mạnh bị thất lạc có giá trị vào khoảng 1 tỷ đồng.