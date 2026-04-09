Sporting Braga vs Real Betis 08/04/26 - Trực tiếp
Paris Saint-Germain vs Liverpool
Barcelona vs Atlético de Madrid
Freiburg vs Celta de Vigo
Porto vs Nottingham Forest
Bologna vs Aston Villa
Nhiều cầu thủ V-League gặp sự cố bất ngờ

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng CLB LPBank HAGL

Nhiều cầu thủ V-League gặp sự cố bất ngờ trong quá trình di chuyển khi thi đấu.

Nhiều cầu thủ V-League gặp sự cố bất ngờ trong quá trình di chuyển khi thi đấu, đó là những trường hợp của trung vệ Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội FC) và tiền đạo Gabriel Da Conceicao (HAGL). 

Gabriel Da Conceicao trong màu áo HAGL. (Ảnh: VPF).&nbsp;

Gabriel Da Conceicao trong màu áo HAGL. (Ảnh: VPF). 

Cụ thể, Gabriel Da Conceicao bị mất hộ chiếu khi thi đấu và tập luyện tại Pleiku và Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng, xã Ia Băng tỉnh Gia Lai. Thời gian thất lạc hộ chiếu được xác định vào cuối tháng 3/2026. CLB HAGL đã đăng tải thông tin lên trang chủ để tìm kiếm người đã nhặt được hộ chiếu của cầu thủ Brazil. 

Trong khi đó, Đỗ Duy Mạnh, trung vệ của ĐT Việt Nam bị thất lạc đồng hồ trong quá trình di chuyển sau khi kết thúc trận đấu ĐT Việt Nam với ĐT Malaysia. 

Sau khoảng một tuần rà soát và cân nhắc, Duy Mạnh đã trình báo sự việc tới cơ quan công an tỉnh Ninh Bình, đồng thời đăng tải thông tin lên mạng xã hội với mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng trong việc tìm lại tài sản. Anh nhấn mạnh đây không chỉ là món đồ có giá trị lớn mà còn mang ý nghĩa kỷ niệm đặc biệt.

Theo nhiều nguồn thông tin, chiếc đồng hồ mà Duy Mạnh bị thất lạc có giá trị vào khoảng 1 tỷ đồng. 

Video bóng đá HAGL - Ninh Bình: Sao U23 Việt Nam ghi siêu phẩm, ngược dòng ngoạn mục (V-League)
Video bóng đá HAGL - Ninh Bình: Sao U23 Việt Nam ghi siêu phẩm, ngược dòng ngoạn mục (V-League)

(Vòng 17) Ninh Bình đã có màn lội ngược dòng đầy kịch tính trên sân của HAGL. Tuyển thủ U23 Việt Nam Lê Văn Thuận chính là người tạo ra sự khác biệt...

-08/04/2026 14:56 PM (GMT+7)
V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
