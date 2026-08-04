Dư luận Hàn Quốc ca ngợi “phép thuật Kim Sang Sik”, ấn tượng ĐT Việt Nam hạ Indonesia 3-0

Các trang FourFourTwo phiên bản tiếng Hàn và Sports Chosun cùng nhấn mạnh dấu ấn chiến thuật của HLV Kim Sang Sik, khả năng tấn công sắc bén, hàng thủ chắc chắn và cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup của “Những chiến binh Sao vàng”.

ĐT Việt Nam ăn mừng chiến thắng trước ĐT Indonesia

“Phép thuật Kim Sang Sik vẫn đang tiếp diễn”

Trong bài viết với tiêu đề “Phép thuật Kim Sang Sik vẫn đang tiếp diễn! ĐT Việt Nam đè bẹp Indonesia 3-0, giữ sạch lưới 3 trận liên tiếp và vươn lên ngôi đầu bảng”, FourFourTwo phiên bản Hàn Quốc đánh giá tuyển Việt Nam đã có một trận đấu toàn diện cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

Tác giả Kim Ho Jin nhận định chiến thắng 3-0 giúp Việt Nam giành lại vị trí dẫn đầu bảng A, đồng thời tiếp tục duy trì thành tích phòng ngự ấn tượng khi chưa để thủng lưới sau 3 trận đấu.

Theo FourFourTwo phiên bản Hàn Quốc, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik nhập cuộc với sơ đồ 5-4-1, trong khi Indonesia cũng sử dụng hệ thống tương tự. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở khả năng chuyển trạng thái và tận dụng cơ hội của Việt Nam.

Ngay phút thứ 5, Việt Nam đã có bàn mở tỷ số. Từ đường chọc khe của Hoàng Đức, Văn Vĩ thoát xuống và tung cú dứt điểm chân trái vào góc gần, đánh bại thủ môn Nadeo bên phía Indonesia.

Tờ FourFourTwo đánh giá cao chiến thắng của ĐT Việt Nam trước Indonesia

FourFourTwo đặc biệt nhấn mạnh khả năng phản công sắc bén của Việt Nam. Chỉ 9 phút sau bàn mở tỷ số, đội bóng áo đỏ tiếp tục khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Indonesia. Sau khi đoạt bóng, Lê Phạm Thành Long chuyền cho Nguyễn Hải Long. Tiền vệ này tăng tốc bên cánh trái, đối mặt thủ môn Nadeo rồi bình tĩnh dứt điểm, nâng tỷ số lên 2-0.

Tác giả Kim Ho Jin khẳng định rằng ĐT Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép trong phần còn lại của hiệp một. Phút 42, Phạm Xuân Mạnh thực hiện quả tạt vào khu vực trước khung thành, tạo cơ hội để Tài Lộc đánh đầu, nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Indonesia có cơ hội rút ngắn cách biệt ở đầu hiệp hai. Phút 58, sau tình huống đồng đội đánh đầu chuyền bóng trong vòng cấm, Haye tung cú sút chân phải rất mạnh. Tuy nhiên, thủ môn Lê Giang Patrik đã phản xạ xuất sắc để cứu thua.

Việt Nam áp đảo, Indonesia bất lực trước hàng thủ chắc chắn

FourFourTwo phiên bản Hàn Quốc đánh giá ĐT Việt Nam không chỉ tạo ra sự khác biệt bằng những pha tấn công trực diện mà còn cho thấy khả năng kiểm soát trận đấu tốt sau khi có lợi thế.

Bước ngoặt tiếp theo đến ở phút 70. Hoàng Đức chuyền bóng cho Xuân Son. Tiền đạo này dẫn bóng xâm nhập vòng cấm rồi thực hiện cú sút chân trái đầy tinh tế khi thủ môn Indonesia lao ra thu hẹp góc. Bóng đi qua khoảng trống giữa thủ môn và hàng phòng ngự trước khi nằm gọn trong lưới.

Bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 cũng khép lại một màn trình diễn được FourFourTwo mô tả là đầy thuyết phục của Việt Nam. Indonesia cố gắng tấn công trong những phút cuối nhưng hàng thủ của HLV Kim Sang Sik đứng vững.

Từ góc nhìn của truyền thông Hàn Quốc, điều đáng chú ý không chỉ là 3 điểm mà còn nằm ở cách Việt Nam giành chiến thắng. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik ghi 3 bàn, đồng thời tiếp tục giữ sạch lưới. Sau 3 trận, Việt Nam có thành tích ấn tượng với 10 bàn thắng và 0 bàn thua.

Chiến thắng này đưa Việt Nam trở lại ngôi đầu bảng A, đồng thời đẩy Indonesia xuống vị trí thứ ba. Ký giả Kim Ho Jin xem đây là minh chứng cho việc “phép thuật Kim Sang Sik” vẫn đang tiếp diễn, khi nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp tục giúp tuyển Việt Nam duy trì sự ổn định và hiệu quả.

Tờ Sports Chosun ca ngợi "phép thuật" của HLV Kim Sang Sik

Sports Chosun: “Phép thuật ‘Sik Sama’ vẫn còn nguyên”

Không chỉ FourFourTwo Korea, tờ Sports Chosun cũng dành những lời có cánh cho HLV Kim Sang Sik sau chiến thắng trước Indonesia.

Trong bài viết của nhà báo Lee Hyun Seok, Sports Chosun đặt tiêu đề: “Phép thuật ‘Sik Sama’ vẫn còn nguyên! Tín hiệu tích cực cho mục tiêu vô địch ASEAN Cup hai lần liên tiếp... Việt Nam của Kim Sang Sik thắng Indonesia 3-0 và tiếp tục bất bại ở vòng bảng”.

Tờ báo Hàn Quốc cho rằng chiến thắng này mở ra tín hiệu tích cực cho tham vọng bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup của Việt Nam. Trước cuộc đối đầu, Việt Nam có 1 thắng, 1 hòa, trong khi Indonesia toàn thắng cả hai trận. Vì thế, Sports Chosun đánh giá đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đua giành vé vào bán kết.

Việt Nam trước đó từng thắng Timor-Leste 7-0 nhưng bị Singapore cầm hòa 0-0. Trong khi đó, Indonesia lần lượt đánh bại Campuchia 5-1 và Timor-Leste 3-0. Chính vì vậy, Sports Chosun cho rằng nếu thất bại, Việt Nam có thể rơi vào tình thế khó khăn trong cuộc đua giành vé bán kết.

Tác giả Lee Hyun Seok đánh giá: “Đội bóng của HLV Kim Sang Sik đã giải quyết trận đấu một cách dứt khoát. Chiến thắng 3-0 giúp Việt Nam vượt qua Indonesia để chiếm ngôi đầu bảng. Đáng chú ý, sau 3 trận, Việt Nam ghi tới 10 bàn và chưa nhận bất kỳ bàn thua nào”.

HLV Kim Sang Sik có những điều chỉnh cực kỳ hợp lý về mặt chiến thuật

Sports Chosun cũng nhắc lại mục tiêu lịch sử của tuyển Việt Nam tại giải đấu. ASEAN Cup là giải đấu hai năm một lần nhằm xác định đội tuyển mạnh nhất Đông Nam Á. Sau chức vô địch năm 2024, Việt Nam đang hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vương.

Đáng chú ý, sau chiến thắng 3-0, chuỗi trận bất bại của tuyển Việt Nam đã được nâng lên 21 trận liên tiếp, gồm 18 chiến thắng và 3 trận hòa. Với hàng công hiệu quả và hàng thủ chưa để thủng lưới tại giải, truyền thông Hàn Quốc có cơ sở để tin rằng “phép thuật Kim Sang Sik” vẫn đang tiếp tục phát huy hiệu quả.

Từ FourFourTwo Korea đến Sports Chosun, điểm chung trong cách truyền thông Hàn Quốc nhìn nhận chiến thắng 3-0 là sự vượt trội của Việt Nam nằm ở tính tổ chức, khả năng tận dụng cơ hội và sự chắc chắn trong phòng ngự. Đây không đơn thuần là một chiến thắng trước Indonesia, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về tham vọng bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup của thầy trò HLV Kim Sang Sik.