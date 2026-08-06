Alcaraz nguy cơ tụt dốc không phanh: Bi kịch "Del Potro" có lặp lại?

Việc Carlos Alcaraz rút lui khỏi Cincinnati Open 2026 khiến người hâm mộ tiếc nuối, tay vợt người Tây Ban Nha còn bước vào giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi vươn lên đỉnh ATP. Sau hơn 4 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương cổ tay phải, Alcaraz đang đứng trước nguy cơ mất hàng loạt điểm số và thậm chí có thể rơi khỏi top 5 thế giới.

Chấn thương của Alcaraz (bên trái) rất giống với những gì Del Potro (bên phải) từng gặp

Nguy cơ mất hàng nghìn điểm ATP

Hiện Alcaraz vẫn xếp số 2 thế giới với 8.160 điểm, chỉ sau Jannik Sinner (13.450 điểm). Tuy nhiên, thứ hạng này nhiều khả năng sẽ sớm thay đổi khi hệ thống ATP tính điểm theo chu kỳ 52 tuần.

Do không thể bảo vệ chức vô địch Cincinnati Masters, Alcaraz chắc chắn mất 1.000 điểm. Nếu tiếp tục lỡ hẹn với US Open 2026, nơi anh là đương kim vô địch, tay vợt 23 tuổi sẽ bị trừ thêm 2.000 điểm.

Trong trường hợp xấu nhất phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải để điều trị dứt điểm chấn thương, Alcaraz sẽ tiếp tục mất số điểm tích lũy ở giai đoạn cuối năm ngoái. Khi đó, anh chỉ còn khoảng 3.650 điểm, đủ để rơi xuống nhóm từ hạng 6 đến hạng 8 ATP, thay vì vị trí số 2 hiện tại.

Chấn thương khiến người ta nhớ đến Del Potro

Điều khiến giới chuyên môn lo ngại không chỉ là việc Alcaraz tụt hạng, mà còn bởi kiểu chấn thương của anh có nhiều điểm tương đồng với Juan Martin del Potro, tay vợt 1m98 với biệt danh "Tòa tháp Tandil”.

Del Potro từng sở hữu cú thuận tay uy lực bậc nhất thế giới, nhưng những vấn đề dai dẳng ở cổ tay đã khiến anh phải trải qua nhiều ca phẫu thuật và không bao giờ trở lại đỉnh cao như kỳ vọng.

Alcaraz cũng xây dựng lối chơi dựa trên cú forehand (thuận tay) có tốc độ và độ xoáy rất lớn. Điều đó đồng nghĩa cổ tay phải luôn phải chịu áp lực cực lớn sau mỗi pha đánh bóng. Khi vùng gân đã bị tổn thương, việc thi đấu liên tục trên mặt sân cứng có thể làm nguy cơ tái phát chấn thương tăng lên đáng kể.

Tụt hạng chưa phải điều đáng sợ nhất

Nếu rơi khỏi top 5 hoặc sâu hơn là top 10, Alcaraz sẽ đánh mất lợi thế hạt giống tại nhiều giải đấu lớn. Điều này đồng nghĩa anh có thể phải gặp những đối thủ mạnh như Jannik Sinner, Alexander Zverev hay Novak Djokovic ngay từ các vòng đầu. Với một tay vợt vừa trở lại sau chấn thương dài hạn, đó sẽ là thử thách rất lớn về cả thể lực lẫn tâm lý.

Bên cạnh đó, để tích lũy lại điểm số, Alcaraz nhiều khả năng phải tham dự thêm các giải ATP 250 hoặc ATP 500. Lịch thi đấu dày đặc từng là một trong những nguyên nhân khiến Del Potro liên tục tái phát chấn thương sau mỗi lần trở lại.

Nghỉ để trở lại mạnh mẽ?

Ở tuổi 23, Alcaraz vẫn còn rất nhiều thời gian phía trước. Vì vậy, lựa chọn quan trọng nhất lúc này có lẽ không phải là cố gắng bảo vệ điểm số, mà là bảo vệ cổ tay.

Rafael Nadal từng nhiều lần chấp nhận nghỉ thi đấu dài hạn để điều trị dứt điểm chấn thương trước khi trở lại chinh phục Grand Slam. Với Alcaraz, đó có thể là con đường hợp lý hơn nhiều so với việc mạo hiểm tái xuất khi chưa đạt thể trạng tốt nhất.

Một vài bậc trên bảng xếp hạng có thể lấy lại sau vài tháng, nhưng nếu chấn thương cổ tay trở thành mãn tính như trường hợp của Del Potro, cái giá phải trả sẽ là cả sự nghiệp. Đó mới là điều Alcaraz và đội ngũ của anh cần tránh bằng mọi giá.