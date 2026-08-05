ĐT Việt Nam dầm mưa tập chờ đấu Campuchia, 4 ngôi sao bất ngờ vắng mặt

Sau khi về Hà Nội tối ngày 4/8, thầy trò HLV Kim Sang Sik trở lại tập luyện ngay trong chiều ngày 5/8, để sẵn sàng cho cuộc tiếp đón Campuchia ở lượt cuối của bảng A AFF Cup 2026 (20h ngày 7/8).

Trước khi buổi tập bắt đầu, ĐT Việt Nam có chụp ảnh và giao lưu với các cổ động viên có mặt ở sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF.

Nghệ sĩ Chí Trung, cổ động viên nhiệt thành của ĐT Việt Nam chụp ảnh với đội trưởng Quang Hải.

Buổi tập của ĐT Việt Nam diễn ra dưới cơn mưa chiều ở Hà Nội.

Đáng chú ý, buổi tập chiều ngày 5/8 của ĐT Việt Nam không có sự góp mặt của 4 cầu thủ ngôi sao gồm thủ môn Đặng Văn Lâm, Patrik Lê Giang, tiền đạo Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc. Được biết, 4 cầu thủ kể trên được ban huấn luyện cho ở lại khách sạn của ĐT Việt Nam để tập hồi phục.

Do thủ thành Đặng Văn Lâm và Patrik Lê Giang ở lại khách sạn tập hồi phục nên thủ môn trẻ Trần Đức Duy được điều động từ U23 Việt Nam sang để tập luyện cùng đàn anh ở ĐT Việt Nam cho đủ quân số.

ĐT Việt Nam chỉ còn thủ thành Trung Kiên tập luyện trong chiều ngày 5/8.

Ban huấn luyện chia thành phần ĐT Việt Nam làm 2 nhóm để tập luyện. Nhóm đá chính trước Indonesia chỉ tập nhẹ.

Trong khi các cầu thủ dự bị ở trận thắng Indonesia vẫn tập luyện bình thường theo giáo án từ ban huấn luyện.

Bùi Hoàng Việt Anh tươi cười tập luyện dù mới bị khâu 3 mũi ở mí mắt.

Văn Vĩ và Hai Long tự tin trước cuộc tiếp đón Campuchia cùng ĐT Việt Nam, hai cầu thủ vừa cùng nhau lập công trước Indonesia.

ĐT Việt Nam sẽ có thêm một buổi tập nữa trên sân Mỹ Đình vào chiều ngày 6/8, trước khi bước vào trận đấu với Campuchia vào 20h tối ngày 7/8.