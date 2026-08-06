Nóng nhất thể thao sáng 6/8: Djokovic tiết lộ thất bại đau đớn hơn cả việc thua Nadal và Federer

Djokovic tiết lộ thất bại đau đớn hơn cả thua Nadal và Federer

Khoảnh khắc ấy đến tại Olympic 2016, khi Djokovic đến Brazil với tư cách là ứng cử viên sáng giá nhất cho huy chương vàng. Tay vợt người Serbia ở đỉnh cao phong độ, vừa hoàn thành Grand Slam tại Roland Garros và trở thành người nắm giữ cả 4 danh hiệu lớn cùng một lúc.

Djokovic từng bật khóc vì thua sốc ở Olympic 2016

Tuy nhiên, chiến dịch Olympic 2016 của anh đã kết thúc ngay vòng đầu tiên khi thua Del Potro. Chia sẻ về thất bại ấy, "Nole" cho hay: "Đây chắc chắn là một trong những thất bại khó khăn nhất trong cuộc đời và sự nghiệp của tôi. Vết thương vẫn còn đó. Tôi rất đau lòng vì bị hạ gục quá sớm, nhưng mặt khác, tôi cũng mừng cho Del Potro vì anh ấy đã trải qua rất nhiều chấn thương nhưng vẫn thi đấu tốt. Olympic là sân chơi hoàn toàn khác biệt".

Alex Eala nhận mưa lời khen

Cựu tay vợt Clijsters gần đây đã đưa ra những so sánh về phong độ của Eala trong năm 2026 so với 2025: "Về mặt thể chất, cơ thể cô ấy trông khỏe mạnh hơn rất nhiều so với năm 2026. Ngay cả khi bạn không phải là fan hâm mộ quần vợt hoặc không thường xuyên xem quần vợt, đều sẽ nhận thấy đó là khả năng di chuyển ấn tượng của cô ấy, đúng không? Cô ấy di chuyển thực sự rất tốt".

Serena Williams tham dự Cincinnati Open

Serena Williams đã xác nhận sẽ tham gia nội dung đôi nữ ở Cincinnati Open. Cô quyết định đánh cặp với chị mình Venus Williams. Trước đây, lần cuối cùng Venus và Serena đánh đôi cùng nhau là tại US Open 2022. Đây còn là lần đầu tiên họ hợp tác trong giải đấu khởi động trên mặt sân cứng ở Mason, Ohio.

Raven Chapman phải phẫu thuật khẩn cấp

Nữ võ sĩ quyền Anh Raven Chapman vẫn đang nằm viện sau khi gục ngã trong một buổi tập luyện ở Đan Mạch. Cô bị xuất huyết não và được đưa đến bệnh viện cấp cứu để phẫu thuật. Các bác sĩ đang làm mọi thứ có thể để hỗ trợ quá trình hồi phục của Chapman.