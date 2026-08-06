Tuyển Việt Nam: Vết gợn sau chiến thắng trước Indonesia

Một chiến thắng gần… hoàn hảo

Nếu trận hòa Singapore khiến tuyển Việt Nam chịu không ít hoài nghi, thì chiến thắng giành được trước Indonesia lại là câu trả lời không thể thuyết phục hơn.

HLV Kim Sang Sik thay đổi cả con người lẫn cách tiếp cận trận đấu. Tuyển Việt Nam chơi chủ động theo kế hoạch đã đề ra bằng việc không cho đối thủ có nhiều không gian chơi bóng dựa trên cự ly đội hình hợp lý và chờ thời cơ phản công.

Cả 3 bàn thắng đều đến từ những kịch bản mà HLV Kim Sang Sik và các cộng sự tính toán. Hay nói cách khác chiến lược gia người Hàn Quốc đã giăng ra một cái bẫy và đưa Indonesia phải vào tròng.

Tuyển Việt Nam giành chiến thắng gần như hoàn hảo

Không chỉ thắng đậm trên sân đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn, tuyển Việt Nam còn cho thấy sự lão luyện trong việc kiểm soát trận đấu. Sau hai bàn thắng sớm, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik vẫn chơi đúng với đấu pháp. Điều đó khiến Indonesia dù cầm nhiều bóng nhưng không tăng tốc hay gây được khó khăn quá lớn về phía khung thành Patrik Lê Giang.

Có thể nói tuyển Việt Nam vừa giành một chiến thắng gần toàn diện, cả về tỷ số lẫn đấu pháp cũng như tinh thần để mở toang cánh cửa vào bán kết ASEAN Cup 2026.

Vết gợn đối với HLV Kim Sang Sik

Trong một trận đấu mà gần như mọi vị trí đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hàng công tuyển Việt Nam vẫn để lại đôi chút tiếc nuối, khiến HLV Kim Sang Sik vẫn có lý do phải trăn trở.

Khó có thể hài lòng một cách tuyệt đối khi các chân sút của tuyển Việt Nam từ Đình Bắc, Tài Lộc tới Xuân Son hay Hoàng Hên vẫn bỏ lỡ những cơ hội mười mươi được tạo ra trong trận đấu. Rõ ràng, nếu tận dụng tốt hơn, có lẽ chiến thắng của tuyển Việt Nam không chỉ dừng lại ở tỷ số 3-0.

Dẫu vậy, các chân suý của HLV Kim Sang Sik chưa mang đến sự hài lòng tuyệt đối

Đương nhiên, chẳng có đội bóng nào hoàn hảo và cũng không thể yêu cầu các tiền đạo ghi bàn ở mọi cơ hội được tạo ra. Vấn đề ở chỗ, đây chẳng phải lần đầu tiên tuyển Việt Nam đánh rơi quá nhiều tình huống có thể chọc thủng lưới đối phương, cụ thể trước đó đã xảy ra ở trận gặp Singapore.

Cần thẳng thắn rằng, ba bàn thắng vào lưới Indonesia đều xuất phát từ sai lầm của đối phương hay từ phản công, hoặc khoảnh khắc xuất sắc của một cá nhân. Điều này cũng cho thấy một thực tế rằng tuyển Việt Nam chưa tạo ra quá nhiều cơ hội từ những pha tổ chức tấn công mạch lạc, rõ nét.

Đây là vấn đề buộc HLV Kim Sang Sik cần lưu tâm, bởi bước vào vòng bán kết, tuyển Việt Nam đối mặt những đối thủ chặt chẽ hơn, lì lợm hơn và cũng ít mắc sai lầm hơn Indonesia. Khi ấy, những pha pressing thành công sẽ không xuất hiện quá nhiều, khoảng trống dành cho phản công cũng ít hơn, còn những khoảnh khắc thiên tài như của Hoàng Đức không phải trận nào cũng có.

Chiến thắng trước Indonesia là màn trình diễn đáng khen và xứng đáng nhận mọi lời tán thưởng. Nhưng có lẽ, HLV Kim Sang Sik đa hài lòng hơn nữa một khi đội nhà tạo ra nhiều cơ hội một cách chủ động và sắc bén hơn trong những pha dứt điểm.

Ngoài việc bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup, tuyển Việt Nam cũng cần phải được nâng cấp và giải quyết được trận đấu bằng chính chất lượng trong lối chơi của chính mình, thay vì chờ vào những khoảnh khắc xuất thần hay đợi đối thủ sập bẫy.

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