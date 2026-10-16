Dự đoán tỷ số vòng 7 Ngoại hạng Anh: Man City gặp "đối mềm", MU khó ngắt mạch không thắng

Man City gặp đối mềm

Với mong muốn phục hồi sau thất bại với tỷ số 2-4 trước PSG ở Cúp C1, Man City sẽ quyết tâm đánh gục Ipswich Town (21h, 17/10). Trận thua này không hề đồng nghĩa nửa xanh thành Manchester xuống phong độ. Đơn giản chỉ là họ gặp đối thủ quá mạnh.

Vẫn có điểm sáng ở trận thua của Man City. Haaland ghi 2 bàn để duy trì phong độ ghi bàn đều đặn. Ngoài ra, hàng công Man City không có thái độ bỏ cuộc khi có lúc bị dẫn 3-0. "The Citizens" vẫn duy trì nhịp tấn công để dồn ép PSG trong hiệp 2.

Khi quay lại thánh địa Etihad, HLV Maresca sẽ quyết tâm trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh khởi đầu mùa giải mới với 7 chiến thắng liên tiếp. Man City nên tự tin vào 3 điểm trước Ipswich Town khi họ chỉ thua 2 trong 32 trận đấu gần nhất tại giải đấu hàng đầu nước Anh, còn lại là 22 chiến thắng và 8 trận hòa.

Haaland trở lại Ngoại hạng Anh để "săn mồi"

Trong khi đó, Ipswich Town đã thắng 3 trong 6 trận mở màn mùa giải Ngoại hạng Anh. Đây là lần thứ hai họ làm được điều này kể từ mùa giải 1993/94 và hiện đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Ipswich Town vẫn còn nhiều lo ngại, khi họ để thủng lưới nhiều thứ 2 trong giải Ngoại hạng Anh mùa này (12 bàn) và không giữ sạch lưới trong bất kỳ trận nào trong 25 trận đấu gần nhất tại sân chơi số một xứ sở sương mù, để thủng lưới tổng cộng 62 bàn với tỷ lệ 2,48 bàn mỗi trận.

Trong khi đó, Man City sở hữu sức mạnh tấn công thừa để xuyên thủng hàng phòng ngự của đội khách, và chúng ta có thể hình dung về cuộc tấn công dữ dội của đoàn quân áo xanh của Maresca trên sân nhà.

Không dễ cho MU

Leeds United đã đánh mất chuỗi trận bất bại của mình trước Arsenal vào cuối tuần trước, nhưng dù sao họ đã rời Emirates với tư thế ngẩng cao đầu sau khi gây ra không ít khó khăn cho "Pháo thủ" trong trận thua sát nút 1-2.

Dẫu vậy, Leeds vẫn đang là CLB có hàng thủ chất lượng nhất giải Ngoại hạng Anh. Đội bóng này mới chỉ phải nhận 5 bàn thua kể từ đầu mùa, con số ngang với Man City hay Arsenal.

Phong cách thi đấu đầy khó chịu của Leeds đang biến họ trở thành "ngựa ô" tại giải. MU chắc chắn tỏ ra lo ngại khi phải hành quân tới sân nhà của Leeds (20h, 18/10), đặc biệt trong bối cảnh họ vừa mới thua 0-2 trước Atletico Madrid ở Cúp C1. Đó đã là trận thứ 5 liên tiếp mà đoàn quân HLV Carrick chỉ biết tới hòa và thua.

MU đang tìm cách chấm dứt cơn bĩ cực kéo dài suốt thời gian qua

Hàng công của MU từng được đánh giá cao, nhưng họ ngày càng tỏ ra cùn mòn. Trận thua Atletico Madrid đã lộ rõ vấn đề đó. Họ dứt điểm 9 lần, 4 lần trúng đích nhưng bàn thắng lại ngoảnh mặt. Xét rộng hơn trong 3 trận gần đây, MU mới ghi được vỏn vẹn 2 bàn.

Ngoài ra, phòng thay đồ của MU không ổn. Đó là vụ việc Lisandro Martinez chỉ trích ban lãnh đạo, dù cho anh gần đây lên tiếng xin lỗi về phát ngôn của mình.

Lực lượng của MU ở trận tới cũng không phải tốt nhất. Kobbie Mainoo và Luke Shaw đều vắng mặt trong chuyến đi đến Madrid vì những chấn thương nhẹ, và hiện vẫn chưa rõ liệu họ có thể trở lại thi đấu ở trận tới hay không. Ngoài ra, Benjamin Sesko, Patrick Dorgu, Noussair Mazraoui, Manuel Ugarte và Tom Heaton đều đang phải ngồi ngoài vì những vấn đề nghiêm trọng hơn.

Ghế nóng của Carrick đang lung lay dữ dội. Chỉ cần thêm 1 trận không thắng nữa, ông hoàn toàn có thể mất chức. Leeds có thể bị đánh giá dưới cơ, nhưng không có nghĩa MU sẽ dễ dàng có được 3 điểm ở trận cầu tới.