Djokovic bị “trù ẻo” khó giành Grand Slam 25, kỷ lục khủng bị lung lay

Novak Djokovic đang bước vào giai đoạn đầy nghịch lý ở tuổi 39. Huyền thoại Serbia vẫn đủ khả năng đánh bại những ngôi sao hàng đầu, nhưng liên tục gục ngã trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Trong khi cựu tay vợt Steve Johnson dự đoán Grand Slam thứ 25 khó thành hiện thực, Djokovic còn đối diện nguy cơ đánh mất kỷ lục tỷ lệ thắng cao nhất lịch sử tennis nam vào tay Rafael Nadal.

Djokovic bị nhận định khó có thêm Grand Slam thứ 25

Djokovic bị nghi hết thời: Grand Slam thứ 25 chỉ còn là giấc mơ?

Những ngày đầu tháng 11, Novak Djokovic nhận liên tiếp hai nhận định không mấy dễ chịu về tương lai.

Trên podcast Nothing Major, cựu số 21 thế giới Steve Johnson thẳng thắn cho rằng Djokovic không còn nằm trong nhóm ứng viên thực sự cho những danh hiệu lớn.

Johnson từng tin huyền thoại Serbia sẽ giành vé ATP Finals sau chức vô địch China Open tại Bắc Kinh. Nhưng những thất bại liên tiếp ở Shanghai, Basel và Paris khiến ông thay đổi quan điểm.

Đặc biệt, Djokovic thua Jan-Lennard Struff tại Basel, rồi bị Rinky Hijikata loại ở Paris Masters dù thắng set đầu 6-2. Thất bại trước Hijikata với tỷ số 6-2, 3-6, 3-6 chấm dứt hy vọng đến Turin của anh.

Johnson cho rằng Djokovic không còn đủ khả năng duy trì chuỗi chiến thắng cần thiết để chinh phục những giải đấu lớn. Ông bắt đầu tin rằng danh hiệu Grand Slam thứ 25 sẽ không xuất hiện.

Nhận định ấy gây chú ý bởi chỉ một tháng trước, Djokovic vẫn đăng quang China Open, giành danh hiệu ATP thứ 102 trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, cựu số 8 thế giới John Isner không đồng tình. Isner lập luận rằng khó khăn lớn nhất ở tuổi 39 là hồi phục thể lực và duy trì phong độ qua nhiều tuần liên tiếp. Khi dồn toàn bộ sự chuẩn bị cho một Grand Slam, Djokovic vẫn có thể trở thành đối thủ cực kỳ nguy hiểm.

Thực tế, tại Australian Open 2026, Djokovic từng đánh bại Jannik Sinner để vào chung kết, trước khi thất bại trước Carlos Alcaraz. Anh còn tiến tới bán kết Wimbledon.

Điều đó cho thấy Djokovic chưa mất khả năng tạo nên chiến thắng lớn. Vấn đề là liệu anh có thể duy trì thể lực và sự sắc bén qua bảy trận đấu Grand Slam hay không.

Djokovic sẽ mất kỷ lục khủng vào tay Nadal nếu cứ thua thêm

Nadal đã giải nghệ, Djokovic vẫn có nguy cơ mất kỷ lục

Nỗi lo của Djokovic không chỉ nằm ở danh hiệu Grand Slam thứ 25. Theo thống kê được Tennis365 công bố ngày 10/11, Djokovic đang nắm giữ tỷ lệ thắng sự nghiệp cao nhất trong kỷ nguyên Mở (từ 1968) của tennis nam, đạt 82,97%, với 1.184 chiến thắng và 243 thất bại.

Đứng ngay phía sau là Rafael Nadal với 82,57%, tương ứng 1.080 trận thắng và 228 trận thua. Khoảng cách giữa hai huyền thoại chỉ còn 0,40 điểm phần trăm.

Điều trớ trêu là Nadal đã giải nghệ từ năm 2024. Thành tích của huyền thoại Tây Ban Nha không còn thay đổi, trong khi mỗi trận đấu của Djokovic đều có thể tác động tới tỷ lệ thắng tích lũy.

Nếu tiếp tục nhận nhiều thất bại, Djokovic có nguy cơ tụt xuống dưới Nadal dù sở hữu nhiều danh hiệu Grand Slam hơn đối thủ.

Đây chính là cuộc cạnh tranh kỳ lạ nhất giữa hai tượng đài: một người đã dừng bước, người còn lại càng kéo dài sự nghiệp càng phải chiến đấu để bảo vệ kỷ lục.

Thắng chỉ 67,74% số trận năm 2026: Lời cảnh báo ở tuổi 39

Nhìn vào mùa giải 2026, những lo ngại không phải không có cơ sở. Djokovic khép lại mùa với thành tích 21 thắng, 10 thua, tương đương tỷ lệ thắng 67,74%. Con số này thấp hơn đáng kể mức 82,97% trong toàn bộ sự nghiệp.

Anh từng thất bại trước những đối thủ như Thiago Agustin Tirante, Mariano Navone và Hubert Hurkacz. Những trận thua trước Struff và Hijikata càng phơi bày sự thiếu ổn định trong giai đoạn cuối mùa.

Dẫu vậy, cần phân biệt hai vấn đề, Djokovic có thể thua sớm ở một số giải đấu nhưng vẫn đủ sức tạo ra màn trình diễn xuất thần khi đạt trạng thái thể lực tốt nhất.

Chính tại Australian Open 2026, anh đã chứng minh điều ấy bằng chiến thắng trước Sinner.

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters đầu tháng 11, Djokovic cho biết những khó khăn mùa này chủ yếu liên quan đến sức khỏe. Anh cảm thấy thể trạng và phong độ đang dần cải thiện, đồng thời tìm lại niềm vui thi đấu.

Đó là lý do Australian Open 2027 được xem là phép thử quan trọng. Melbourne từng chứng kiến Djokovic đăng quang kỷ lục 10 lần. Một danh hiệu nữa sẽ giúp anh chạm mốc 25 Grand Slam, đồng thời chứng minh những dự đoán bi quan là quá sớm.

Nhưng nếu tiếp tục sa sút, huyền thoại Serbia không chỉ phải chấp nhận giấc mơ Grand Slam thứ 25 ngày càng xa mà còn có nguy cơ đánh mất vị trí số một ở bảng thống kê tỷ lệ thắng sự nghiệp vào tay Nadal.