Man City chi 327 triệu bảng mua tiền vệ, càng mua nhiều càng nhớ Rodri

Man City chi tới 327 triệu bảng để xây dựng lại tuyến giữa sau khi Rodri ra đi, nhưng đội bóng của Enzo Maresca vừa nhận 3 thất bại liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Những bản hợp đồng đắt giá vẫn chưa giúp Man City tìm lại khả năng kiểm soát trận đấu từng làm nên thành công dưới thời Pep Guardiola.

3 ngôi sao tuyến giữa của Man City chưa thể làm vơi đi nỗi nhớ Rodri

327 triệu bảng và khoảng trống Rodri

Mùa hè 2026, Man City bỏ ra 125 triệu bảng mua Enzo Fernández, 116 triệu bảng cho Elliot Anderson và 85,6 triệu bảng chiêu mộ Ayyoub Bouaddi. Ba tiền vệ được kỳ vọng tạo nên bộ khung mới sau cuộc chia tay Rodri.

Anderson đảm nhận nhiệm vụ đánh chặn, Fernández hỗ trợ triển khai bóng và tham gia tấn công, còn Bouaddi được chuẩn bị cho vai trò tiền vệ trụ lâu dài. Tuy nhiên, tiền vệ 18 tuổi người Morocco vẫn cần thêm kinh nghiệm để đảm nhận vị trí từng thuộc về Rodri.

Ở Ngoại hạng Anh 2025/26, Rodri thực hiện trung bình 86,7 đường chuyền thành công mỗi 90 phút. Khả năng giữ bóng và lựa chọn vị trí của tuyển thủ Tây Ban Nha giúp Man City duy trì thế trận, hạn chế những tình huống đối phương phản công khi tuyến trên mất bóng.

Anderson giỏi tranh chấp, Man City vẫn thủng lưới

Anderson từng dẫn đầu Ngoại hạng Anh 2025/26 với 306 lần giành lại quyền kiểm soát bóng, nhiều hơn người xếp sau ít nhất 94 lần. Anh cũng đạt trung bình 8,3 lần thu hồi bóng mỗi 90 phút, vượt mức 6,4 của Rodri.

Tuy nhiên, Anderson thường phải đảm nhiệm khoảng trống lớn khi Fernández dâng cao hỗ trợ tấn công. Trong sơ đồ 4-2-3-1 của Maresca, khoảng cách giữa hàng tiền vệ và hàng thủ dễ bị khai thác nếu đối phương vượt qua lớp pressing đầu tiên.

Man City đã phải trả giá trong trận thua Nottingham Forest 1-3 ngày 7/11. Đội khách kiểm soát bóng tới 78%, thực hiện 753 đường chuyền nhưng vẫn nhận 3 bàn thua. Liam Delap ghi cú đúp, trong đó có bàn ấn định chiến thắng ở phút 73 sau một pha phản công.

Maresca và bài toán kiểm soát trung tuyến

Man City từng thắng cả 7 vòng đầu Ngoại hạng Anh 2026/27. Tuy nhiên, các thất bại trước Aston Villa, Brighton và Nottingham Forest khiến đội bóng đánh mất lợi thế trong cuộc đua vô địch.

Fernández có 10 bàn và 4 kiến tạo tại Ngoại hạng Anh mùa trước, nhưng việc bố trí anh đá thấp khiến Man City phải cân bằng giữa khả năng sáng tạo và nhiệm vụ phòng ngự. Trong khi đó, Anderson cần thêm sự hỗ trợ từ các hậu vệ khi đội nhà mất bóng.

Maresca đang đối diện thử thách lớn hơn việc lựa chọn 2 tiền vệ đá chính. Ông phải tìm cách kết nối các vị trí trong một đội hình đã thay đổi mạnh sau thời Guardiola.

Với Man City, khoản đầu tư khổng lồ sẽ được kiểm chứng bằng khả năng bảo vệ trung lộ và duy trì thế trận trước những đối thủ pressing quyết liệt. Đó cũng là thước đo quan trọng nhất cho cuộc tái thiết hậu Rodri.