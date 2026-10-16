Lisandro Martinez chính thức xin lỗi lãnh đạo MU, hứa sẽ ghi bàn hạ Leeds

Trung vệ Lisandro Martinez mới đây đã đưa ra thông cáo cho biết anh bày tỏ sự hối tiếc về những phát biểu sau trận thua 0-2 của MU trước Atletico Madrid. Martinez khi đó đã chỉ trích các lãnh đạo CLB vì khiến HLV Michael Carrick bắt đầu mùa giải với một lực lượng thiếu thốn.

Lisandro Martinez và cuộc phỏng vấn gây xôn xao sau trận MU thua Atletico

Thông cáo của Martinez như sau: “Hôm nay, tôi đã có cuộc gặp với ban lãnh đạo CLB và HLV trưởng. Đó là một cuộc trò chuyện rất tích cực, trong đó chúng tôi có thể trao đổi quan điểm và thẳng thắn nói về những gì đã xảy ra sau trận đấu hôm thứ Ba”.

“Mọi người đều biết tôi là người giàu nhiệt huyết và luôn sống hết mình với bóng đá. Nỗi thất vọng sau thất bại khiến tôi bộc lộ cảm xúc của mình vào thời điểm và ở nơi có lẽ không phù hợp. Vì điều đó, tôi muốn gửi lời xin lỗi”.

“CLB của chúng ta chỉ đạt được những điều tốt đẹp nhất khi tất cả cùng đoàn kết, và tôi nhận ra rằng những lời nói của mình vào thời điểm đó đã không giúp ích gì cho điều ấy. Tôi biết rằng tất cả mọi người tại Manchester United đều đang làm mọi điều có thể để thực hiện mục tiêu chung của chúng ta: mang lại thành công xứng đáng cho CLB và những người hâm mộ”.

“Giờ đây, khi sự việc đã qua, chúng tôi hoàn toàn tập trung vào việc cùng nhau giành chiến thắng”.

HLV Michael Carrick

Theo ký giả Andy Mitten, cuộc gặp đã diễn ra trong bầu không khí tích cực và Martinez sẽ nhận án kỷ luật nội bộ, nhưng án phạt sẽ không được tiết lộ. Về phần Martinez, anh thậm chí đã hứa rằng sẽ giúp MU đi tới chiến thắng ở trận gặp Leeds sắp tới (20h, 18/10), “bằng một bàn thắng vào phút 90”.

HLV Michael Carrick sẽ có buổi họp báo trước trận gặp Leeds trong hôm nay 16/10 và ông có thể sẽ làm rõ hơn về vấn đề của Martinez, sau khi hai thầy trò có cuộc trò chuyện với nhau.