MU - Man City hóa “báo thủ”, Ngoại hạng Anh lo mất suất C1 thứ 5

MU, Man City gây thất vọng, bóng đá Anh trả giá

Ngoại hạng Anh từ lâu được xem là giải đấu có chiều sâu đội hình và sức cạnh tranh hàng đầu châu Âu. Tuy nhiên, những diễn biến tại Champions League đang đặt ra dấu hỏi lớn về vị thế ấy. Manchester United gục ngã 0-2 trước Atletico Madrid, trong khi Manchester City cũng nhận thất bại 2-4 trước Paris Saint-Germain. Hai kết quả trái ngược với kỳ vọng đã khiến bóng đá Anh thêm phần bất an trong cuộc đua hệ số UEFA.

MU thất bại 0-2 trên sân của Atletico Madrid

Với MU, thất bại trước Atletico tiếp tục phơi bày những hạn chế trong khả năng tổ chức lối chơi và bản lĩnh ở những trận cầu lớn. Đội bóng từng nhiều lần bước lên đỉnh châu Âu đang gặp khó khăn trong việc tìm lại vị thế vốn có. Những vấn đề về nhân sự, sự ổn định và khả năng kiểm soát thế trận khiến đại diện thành Manchester chưa thể trở thành điểm tựa đáng tin cậy cho bóng đá Anh.

Man City cũng không khá hơn khi để PSG đánh bại 4-2 ngay tại Etihad. Đội bóng của HLV Enzo Maresca vốn được kỳ vọng là một trong những ứng viên cạnh tranh chức vô địch, nhờ chất lượng đội hình và kinh nghiệm chinh chiến ở đấu trường châu lục. Thế nhưng, thất bại trước đại diện nước Pháp cho thấy khoảng cách giữa danh tiếng và hiệu quả thực tế đôi khi rất mong manh.

Điều đáng lo ngại là những cú sảy chân như vậy không chỉ ảnh hưởng đến tham vọng riêng của từng câu lạc bộ. Trong cuộc đua hệ số UEFA, thành tích của các đội bóng tại cúp châu Âu có thể tác động trực tiếp đến cơ hội giành thêm suất tham dự Champions League của cả giải đấu.

Man City thất bại 2-4 ngay trên sân nhà trước đương kim vô địch PSG

Cuộc đua suất thứ năm trở nên khó lường

Việc Ngoại hạng Anh có được suất thứ năm dự Champions League phụ thuộc vào thành tích tổng thể của các câu lạc bộ tại đấu trường châu Âu và vị trí của giải đấu trên bảng xếp hạng hệ số UEFA. Đây không phải đặc quyền được bảo đảm từ đầu mùa, mà là phần thưởng dành cho những nền bóng đá có thành tích nổi bật nhất trong mùa giải cấp câu lạc bộ của UEFA.

Bởi vậy, mỗi trận thắng, trận hòa hay thất bại đều có thể mang ý nghĩa lớn. Những đội bóng tiến sâu và tích lũy điểm số ổn định sẽ góp phần nâng cao cơ hội cho cả giải đấu. Ngược lại, các kết quả bất lợi khiến cuộc cạnh tranh với những nền bóng đá khác trở nên căng thẳng hơn.

MU và Man City là hai cái tên có sức nặng lớn, nhưng không thể một mình quyết định số phận của Ngoại hạng Anh. Thành tích của Arsenal, Liverpool, Aston Villa hay các đại diện khác cũng đóng vai trò quan trọng. Nếu những đội bóng được kỳ vọng liên tục đánh rơi điểm số, lợi thế về chiều sâu và tiềm lực tài chính của bóng đá Anh sẽ không tự động chuyển hóa thành ưu thế trên bảng hệ số.

Bảng xếp hạng hệ số UEFA thời điểm hiện tại

Mùa này, Ngoại hạng Anh có 9 đội bóng tham dự cúp châu Âu. 5 đội tham dự mặt trận Champions League gồm: Arsenal, Liverpool, Man City, MU và Aston Villa. Nhóm dự Europa League gồm: Bournemouth, Sunderland và Crystal Palace; Brighton là CLB Anh duy nhất dự Conference League.

Trên bảng xếp hạng hệ số của UEFA, giải VĐQG Anh vẫn đang dẫn đầu với trung bình 5.944 điểm. Theo sau lần lượt là Bồ Đào Nha (5.900 điểm), Tây Ban Nha (5.875 điểm), Azerbaijan (5.625 điểm), Na Uy (5.600 điểm), Đức (5.571 điểm)…

Mùa trước, Liverpool là đội hưởng lợi từ thành công của các CLB đồng hương ở sân chơi châu lục. “Lữ đoàn đỏ” chỉ xếp thứ 5 Ngoại hạng Anh nhưng vẫn có vé, do giải Ngoại hạng Anh được phân bổ thêm 1 suất tham dự.

Cuộc đua hệ số được tính toán dựa trên thành tích của các câu lạc bộ trong cả mùa giải, vì vậy những vòng đấu tiếp theo vẫn có thể làm thay đổi cục diện. Điều đáng nói là các đội bóng Anh đang tự đặt mình vào thế phải nỗ lực nhiều hơn để bảo vệ lợi thế.

Còn nhớ ở mùa giải 2023/24, MU và Newcastle là những đội bóng Anh bị loại ngay từ vòng bảng Champions League. Mùa ấy, Serie A và Bundesliga là những giải đấu được tăng thêm suất dự Champions League ở mùa giải kế tiếp.