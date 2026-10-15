Lisandro Martinez ra quyết định về tương lai tại MU sau phát ngôn gây sốc

Quyết định dứt áo ra đi

Theo thông tin cập nhật từ The Athletic, Lisandro Martinez đã quyết định không có ý định tiếp tục gắn bó với MU sau khi mùa giải khép lại. Hợp đồng của trung vệ người Argentina sẽ hết hạn vào cuối mùa giải, nhưng MU có quyền kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 12 tháng. Điều này có thể khiến tình hình trở nên phức tạp hơn.

Lisandro Martinez không có ý định tiếp tục gắn bó với MU

Bản thân MU chắc chắn không muốn giữ chân một cầu thủ đã muốn rời Old Trafford, đặc biệt nếu họ không thể dễ dàng bán anh cho một CLB mới vào mùa hè năm sau. Đây cũng là phương án thay thế cho việc để Martinez ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

Tuy nhiên, theo nguồn tin trên, MU vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng và đang cân nhắc những nghi ngại về việc giữ Martinez sau ngày hợp đồng hết hạn, tức 30/6/2027.

Martinez được cho là ưu tiên chuyển đến Tây Ban Nha. Atletico Madrid đang đặc biệt quan tâm đến khả năng chiêu mộ trung vệ người Argentina sau màn chỉ trích công khai ban lãnh đạo MU của anh tại sân Metropolitano.

Đối mặt trực tiếp sau phát ngôn gây bão

Martinez đã trở lại trung tâm huấn luyện Carrington của MU lần đầu tiên kể từ khi công khai chỉ trích chính sách chuyển nhượng của CLB và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox.

Trung vệ người Argentina đến sân tập vào khoảng 9 giờ 50 phút sáng (giờ địa phương) và là một trong những cầu thủ đội một có mặt muộn nhất. Thời điểm anh xuất hiện trễ hơn gần một tiếng so với Wilcox (đến lúc 9 giờ) và muộn hơn hai tiếng so với HLV Michael Carrick (đến từ 7 giờ 25 phút), chuẩn bị cho cuộc đối đàm trực tiếp để giải quyết các mâu thuẫn nội bộ.

Nguồn tin từ tờ Daily Mail (Anh) chỉ ra rằng buổi làm việc này mang tính chất quyết định sau khi Martinez công khai sự bất mãn về chiều sâu đội hình. Đáng chú ý, quan điểm chỉ trích thượng tầng của trung vệ người Argentina cũng nhận được sự đồng tình từ nhiều cầu thủ trụ cột khác trong phòng thay đồ MU.

Sự bùng nổ chỉ trích nhắm vào thượng tầng câu lạc bộ

Sau thất bại của Man Utd trước Atletico Madrid tại Champions League, Lisandro Martinez đã gây sốc với truyền thông khi thẳng thắn chỉ trích thượng tầng đội bóng.

Thất bại trước Atletico Madrid tại Champions League làm bùng nổ mâu thuẫn nội bộ

Trung vệ người Argentina cho rằng dù câu lạc bộ đã chi 155 triệu bảng mang về ba tiền vệ gồm Carlos Baleba, Youri Tielemans và Andrey Santos dưới thời HLV Michael Carrick, nhưng các khu vực khác đặc biệt là hàng thủ lại không nhận được sự đầu tư tương xứng.

Anh khẳng định đội bóng cần bổ sung nhiều tân binh chất lượng hơn và công khai gọi tên Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox để đòi hỏi mức độ đầu tư cao hơn, đồng thời nhấn mạnh không thể cứ liên tục thay đổi huấn luyện viên mà bỏ qua các vấn đề ở những bộ phận khác.

Lisandro Martinez đối mặt với nguy cơ bị gạch tên khỏi đội hình Man Utd

Phát ngôn của Martinez xuất hiện trong bối cảnh Man Utd khởi đầu mùa giải thất vọng với vỏn vẹn một chiến thắng sau sáu trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh.

Nhận định về vụ việc trên Sky Sports, cựu tiền đạo Jimmy Floyd Hasselbaink cho rằng dù quan điểm của Martinez là đúng nhưng hành động phát ngôn công khai là không thể chấp nhận và Man Utd cần loại trung vệ này khỏi danh sách thi đấu ở các trận tới, trước mắt là cuộc đối đầu với Leeds United.

Thông điệp phân trần và cam kết từ Lisandro Martinez

Trước làn sóng tranh cãi dữ dội, Lisandro Martinez đã đăng tải một thông điệp dài trên Instagram cá nhân để làm rõ tình hình. Anh giải thích rằng những lời nói sau trận đấu xuất phát từ sự tức giận và thất vọng khi không đạt được kết quả như mong muốn.

Lisandro Martinez đăng bài viết trên mạng xã hội để giải thích về những phát ngôn gay gắt.

Cầu thủ người Argentina khẳng định bản thân luôn thi đấu với niềm đam mê, khao khát chiến thắng và mong muốn thấy câu lạc bộ cạnh tranh cho những danh hiệu lớn nhất.

Martinez cũng thừa nhận trước hết các cầu thủ phải chịu trách nhiệm về màn trình diễn trên sân và cá nhân anh nhận thức rõ trách nhiệm đó.

Trung vệ này nhấn mạnh vẫn luôn tin tưởng vào các đồng đội, HLV Michael Carrick cùng toàn thể ban huấn luyện, đồng thời khẳng định mục tiêu duy nhất của anh kể từ ngày gia nhập là cống hiến hết mình vì màu áo Man Utd.