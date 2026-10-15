MU có nên kiên nhẫn với Carrick, như cách Arsenal làm với Arteta?

MU được khuyên không nên sa thải Carrick

Michael Owen gần đây đã đưa ra một ý kiến đáng chú ý về tình hình ghế HLV trưởng MU. Owen cho rằng đã đến lúc MU nên chấm dứt việc sa thải HLV khi thành tích kém đi chỉ trong 1 mùa giải, thay vào đó chấp nhận để một HLV trưởng tự tiến bộ bản thân lẫn nâng tầm đội bóng theo thời gian.

Michael Carrick đang không giữ chắc được ghế ở MU

Owen nói: “Cá nhân tôi nghĩ chúng ta nên để Michael Carrick tự trưởng thành trong vai trò HLV. Anh ấy vẫn còn trẻ nhưng đã chứng tỏ mình có thể giành được những kết quả tích cực một cách ổn định. Nhìn vào những gì đạt được mùa trước, MU sẽ khó có lý do để sa thải luôn Carrick bây giờ, mà sa thải thì thay bằng ai?”.

Nói đến việc để HLV trưởng “tự lớn”, chúng ta có thể nhìn vào bảng sau để thấy những HLV tại vị lâu dài đã mất bao lâu trên ghế chỉ đạo ở CLB đó để có chức VĐQG đầu tiên. Danh sách này chỉ bao gồm những HLV đã huấn luyện 1 CLB ít nhất 2.500 ngày (khoảng gần 7 năm).

Đáng nói là trong danh sách này, Wenger, Paisley và Guardiola là những nhà cầm quân đã thừa hưởng CLB từ người khác và đội bóng của họ đều đã từng vô địch Anh trong khoảng 10 năm đổ lại trước khi họ được bổ nhiệm. Với Wenger là George Graham, với Paisley là Shankly, còn ở Man City, Mancini lẫn Pellegrini đều đã vô địch Anh trước khi Guardiola xuất hiện.

Số còn lại đều dẫn dắt những đội đã ít nhất 1 thập kỷ không vô địch Anh và họ đều mất ít nhất 3 năm để xây dựng nên một tập thể đoạt danh hiệu. Kể cả những CLB giàu truyền thống cũng không tránh được điều đó, Ferguson, Arteta, Klopp, Wilkinson và Graham đều phải tốn thời gian đưa đội bóng của mình trở lại vinh quang cũ.

MU nên kiên nhẫn với Carrick như Arsenal làm với Arteta?

Vậy trong các HLV trưởng này, ai là người non kinh nghiệm nhất khi được bổ nhiệm? Carrick đã được ngồi ghế MU sau 4 năm làm công tác HLV tại Middlesbrough. Chúng ta sẽ xem những HLV nào có bề dày kinh nghiệm bằng hoặc ít hơn Carrick.

George Graham đưa Arsenal trở lại vô địch Anh ở cuối thập niên 1980, Arsenal là công việc huấn luyện thứ 2 của ông và ông nhậm chức khi mới trải qua 4 năm làm HLV trưởng ở Millwall

Don Revie được bổ nhiệm tại Leeds khi ông còn chưa hoàn toàn treo giày, tức vừa đá vừa chỉ đạo. MU chính là công việc HLV trưởng đầu tiên của Sir Matt Busby, và tương tự là Mikel Arteta dù Arteta từng làm trợ lý ở Man City.

George Graham cũng có 4 năm làm việc ở Millwall trước khi về Arsenal, thậm chí nếu tính cả thời gian làm trợ lý thì Graham có tổng cộng 8 năm. Thời gian đó ngang với tổng thời gian Carrick làm cả trợ lý lẫn HLV trưởng từ lúc Carrick bắt đầu làm trợ lý trong ban huấn luyện của Jose Mourinho ở MU.

Như vậy lập luận của Michael Owen cũng có phần có lý. MU đã 13 năm không vô địch Anh, và những đội bóng kiểu như MU (giàu truyền thống và có nền tảng) thường mất tới 4-5 năm hoặc nhiều hơn để trở lại đỉnh cao, chứ chưa nói đến những CLB chưa từng thành công. Vấn đề sẽ chỉ là MU trong thế kỷ 21 có dám kiên nhẫn được như Arsenal kiên nhẫn với Arteta không.