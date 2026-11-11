Trực tiếp bóng đá ĐT Việt Nam - Đài Loan (TQ): Trông đợi dàn tân binh

19h, 11/11 | Thiên Trường ĐT Việt Nam 0 - 0 Đài Loan (TQ) (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: ĐT Việt Nam vs Đài Loan (TQ) Đài Loan (TQ) Điểm Trung Kiên Lương Chí Khải Thành Chung Tuấn Tài Quốc Cường Minh Khoa Văn Khang Olaha Mạnh Đức Việt Cường Ngọc Sơn Đình Bắc Điểm Jacobs Odo Hsu Jason Huang Chun-Lin Tu Shao-Chieh Lai Wei Wang Yi-You Tsai Meng-Cheng Chang Tai-Yuan Lai Yi-Chiao Chen Hao-Wei Chen Chin-Yang Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận ĐT Việt Nam ĐT Việt Nam Đài Loan (TQ) Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Trung Kiên, Lương Chí Khải, Thành Chung, Tuấn Tài, Quốc Cường, Minh Khoa, Văn Khang, Olaha Mạnh Đức, Việt Cường, Ngọc Sơn, Đình Bắc Jacobs Odo, Hsu Jason, Huang Chun-Lin, Tu Shao-Chieh, Lai Wei, Wang Yi-You, Tsai Meng-Cheng, Chang Tai-Yuan, Lai Yi-Chiao, Chen Hao-Wei, Chen Chin-Yang

ĐT Việt Nam trông đợi vào dàn tân binh

Lương Chí Khải và Olaha Mạnh Đức chính là 2 tân binh rất đáng chú ý của tuyển Việt Nam trong đợt tập trung lần này. Họ có thể hình, kĩ thuật, tư duy chơi bóng vượt trội và đang đạt phong cao tại V-League. Những nhân tố ấy dự báo mang đến nguồn năng lượng mới tích cực cho đội hình của HLV Kim Sang Sik.

Đài Loan (Trung Quốc) không phải đối thủ quá khó nhằn. Chính vì vậy, Lương Chí Khải và Olaha Mạnh Đức càng có cơ hội để thể hiện năng lực, qua đó mơ về suất đá chính lâu dài trong màu áo tuyển Việt Nam.

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