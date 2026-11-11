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Trực tiếp bóng đá ĐT Việt Nam - Đài Loan (TQ): Trông đợi dàn tân binh

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Đội tuyển Việt Nam

(19h, 11/11, Casper Cup 2026) ĐT Việt Nam ở trận gặp Đài Loan (Trung Quốc) sắp tới dự kiến sẽ rất đáng xem khi chuẩn bị trình làng một số tân binh.

19h, 11/11 | Thiên Trường

ĐT Việt Nam
Trực tiếp bóng đá ĐT Việt Nam - Đài Loan (TQ): Trông đợi dàn tân binh - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá ĐT Việt Nam - Đài Loan (TQ): Trông đợi dàn tân binh - 1
Đài Loan (TQ)
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá ĐT Việt Nam - Đài Loan (TQ): Trông đợi dàn tân binh - 1
Trung Kiên, Lương Chí Khải, Thành Chung, Tuấn Tài, Quốc Cường, Minh Khoa, Văn Khang, Olaha Mạnh Đức, Việt Cường, Ngọc Sơn, Đình Bắc
Trực tiếp bóng đá ĐT Việt Nam - Đài Loan (TQ): Trông đợi dàn tân binh - 1
Jacobs Odo, Hsu Jason, Huang Chun-Lin, Tu Shao-Chieh, Lai Wei, Wang Yi-You, Tsai Meng-Cheng, Chang Tai-Yuan, Lai Yi-Chiao, Chen Hao-Wei, Chen Chin-Yang

ĐT Việt Nam trông đợi vào dàn tân binh

Lương Chí Khải và Olaha Mạnh Đức chính là 2 tân binh rất đáng chú ý của tuyển Việt Nam trong đợt tập trung lần này. Họ có thể hình, kĩ thuật, tư duy chơi bóng vượt trội và đang đạt phong cao tại V-League. Những nhân tố ấy dự báo mang đến nguồn năng lượng mới tích cực cho đội hình của HLV Kim Sang Sik.

Đài Loan (Trung Quốc) không phải đối thủ quá khó nhằn. Chính vì vậy, Lương Chí Khải và Olaha Mạnh Đức càng có cơ hội để thể hiện năng lực, qua đó mơ về suất đá chính lâu dài trong màu áo tuyển Việt Nam. 

Trực tiếp bóng đá ĐT Việt Nam - Đài Loan (TQ): Trông đợi dàn tân binh - 1

Xem màn trình diễn của Đội tuyển Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

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Anh - Croatia 13.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
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Anh
Croatia
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Trước 02:45 ngày 13/11
Thể lệ
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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/truc-tiep-bong-da-dt-viet-nam-dai-loan-tq-t...

-11/11/2026 12:20 PM (GMT+7)
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