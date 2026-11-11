Trực tiếp bóng đá ĐT Việt Nam - Đài Loan (TQ): Trông đợi dàn tân binh
(19h, 11/11, Casper Cup 2026) ĐT Việt Nam ở trận gặp Đài Loan (Trung Quốc) sắp tới dự kiến sẽ rất đáng xem khi chuẩn bị trình làng một số tân binh.
19h, 11/11 | Thiên Trường
Điểm
Trung Kiên
Lương Chí Khải
Thành Chung
Tuấn Tài
Quốc Cường
Minh Khoa
Văn Khang
Olaha Mạnh Đức
Việt Cường
Ngọc Sơn
Đình Bắc
Điểm
Jacobs Odo
Hsu Jason
Huang Chun-Lin
Tu Shao-Chieh
Lai Wei
Wang Yi-You
Tsai Meng-Cheng
Chang Tai-Yuan
Lai Yi-Chiao
Chen Hao-Wei
Chen Chin-Yang
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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ĐT Việt Nam trông đợi vào dàn tân binh
Lương Chí Khải và Olaha Mạnh Đức chính là 2 tân binh rất đáng chú ý của tuyển Việt Nam trong đợt tập trung lần này. Họ có thể hình, kĩ thuật, tư duy chơi bóng vượt trội và đang đạt phong cao tại V-League. Những nhân tố ấy dự báo mang đến nguồn năng lượng mới tích cực cho đội hình của HLV Kim Sang Sik.
Đài Loan (Trung Quốc) không phải đối thủ quá khó nhằn. Chính vì vậy, Lương Chí Khải và Olaha Mạnh Đức càng có cơ hội để thể hiện năng lực, qua đó mơ về suất đá chính lâu dài trong màu áo tuyển Việt Nam.
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