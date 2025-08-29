Nhiều SAO Ngoại hạng Anh bị tố bán độ, bằng chứng không thể chối cãi từ điện thoại

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Premier League 2025-26
Một cựu cảnh sát trưởng Thụy Điển tố cáo các sao Premier League dàn xếp trận đấu. Ông khẳng định bằng chứng rõ ràng đang bị giới chức phớt lờ.

Fredrik Gardare (thứ hai từ trái sang) tuyên bố bằng chứng được phát hiện trong cuộc đột kích sòng bạc đã bị bỏ qua.

Fredrik Gardare (thứ hai từ trái sang) tuyên bố bằng chứng được phát hiện trong cuộc đột kích sòng bạc đã bị bỏ qua.

🚨 Lời tố cáo chấn động từ cựu cảnh sát trưởng

Ông Fredrik Gardare, người từng đứng đầu một đơn vị cảnh sát Thụy Điển chuyên điều tra tội phạm có tổ chức trong thể thao, đã đưa ra một tuyên bố gây chấn động. Ông khẳng định đã phát hiện bằng chứng rõ ràng về việc nhiều cầu thủ đang thi đấu tại Premier League đã hợp tác với tội phạm để dàn xếp trận đấu.

Các hành vi này bao gồm việc cá cược vào các tình huống cụ thể như nhận thẻ vàng, các quả phạt góc và nhiều khía cạnh khác trong trận đấu. Với kinh nghiệm từng vạch trần vụ hối lộ của cựu tiền vệ Man City Dickson Etuhu, lời nói của Gardare có một sức nặng rất lớn.

&nbsp;Cựu tiền vệ Man City Dickson Etuhu

 Cựu tiền vệ Man City Dickson Etuhu

📱 Bằng chứng "vàng": Chiếc điện thoại bị lãng quên

Theo ông Gardare, bằng chứng "vàng" đến từ một cuộc đột kích vào một sòng bạc bất hợp pháp vào cuối năm 2021. Cảnh sát đã tịch thu nhiều điện thoại, trong đó có một chiếc chứa các đoạn tin nhắn trên ứng dụng Telegram, ghi lại chi tiết các cuộc trao đổi giữa một nhân vật tội phạm và nhiều cầu thủ. Ông Gardare mô tả đây là "trường hợp rõ ràng nhất bạn có thể có" về dàn xếp trận đấu.

Tuy nhiên, điều gây sốc nhất là ông tố cáo cảnh sát Thụy Điển đã quyết định "xếp xó" cuộc điều tra này không một lời giải thích. Chiếc điện thoại chứa đựng bằng chứng quan trọng được cho là vẫn đang nằm trong kho của cảnh sát, và đơn vị điều tra của ông Gardare đã bị giải tán ngay sau đó.

⚖️ Lời qua tiếng lại: "Bằng chứng rõ ràng" hay "thông tin chung chung"?

Trước lời tố cáo của Gardare, phía LĐBĐ Thụy Điển (Swedish FA) đã lên tiếng. Quan chức liêm chính Johan Claesson thừa nhận họ có nhận được thông tin từ cảnh sát vào năm 2021 về vụ việc. Tuy nhiên, ông khẳng định thông tin đó chỉ là "tình báo chung chung" và "không chứa bất kỳ chi tiết cụ thể nào" để họ có thể hành động, do tính bí mật của cuộc điều tra vào thời điểm đó. Điều này hoàn toàn trái ngược với lời khẳng định của Gardare rằng đây là bằng chứng "không thể rõ ràng hơn".

LĐBĐ Anh chưa nhận được các thông tin chính thức&nbsp;nhưng rất muốn xem xét cẩn thận.

LĐBĐ Anh chưa nhận được các thông tin chính thức nhưng rất muốn xem xét cẩn thận.

🤔 Áp lực khổng lồ đè nặng lên bóng đá Anh

Những tiết lộ của Fredrik Gardare đã tạo ra một áp lực khổng lồ. Giờ đây, các câu hỏi đang được đặt ra cho cảnh sát Thụy Điển về lý do họ dừng một cuộc điều tra quan trọng như vậy. Quan trọng hơn, nó đặt LĐBĐ Anh (FA) và ban tổ chức Premier League vào tình thế báo động. Tờ Daily Mail cho biết FA chưa nhận được các thông tin này nhưng rất muốn xem xét chúng. Sự trong sạch của giải đấu hấp dẫn nhất cần được bảo vệ và họ sẽ làm hết sức mình để chứng minh điều đó.

SAO West Ham bị cáo buộc bán độ ở Ngoại hạng Anh, nguy cơ cấm thi đấu 10 năm
SAO West Ham bị cáo buộc bán độ ở Ngoại hạng Anh, nguy cơ cấm thi đấu 10 năm

Tiền vệ Lucas Paqueta có “vết đen” về vấn đề điều tra bán độ. Và cầu thủ người Brazil thêm một lần đối diện nguy cơ bị cấm thi đấu liên quan đến dàn xếp tỷ số, thậm chí ngay tại giải Ngoại hạng Anh.

Bấm xem >>

Theo Minh Nhật

Nguồn: [Link nguồn]

28/08/2025 23:18 PM (GMT+7)
