8 anh hào giành vé dự vòng 1/8 Europa League: Nottingham vất vả, Giroud giúp Lille có vé

Sự kiện: Europa League 2025-26

Nottingham Forest vẫn cực vất vả dù thắng 3-0 trong trận lượt đi, trong khi kịch tính nhất là cặp đấu giữa Genk và Dynamo Zagreb.

Giroud giúp Lille có vé, Celtic không vượt qua nổi áp lực

Như vậy là sau Champions League, Europa League cũng đã xác định được 8 cái tên tiếp theo lọt vào vòng 1/8 sau những trận lượt về tranh vé playoff diễn ra rạng sáng ngày 27/2. Tấm vé đầu tiên thuộc về Ferencvaros của Hungary với màn ngược dòng mãn nhãn trên sân nhà.

Celtic bị loại do để thua quá đậm ở lượt đi

Celtic bị loại do để thua quá đậm ở lượt đi

Họ thua 1-2 trước Ludogorets nhưng chỉ mất 30 phút để có 2 bàn thắng vào lưới đối thủ trong trận lượt về. Đại diện tới từ Hungary bảo vệ được mảnh lưới tới cuối trận qua đó thắng với tỉ tổng số 3-1. Trong khi đó, Stuttgart đánh mất phong độ ghi bàn trước Celtic. Trở về sân nhà, đại diện tới từ Bundesliga sút tới 16 lần nhưng không ghi được bàn nào.

Celtic có bàn thắng từ rất sớm nhưng đó cũng là tất cả những gì họ làm được. Thắng chung cuộc 4-1, Stuttgart có vé vào vòng 1/8 Europa League. Lille (Pháp) vất vả hơn đôi chút khi cần tới hiệp phụ mới quyết định được số phận của mình. Giroud giúp đại diện tới từ Ligue 1 cân bằng tỉ số 1-1 sau 2 lượt trận từ khá sớm nhưng Lille lại không giải quyết được trận đấu trong 90 phút. 

Phải tới phút 99, Ngoy mới ghi được bàn ấn định tỉ số 2-1 qua đó giúp Lille ngược dòng thành công trước Sao đỏ Belgrade. Đại diện của Hy Lạp, Panathinaikos thậm chí còn cần tới loạt luân lưu định mệnh mới có thể hạ gục Vitoria Plzen. 

Hai đội hòa nhau 1-1 sau 120 phút và cùng đá hỏng quả phạt đền đầu tiên. Tới lượt thứ 4, Souare của Plzen đã hỏng và đại diện tới từ Hy Lạp tận dụng cơ hội để đoạt vé đi tiếp.

Nottingham Forest vất vả

Ở khung 3h, Bologna vẫn thắng Brann với tỉ số 1-0 như trận lượt đi và thắng chung cuộc 2-0 qua đó đó góp tên ở vòng 1/8 Europa League. Đại diện của Anh, Nottingham Forest "hú hồn" hơn nhiều khi để Fenerbahce dẫn trước 2-0 trên sân nhà. Đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ cần có thêm một bàn thắng là gỡ hòa 3-3 sau 2 lượt trận.

Bàn thắng của Hudson Odoi giúp Nottingham đỡ vất vả

Bàn thắng của Hudson Odoi giúp Nottingham đỡ vất vả

Đáng tiếc, đội bóng cũ của Mourinho không làm được điều đó. Thậm chí, họ còn để Hudson Odoi chọc thủng lưới ở phút 68 và thua cuộc 2-4. Như vậy, bóng đá Anh vẫn có thêm một cái tên lọt vào vòng đấu loại trực tiếp của Europa League. 

Đại diện của Tây Ban Nha, Celta Vigo nhẹ nhàng hơn rất nhiều khi tận dụng tốt lợi thế dẫn bàn ở trận lượt đi và thắng tối thiểu trong trận lượt về để có vé đi tiếp. 

Kịch tính nhất trong khung giờ này là cặp đấu giữa Genk và Dynamo Zagreb. Đại diện của Bỉ có lợi thế dẫn trước 3-1 nhưng lại chơi không hay trong trận lượt về. Dynamo Zagreb chơi cực kỳ nỗ lực và thắng 3-1 sau 90 phút qua đó đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Đáng tiếc, đại diện của Croatia lại để phản lưới ở phút 101. Họ buộc phải dồn lên tấn công và nhận thêm một bàn thua ở phút 114. Hòa 3-3 sau 120 phút, Genk là đội cuối cùng lọt vào vòng 1/8 Europa League. 

Video bóng đá Nottingham Forest - Fenerbahce: 48 phút thấp thỏm & khoảnh khắc "vàng" (Europa League)
Video bóng đá Nottingham Forest - Fenerbahce: 48 phút thấp thỏm & khoảnh khắc "vàng" (Europa League)

(Lượt về vòng play-off) Người hâm mộ đã nghĩ về kịch bản ngược dòng không tưởng sau 48 phút đầu tiên, thời điểm Fenerbahce khiến Nottingham Forest...

Bấm xem >>

Theo Nhật Anh

Nguồn: [Link nguồn]

-27/02/2026 05:40 AM (GMT+7)
