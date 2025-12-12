Trực tiếp SEA Games 33, đoàn Việt Nam thi đấu 12/12: Vỡ òa, Việt Nam hạ Thái Lan giành HCV bắn súng

Danh sách VĐV Việt Nam giành HCV 12/12: 1. Mộng Tuyền - Tâm Quang (bắn súng, súng trường hơi 10m đồng đội hỗn hợp) Diễn biến Diễn biến chính 12h36 Mộng Tuyền trả lời phỏng vấn sau khi giành HCV bắn súng 12h04 Bắn súng giành HCV Không làm người hâm mộ thất vọng, cặp Mộng Tuyền và Tâm Quang đã giành HCV súng trường hơi 10m đồng đội hỗn hợp khi đánh bại 2 VĐV Thái Lan với tỷ số 16-14. Đây là tấm HCV đầu tiên của môn bắn súng ở SEA Games 33 và là HCV thứ 15 của đoàn Việt Nam. Mộng Tuyền - Tâm Quang mang về HCV đầu tiên cho thể thao Việt Nam trong ngày 12/12. Ảnh Anh Khoa 11h56 Những loạt đấu súng căng thẳng Cặp Mộng Tuyền và Tâm Quang của Việt Nam dẫn trước đối thủ Thái Lan. Ảnh Anh Khoa 11h30 Bắn súng tranh HCV Mộng Tuyền và Tâm Quang sắp bước vào phần thi chung kết súng trường hơi 10m đồng đội hỗn hợp. 11h27 Ju-jitsu giành HCĐ Cấn Văn Thắng giành HCĐ hạng 62 kg nam. 10h50 Karate -67kg nam vào chung kết Video trận đấu của Khuất Hải Nam Khuất Hải Nam hạng -67kg nam, thắng kịch tính Malaysia. Hoà 3-3 sau 3 phút, rồi thắng hiệu số phụ. Vào chung kết, Hải Nam chạm trán chủ nhà Thái Lan. Như vậy, trong 4 nội dung môn karate của Việt Nam đấu sáng 12/12 thì có 3 nội dung giành suất tranh HCV. Hải Nam (đai đỏ) vào chung kết. Ảnh Lê Phong 10h35 Canoeing Ở vòng loại canoeing đôi nữ 200 m, Nguyễn Thị Hương và Ma Thị Thùy cán đích đầu tiên với thời gian 44 giây 875. Trong khi đó, bốn VĐV nam ở cự ly 200 m gồm Dương Văn Ngời, Bùi Hữu Tích, Hiên Năm và Trần Thành về thứ tư với 38 giây 544. Ở nội dung kayak 4 nam 200 m, đội Việt Nam gồm Huỳnh Cao Minh, Nguyễn Hoàng Duy, Trần Văn Danh, Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thanh Danh xếp thứ ba tại vòng loại 2 với 33 giây 199. Hy vọng huy chương vàng đang được đặt vào đôi nữ. 10h29 Karate vào chung kết Video trận đấu của Diệu Ly Nguyễn Diệu Ly đánh bại võ sĩ Malaysia để giành vé vào chung kết kumite nữ hạng -55kg. Diệu Ly (đai xanh) thi đấu xuất sắc, giành vé chung kết kumite -55kg nữ. Ảnh Lê Phong 10h23 Bắn súng Mộng Tuyền và Tâm Quang dẫn đầu vòng loại với tổng 624,7 điểm, qua đó giành quyền vào chung kết súng trường hơi 10m đồng đội hỗn hợp diễn ra lúc 11 giờ 30. Cặp đôi bắn súng của Việt Nam vào chung kết. Ảnh Anh Khoa 10h21 Bơi Võ Thị Mỹ Tiên và Nguyễn Khả Nhi lần lượt cán đích nhất, nhì ở vòng loại 400 m tự do nữ, qua đó cùng giành vé vào chung kết diễn ra vào tối nay. Nhi (mũ đen) và Tiên (mũ trắng) giành vé chung kết bơi 400 m tự do nữ 09:41 Bơi tranh vé chung kết Nguyễn Thúy Hiền và Phạm Thị Vân xuất sắc giành vé vào chung kết nội dung 100 m tự do nữ. Ở lượt bơi vòng loại, Thúy Hiền cán đích trong 57 giây 40, đứng thứ ba, trong khi Phạm Thị Vân đạt 57 giây 45, xếp hạng tư. Cả hai kình ngư Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá ở chung kết diễn ra lúc 18 giờ tối nay. 09:34 Karate vào chung kết Video trận đấu của Văn Đức Ở bán kết karate đối kháng -55kg nam vào sáng 12/12, võ sĩ Việt Nam, Chu Văn Đức thắng áp đảo võ sĩ Thái Lan, qua đó giành quyền vào chung kết. Ở trận tranh HCV, Văn Đức sẽ chạm trán với đối thủ Malaysia. Nguyễn Thị Thu thi đấu hạng -50kg nữ karate nhưng để thua trước võ sĩ Malaysia ở bán kết, cô sẽ tranh HCĐ vào chiều nay. Chu Văn Đức (đai xanh) thắng đối thủ người Thái Lan ở bán kết. Ảnh Lê Phong Nguyễn Thị Thu (đai xanh) sẽ chơi trận tranh HCĐ

Hai ngày thi đấu chính thức đầu tiên khép lại với những gam màu sáng khi thể thao Việt Nam đã kịp mang về các tấm HCV ở karate, ju-jitsu, bơi lội, điền kinh và thể dục dụng cụ. Các nhà vô địch như Hưng Nguyên, Đinh Phương Thành, đội kata nữ, cùng loạt võ sĩ ju-jitsu đã tạo đà tâm lý thuận lợi và khẳng định vị thế cạnh tranh top đấu huy chương SEA Games 33.

Bước sang ngày 12/12, lịch thi đấu dày đặc mở ra hy vọng mới, khi hàng loạt gương mặt từng làm nên lịch sử của thể thao Việt Nam đồng loạt xuất trận.

"Rái cá sông Gianh" Huy Hoàng xuất trận 12/12

Dàn kình ngư số 1 Việt Nam vào ngày tranh vàng

Sau cú hích mang tên Nguyễn Hưng Nguyên, người vừa giành HCV 200m ngửa và đang lấy lại hình ảnh “kình ngư thép” của bơi Việt Nam, hôm nay đường đua xanh sẽ là nơi hội tụ nhiều nhà vô địch quen thuộc.

Ở cự ly 1500m tự do nam, tâm điểm dồn vào Nguyễn Huy Hoàng, nhà vô địch SEA Games nhiều kỳ liên tiếp, người từng đoạt HCB ASIAD và nằm trong nhóm VĐV đẳng cấp nhất Đông Nam Á. Khả năng kiểm soát nhịp bơi và nước rút ở 200m cuối giúp Hoàng luôn chiếm ưu thế tuyệt đối.

Tại 400m hỗn hợp nam, bộ đôi “song mã vàng” Hưng Nguyên - Quang Thuấn tái xuất. Cả hai đang tạo ra cuộc cạnh tranh nội bộ thú vị. Nguyên sở hữu kỹ thuật ngửa và bướm xuất sắc, còn Thuấn mạnh ở ếch và tự do. Mục tiêu kép HCV - HCB là hoàn toàn khả thi.

Ở các đường bơi nữ, Việt Nam trông đợi vào phẩm chất bền bỉ của Mỹ Tiên, Khả Nhi (400m tự do) và đặc biệt là các VĐV trẻ Vân, Thúy Hiền ở 100m tự do. Dù cơ hội tranh vàng thấp hơn nam, nhóm nữ đang thể hiện sự tiến bộ đáng kể và có thể bứt phá ở chung kết.

Đặc biệt trong buổi tối là tiếp sức 4x100m nam, nơi Việt Nam kỳ vọng tạo bất ngờ trước Singapore và Thái Lan. Nếu các “ngôi sao nước rút” như Quang Thuấn, Hưng Nguyên giữ đúng nhịp, hy vọng huy chương là có.

Điền kinh kỳ vọng có thể tạo ra bất ngờ

Bước vào ngày thi đấu 12/12, đội điền kinh Việt Nam hướng đến mục tiêu gia tăng huy chương ở cả đường chạy lẫn khu vực kỹ thuật.

Tâm điểm nằm ở 100m rào nữ, nơi Huỳnh Thị Mỹ Tiên xuất hiện ở vòng loại. Dù mới là lượt chạy mở màn, Mỹ Tiên được kỳ vọng sẽ đưa Việt Nam vào chung kết và cạnh tranh huy chương ở nội dung có tính chuyên môn cao này.

Hotgirl Mỹ Tiên tham dự vòng loại 100m rào nữ

Vũ Đức Anh, á quân nhảy cao SEA Games 32, tiếp tục là niềm hy vọng lớn. Kinh nghiệm và khả năng thi đấu ổn định giúp anh đủ sức tranh chấp HCV với nhóm VĐV Thái Lan.

Trên đường chạy 400m, Lê Ngọc Phúc và Tạ Ngọc Tưởng tham dự vòng loại nam, trong khi Minh Hạnh và Thanh Ngọc góp mặt ở chung kết nữ. Đây đều là những nội dung từng mang về huy chương tại SEA Games 31, và các VĐV Việt Nam đang có thông số thi đấu tốt để tái lập thành tích.

Cầu lông và ngày thi đấu sống còn ở tứ kết đôi nữ

Cầu lông Việt Nam vừa trải qua ngày 11/12 u ám khi các tay vợt mạnh bị loại sớm ở đơn. Tuy nhiên, hy vọng chưa khép lại khi cả hai đôi nữ gồm: Diệu Ly - Khánh và Bích Phương - Vũ Thị Trang đều giành vé vào tứ kết.

Trong đó, Vũ Thị Trang, là điểm tựa cho các đồng đội. Đây sẽ là ngày thi đấu mang tính sống còn nếu cầu lông Việt Nam muốn tránh “trắng tay” ở các nội dung đánh đơn, đánh đôi.

Thể dục dụng cụ: Đinh Phương Thành dẫn đầu cơ hội vàng

Phong độ cực cao của Đinh Phương Thành sau tấm HCV xà kép hôm 11/12 biến anh thành ngôi sao đáng chú ý của thể dục dụng cụ hôm nay. Anh cùng Quỳnh Nam sẽ bước vào loạt chung kết xà đơn, xà kép và nhảy chống, nơi Việt Nam đặt quyết tâm lớn. TDDC luôn là “mỏ vàng” của Việt Nam, và 12/12 nhiều khả năng sẽ tiếp tục là ngày thu hoạch.

Judo, Ju-jitsu, Karate: Bộ ba võ thuật chuẩn bị vào trận đánh lớn

Võ thuật tiếp tục là điểm tựa của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 12/12.

Ở judo, bốn trận chung kết của Hoàng Thành, Hải Bá, Thanh Thủy, Tường Vi mở ra khả năng giành HCV nếu đúng phong độ. Thanh Thủy từng vô địch SEA Games 31 và có thừa kinh nghiệm trong trận gặp Philippines.

Ju-jitsu, môn đấu đã có 1 HCV của Đặng Đình Tùng, tiếp tục có thêm bốn nội dung tranh chấp huy chương với các VĐV mạnh như Hồng Sơn, Tấn Lộc, Thảo Vân. Đây là nhóm có thành tích quốc tế tốt, từng lên bục ở châu lục nên kỳ vọng vàng vẫn rất lớn.

Ở karate, các VĐV kumite của Việt Nam vào ngày tranh chấp huy chương. Sau khi kata nữ mang về HCV đầu tiên cho đội, bộ môn kỳ vọng nối dài hy vọng giành vàng.

Các môn đồng đội: Futsal nữ, bóng chuyền nữ, bóng chày, cầu mây

Tại futsal nữ và bóng chuyền nữ, đội tuyển Việt Nam đối đầu Indonesia, đối thủ ngang cơ và không hề dễ chịu. Một chiến thắng sẽ mở rộng cánh cửa đ, đặc biệt ở bóng chuyền, nơi lứa tuyển thủ trẻ đang thi đấu lên tay.

Ở bóng chày 5 người (baseball5), tuyển Việt Nam bước vào trận then chốt gặp Indonesia trong hành trình tìm suất vào vòng trong.

Cầu mây cũng có trận đấu quan trọng với Thái Lan ở vòng loại nữ, nơi Việt Nam được đánh giá là ẩn số có thể bứt phá.

Những hy vọng khác: Bắn súng, đua thuyền, golf, leo núi, trượt băng

Bắn súng có nội dung 10m súng hơi hỗn hợp, nơi Việt Nam từng giành huy chương SEA Games. Nếu Mộng Tuyền - Tâm Quang giữ vững tâm lý, khả năng cạnh tranh podium là rất rõ.

Các nội dung canoeing và rowing 200m tiếp tục là “thế trận tốc độ” của Việt Nam sau buổi sáng 11/12 đầy hứa hẹn. Đội thuyền nam, nữ đều có cơ hội vào chung kết và tranh chấp huy chương.

Golf cũng chứng kiến sự ra sân của tài năng trẻ Nguyễn Anh Minh, người từng gây chấn động tại SEA Games 32 với cú bứt phá vào top đầu.

Leo núi với Trung Hậu, Hải Yến… là nhóm đang tiến bộ mạnh mẽ và đủ sức vào chung kết. Trong khi đó, trượt băng nghệ thuật, môn mới nhưng đang phát triển tốt, đánh dấu sự trở lại của Hữu Hoàng, một trong những VĐV có kỹ thuật đẹp nhất khu vực.