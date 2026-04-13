Dự đoán tỷ số tứ kết lượt về Cúp C1: Real khó vượt ải Bayern, Barcelona không sợ Atletico

Real Madrid khó vượt ải Bayern Munich

Real Madrid để thua Bayern Munich với tỷ số 1-2 ở trận tứ kết lượt đi Cúp C1. Đáng chú ý, thất bại ấy diễn ra ngay tại Bernabeu nên khiến người hâm mộ "Los Blancos" không khỏi lo lắng khi bước đến trận lượt về.

Đoàn quân HLV Arbeloa gặp nhiều vấn đề Ở hàng công, Real Madrid có nhiều cơ hội nhưng rốt cuộc chỉ ghi 1 bàn. Cũng cần nói rằng thủ môn Neuer có ngày thi đấu xuất sắc để giúp Bayern Munich giành chiến thắng thuyết phục.

Mbappe hiện dính chấn thương khi phải khâu tới 3 mũi ở gần vùng mắt. Điều này khiến cơ hội ra sân của anh trước Bayern Munich ở trận lượt về (2h, 16/4) vẫn còn là dấu hỏi lớn.

Ở tuyến phòng ngự, tình hình trở nên gay go hơn. "Los Blancos" lộ ra nhiều khoảng trống. Điều đáng nói, vấn đề này kéo dài suốt từ đầu mùa giải 2025/26 cho tới tận hiện tại. Với tình hình như vậy, ai có thể tin họ chống lại hàng công đáng sợ của "Hùm xám" ở thánh địa Allianz Arena?

Nên nhớ trong 5 trận gần nhất, Bayern Munich đã nã vào lưới các đối thủ tới 18 lần. Những con số này sẽ là cơ sở để "Hùm xám" xứ Bavaria mơ đến việc khuất phục Vua ngược dòng Cúp C1 ở trận lượt về.

Barcelona mong đợi phép màu tại sân của Atletico

Thất bại 0-2 của Barcelona trước Atletico Madrid ở trận lượt đi là nỗi thất vọng không hề nhỏ với đoàn quân HLV Flick. Nhưng dù sao màn trình diễn của họ cũng không hề tệ, ít nhất trong bối cảnh phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian trận đấu khi Cubarsi dính thẻ đỏ.

Barcelona không để trận thua đó làm ảnh hưởng tinh thần. Họ tìm lại cảm giác chiến thắng khi hạ Espanyol với tỷ số 4-1. Đáng chú ý, Yamal ở trận đó ghi 1 bàn và có 2 kiến tạo. Ngôi sao sinh năm 2007 nhờ vậy càng dâng trào quyết tâm phục hận khi đối đầu Atletico Madrid ở trận lượt về (2h, 15/4).

Chưa bao giờ Barcelona ngại việc thi đấu tại thánh địa Metropolitano của Atletico Madrid. Nên nhớ ở La Liga mùa giải hiện tại, đoàn quân HLV Flick thắng 2-1 ở sân đấu này. Thống kê xa hơn, đội bóng xứ Catalan thắng tới 4 trận liên tiếp tại sân nhà của Atletico.

Barcelona phải cố gắng không để những sai lầm khiến tới thiệt quân xảy ra ở trận lượt về. Điều này sẽ giúp các ngôi sao trên hàng công như Yamal, Rashford hay Torres làm khó Atletico Madrid.

Đây không phải lần đầu tiên Barcelona tìm vé đi tiếp ở Cúp C1 trong bối cảnh bị dẫn trước. Nhưng với tất cả những gì thể hiện, người hâm mộ vẫn tin đoàn quân HLV Flick tạo ra khác biệt.

PSG và Arsenal khó sảy chân

PSG cho thấy sự áp đảo toàn diện Liverpool ở trận lượt đi để thắng 2-0. Khoảng cách này không quá lớn, nhưng phong độ cũng như tinh thần của PSG hiện vượt trội đối thủ nên nhiều cổ động viên đánh giá đội bóng nước Pháp sẽ lại thắng ở trận tứ kết lượt về (2h, 15/4).

Liverpool có lợi thế chơi ở Anfield, nhưng PSG không hề sợ việc phải làm khách. Nên nhớ đội bóng Anh khác là Chelsea thua tới 0-3 khi tiếp đón PSG.

Arsenal có lẽ là đội dễ thở nhất ở tứ kết lượt về khi được tiếp đón Sporting Lisbon ở Emirates (2h, 16/4). "Pháo thủ" chỉ thắng 1-0 ở trận lượt đi, nhưng với đẳng cấp còn hạn chế của Sporting Lisbon, người hâm mộ vẫn đánh giá khó lòng có bất ngờ xảy ra.

Hiện tinh thần của Arsenal đi xuống bởi họ để thua 1-2 trước Bournemouth ở vòng 32 Ngoại hạng Anh vừa qua. Việc đó khiến đoàn quân HLV Arteta đánh mất nhiều lợi thế trong cuộc đua vô địch với Man City.

Trong thời điểm khó khăn như vậy, Arsenal rất cần đánh bại Sporting Lisbon để tìm lại cảm giác chiến thắng. Đó không phải nhiều vụ khó thực hiện, nhất là khi Arsenal chưa từng thua đối thủ này trong lịch sử dự Cúp C1.