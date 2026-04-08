Dự đoán tỷ số Barcelona - Atletico Madrid: Thánh địa Camp Nou lại gieo ác mộng (Cúp C1)

Những lợi thế của Barcelona

Atletico Madrid cách đây vài ngày để thua 1-2 trước Barcelona ở vòng 30 La Liga. Trận đấu này chứng kiến đội bóng thành Madrid dẫn trước, nhưng cuối cùng lại để thua với tỷ số 1-2. Về phần Barcelona, thắng lợi ấy giúp họ tiến gần hơn tới chức vô địch La Liga khi đã hơn đội nhì bảng Real Madrid tới 7 điểm.

Barcelona đang ở trạng thái tự tin và thoải mái hơn bao giờ hết. Họ sẽ hướng tới thắng lợi tiếp theo trước chính Atletico Madrid ở tứ kết lượt đi Cúp C1.

Đây là lần thứ 3 Barcelona gặp Atletico Madrid tại vòng tứ kết Cúp C1. 2 lần gần nhất, đội chủ sân Camp Nou để thua 2-3 vào mùa 2015/16 và thua 1-2 tại mùa 2013/14.

Nhưng nếu xét về những lần đối đầu trên mọi đấu trường, Barcelona vẫn tỏ ra trội hơn. Trong 6 trận gần nhất gặp Atletico Madrid, đội chủ nhà đã thắng 5 trận, trong đó có chiến thắng 2-1 tại La Liga vào cuối tuần.

Hàng công đáng sợ của Barcelona

Ở vòng 1/8 Cúp C1, Barcelona đã đè bẹp Newcastle với tổng tỷ số 8-3 sau 2 lượt trận. Đội bóng xứ Catalan đang duy trì chuỗi bất bại trên mọi đấu trường gần 2 tháng qua. Với dàn sao tấn công xuất sắc, Barcelona được xem là mối đe dọa lớn với mọi đội bóng tại giải đấu năm nay, đặc biệt khi Lamine Yamal đang có mùa giải chói sáng.

Lewandowski nhiều khả năng sẽ được tiếp tục đá chính, trong khi Marcus Rashford có thể giữ được vị trí ở hành lang trái sau màn trình diễn ấn tượng trước Atletico Madrid với 1 bàn thắng. Trong khi đó, những Christensen, Raphinha, De Jong, Bernal đều không thể thi đấu.

Atletico Madrid gặp nhiều thách thức

Trong khi đó, Atletico Madrid sẽ bước vào trận đấu này sau 3 thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường, bao gồm trận thua Barcelona tại La Liga vừa qua. Đội bóng của Diego Simeone hiện xếp thứ 4 tại La Liga, hơn đội xếp thứ 5 Real Betis tới 12 điểm. Do đó, họ không đặt nặng mục tiêu tại đấu trường trong nước mà đang tập trung tối đa cho Cúp C1.

Atletico Madrid đã thua Tottenham Hotspur 2-3 ở lượt về vòng 1/8 Cúp C1 nhưng vẫn giành vé vào tứ kết với tổng tỷ số 7-5. Điều đó cho thấy sự bất ổn của đội bóng này mỗi khi gặp các đối thủ cứng cựa.

HLV Simeone tìm cách giải mã Barcelona

Ở mặt nhân sự của Atletico Madrid, Jan Oblak, Marc Pubill và Rodrigo Mendoza đã trở lại tập luyện và có thể tham gia trận đấu gặp Barcelona. Pablo Barrios phải nghỉ thi đấu, còn Gimenez và Cardoso bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Julian Alvarez không đá chính ở trận gặp Barcelona vừa qua. Nhưng khả năng cao anh sẽ được đưa trở lại đội hình chính để gây bất ngờ tới đội chủ sân Camp Nou.

Atletico Madrid rất mong đợi có được trận hòa khi làm khách của Barcelona. Nhưng làm khách tại Camp Nou chưa bao giờ là điều dễ dàng. Lần gần nhất Barcelona không thắng ở sân nhà đã diễn ra vào tháng 10 năm ngoái, khi họ thua 1-2 trước PSG.