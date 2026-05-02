MU đá "chung kết" top 3 với Liverpool: Thắng hay thua, Carrick đã có được tất cả?

Cột mốc quyết định suất dự Champions League cho MU

Mùa này, MU không hề xuất hiện trên sân cỏ châu Âu. Đã vậy, họ chỉ thi đấu đúng 1 trận và lập tức bị loại, ở cả hai cúp trong nước. Tổng cộng, MU thi đấu đúng 40 trận trong mùa bóng này – con số ít nhất trong vòng hơn 100 năm qua. Và dĩ nhiên, những số liệu vừa nêu đi liền với uy tín đã sứt mẻ một cách lâu dài, trầm trọng, của đội bóng từng được xem là “vô đối” trên sân cỏ Anh.

Đã rất lâu rồi, chẳng ai xem MU là ứng cử viên vô địch, mỗi khi mùa bóng mới ở Premier League chuẩn bị khai diễn. Mùa trước, HLV Ruben Amorim nói thẳng, sau khi đến MU cầm quân: trong tay ông chỉ là một đội bóng có khả năng… rớt hạng. Quả thế thật: M.U đứng thứ 15 trong bảng xếp hạng chung cuộc.

Vậy, đâu là cách tốt nhất để MU đánh dấu sự khép lại của mùa bóng này, với hình ảnh thăng hoa? Thật quá đúng lúc, khi cái tên Liverpool xuất hiện! Thắng Liverpool tại sân nhà ở vòng đấu cuối tuần này (ngày 3.5), MU sẽ chính thức sở hữu chiếc vé dự Champions League mùa tới.

Chiếc vé ấy là cả một giấc mơ đối với những ai quan tâm đến MU hồi đầu mùa. Khán giả Old Trafford sẽ được dịp ăn mừng, trong cái mùa bóng mà ngẫm kỹ thì họ gần như chẳng có cơ hội nào để ăn mừng thật sự, chẳng biết phải nhìn vào đâu để tìm kiếm niềm vui chiến thắng.

Vào lúc này thì khả năng mất vé dự Champions League của MU chỉ còn tồn tại trên lý thuyết, xác suất khoảng… 3 phần ngàn! Cũng có thể, khi quả bóng vừa lăn trong trận MU – Liverpool, thì suất dự Champions League của MU đã thật sự ngã ngũ rồi, bởi Brighton và Bournemouth đều thi đấu sớm hơn. Họ mà không thắng thì không còn đội nào có thể đe dọa chỗ đứng của M.U trong “top 5” được nữa.

Nhưng nếu MU lấy trọn 3 điểm trước Liverpool, thì đấy cũng sẽ là cột mốc chính thức hóa suất dự Champions League, bất chấp mọi kết quả khác. Quan trọng hơn, xin nhắc lại: đối thủ ngay lúc này chính là Liverpool – kình địch lớn nhất trong lịch sử tồn tại của MU. Thắng Liverpool trong trận đấu mang ý nghĩa “hoàn thành nhiệm vụ” hẳn nhiên sẽ là phần thưởng lớn nhất, trong mùa bóng mà MU không có danh hiệu nào để nhắm đến.

Gốc rễ của sự kình địch lịch sử

Gọi là “derby nước Anh” hay “derby vùng Tây Bắc”, tùy bạn. Nhưng MU – Liverpool chắc chắn là sự kình địch lớn nhất trên quê hương bóng đá, cũng là một trong những cặp đấu nóng bỏng nhất trong thế giới bóng đá đỉnh cao. Cả Liverpool lẫn MU đều luôn coi nhau là đối thủ lớn nhất, quan trọng hơn cả các đối thủ trong trận derby cùng thành phố của họ (Liverpool – Everton và MU – Man City).

MU và Liverpool là hai đội thành công nhất trên quê hương bóng đá. Họ đều đã có 20 danh hiệu VĐQG – nhiều gấp đôi số lần vô địch của Man City! Tính cả các loại siêu cúp, Liverpool và MU đã có tổng cộng 137 danh hiệu vô địch trong nước lẫn quốc tế, Liverpool hơn đúng 1 danh hiệu (69 so với 68). Thật là ngang tài, ngang sức, dù trong từng thời điểm cụ thể thì sự thịnh, suy của mỗi bên dĩ nhiên là có khác nhau.

Qua bao thời đại, trận MU – Liverpool luôn chứa đựng cái hay rất riêng: luôn bảo đảm tính hấp dẫn, bất kể phong độ của đôi bên ở thời điểm họ gặp nhau. Sự kình địch và tính lịch sử trong cặp đấu này lớn hơn bản thân trận đấu. Muốn nói là lớn hơn cả bóng đá cũng được!

Các trận đấu giữa MU và Liverpool luôn căng thẳng

Từ trước khi bóng đá ra đời, các thành phố Liverpool và Manchester đã kình chống nhau, về kinh tế và công nghiệp rồi. Môn bóng đá xuất hiện không lâu sau cuộc Cách mạng Công nghiệp. Ngay lập tức, Manchester và Liverpool kình chống nhau dữ dội trong môn bóng đá.

Vì sao bóng đá Anh chỉ phát triển mạnh nhất ở Manchester hoặc Liverpool, bóng đá Đức phát triển mạnh ở Munich hoặc vùng Ruhr; bóng đá Ý hưng thịnh ở Milan và Turin? Vì sao các thủ đô lớn như London, Berlin, Roma đều lép vế trong môn bóng đá (bóng đá Paris cũng chỉ nổi tiếng gần đây)? Vì bóng đá là môn thể thao của cộng đồng, phù hợp với những đám đông, lại phát triển đúng vào thời kỳ mà các cộng đồng thợ thuyền chiếm ưu thế trong cuộc Cách mạng Công nghiệp. Thủ đô là nơi dành cho bảo tàng, nhà hát, thư viện, hơn sân bóng!

Cũng vì vấn đề kinh tế và cộng nghiệp, người ta khởi công xây dựng kênh đào Manchester Ship Canal dài 58km, nối liền thành phố Manchester đến biển Ireland, đưa vào sử dụng từ năm 1894. Hàng hóa được chở thẳng từ Manchester ra biển hoặc ngược lại, mà không cần thông qua cảng Liverpool như trước nữa. Hai thành phố lớn cách nhau khoảng 50km càng không thể khoan nhượng với nhau. Đấy chính là gốc rễ của sự kình định Manchester – Liverpool, mà bóng đá chỉ là một khía cạnh trong đó.

Michael Carrick và trận đấu lớn cuối cùng

Hồi đầu mùa, khi MU còn lặn ngụp trong sự mơ hồ dưới thời Amorim, và khi ĐKVĐ Liverpool còn đang được xem là ứng cử viên vô địch sáng giá ở cả Premier League lẫn Champions League, thì MU đã thắng ngay trên sân Anfield. Đấy cũng là minh chứng cho quy luật: hễ Liverpool và MU gặp nhau thì “phong độ nhất thời” không còn là yếu tố quá quan trọng cho việc nhận định, dự đoán kết quả nữa. Họ sẽ quyết chiến với nhau, như đấy là một trận chung kết, thế thôi!

Cho nên, cũng không nhất thiết đặt nặng vấn đề lực lượng, phong độ khi đôi bên lại gặp nhau ở vòng đấu sắp tới. Dù sao đi nữa, ngoài vấn đề kình địch “truyền kiếp”, vẫn có một vài yếu tố phát sinh, làm tăng tầm quan trọng cho cuộc thư hùng MU – Liverpool kỳ này.

Đây có thể là cột mốc mà MU chính thức cán đích trong cuộc đua giành vé dự Champions League, như đã nêu. Đây còn có thể là trận đấu “để đời”, lớn nhất trong sự nghiệp huấn luyện còn rất non trẻ của HLV Michael Carrick. Thắng được Liverpool trong cuộc quyết đấu đỉnh cao này, là Carrick coi như đã làm tốt mọi việc cần làm, trong bản hợp đồng ngắn hạn dẫn dắt MU đến hết mùa này.

Ông đã hoàn thành nhiệm vụ, ở mức độ ngoài mong đợi rồi. Ông không còn gì để chứng minh, cũng không còn mục tiêu nào cao hơn để hướng tới nữa. Có chọn Carrick làm HLV lâu dài hay không, từ nay sẽ chỉ là vấn đề riêng của giới lãnh đạo MU. Và nếu không chọn Carrick, đấy sẽ mãi mãi là áp lực lớn mà giới lãnh đạo MU phải chịu đựng.

Carrick cần vượt qua thử thách mang tên Liverpool

Từ những chọn lựa về cách chơi, sơ đồ cho đến nhân sự cụ thể, Carrick luôn thành công kể từ khi thay chỗ Amorim. Đấy cũng chính là nguyên nhân vì sao MU giờ đang là đội số 3, coi như đã chắc chắn có suất trở lại Champions League mùa tới. Carrick thậm chí cũng đã có lúc chuyển sang cách chơi với 5 hậu vệ, như thời Amorim, và thành công.

Ông còn rất nhiều việc quan trọng cần làm, sau khi đã đem về cho MU chỗ đứng vững chắc trong “top 5”. Vấn đề là những việc quan trọng ấy đều chỉ liên quan đến tương lai, cụ thể là mùa bóng tới. Mà trước mắt, đâu đã có câu trả lời: ai sẽ dẫn dắt MU trong mùa bóng tới!

Trước mắt Carrick bây giờ chỉ có trận đấu lớn cuối cùng. Thắng Liverpool thì cũng như thắng một trận chung kết, giành được một danh hiệu nào đó vậy. Thắng thì sẽ được tất cả, nhưng nếu thua thì MU nói chung cũng như Carrick nói riêng… cũng chẳng mất gì. Khán giả Old Trafford sẽ chỉ phải chuẩn bị tinh thần để tận hưởng một bữa tiệc bóng đá thịnh soạn hiếm thấy mà thôi!