Liverpool - Arsenal: Trận thư hùng giữa những ngôi sao, liệu có chỗ cho "thần đồng"?

Điều thú vị là: rất khó nhìn vào sức mạnh của Liverpool và Arsenal khi họ chia nhau hai vị trí cao nhất Premier League mùa trước để nhận định về trận cầu “đinh” của vòng đấu cuối tuần này (22h30, 31/8). Đôi bên đều đã quá khác so với chính họ.

⚔️Các ngôi sao mới so tài

Khả năng cao: Florian Wirtz sẽ dẫn dắt hàng công của Liverpool, nơi mà trung phong Hugo Ekitike gánh vác trọng trách ghi bàn. Ở chiến tuyến ngược lại, bàn thắng cho Arsenal có thể sẽ đến từ trung phong Viktor Gyokeres hoặc tiền đạo cánh Noni Madueke. Tất cả đều là những ngôi sao mới, vừa được Liverpool và Arsenal chi đậm để đón rước trong mùa hè này. Vấn đề không chỉ nằm ở những cái tên mới. Thay người nghĩa là thay cả chiến thuật, lối chơi.

Hugo Ekitike, Mohamed Salah và Florian Wirtz

Suốt nhiều năm qua, người ta luôn cho rằng Arsenal là đội không có trung phong thực thụ, xem đấy là nhược điểm lớn khiến đội bóng của Mikel Arteta chưa thể trở thành nhà vô địch. Nhưng tất nhiên, Arsenal vẫn luôn thành công, với 3 lần về nhì liên tiếp. Họ có rất nhiều mũi ghi bàn, kể cả các hậu vệ (nhất là trong các tình huống sút phạt, gồm cả phạt góc). Đấy là vấn đề lối chơi. Bóng đá có những lối chơi khác nhau, chứ không có lối chơi nào là đúng hoặc sai. Bây giờ đã khác. Với Gyokeres giữ vai trò trụ cột, dĩ nhiên Arsenal sẽ phải chọn lối chơi xung quanh trung phong này. Có nghĩa, đây đang là một Arsenal khác hẳn so với 3 mùa á quân vừa qua.

Liverpool cũng vậy. Trước đây, HLV Jurgen Klopp không hề chọn một lối chơi xoay quanh tiền vệ “số 10”. Vai trò hoặc vị trí ấy trong đội hình Liverpool luôn mờ nhạt hơn so với hậu vệ cánh, trung vệ, tiền đạo, thủ môn. Bây giờ, họ đang có một Florian Wirtz đắt giá nhất trong lịch sử CLB, và dĩ nhiên đấy phải là nhân vật trung tâm cho toàn bộ thế công của đội bóng do HLV Arne Slot dẫn dắt. Liverpool bây giờ cũng không phụ thuộc vào khả năng ghi bàn của tiền đạo cánh Mohamed Salah nữa.

Trên lý thuyết, cả Liverpool lẫn Arsenal đều chưa thể có được bài bản nhuần nhuyễn xoay quanh những Wirtz, Ekitike, Gyokeres trong thời gian này. Họ cần có đủ thời gian tập với đội bóng mới và thấm nhuần quan điểm chuyên môn của HLV. Họ cần cả kinh nghiệm thực tiễn nữa. Trong vài trường hợp đặc biệt, các ngôi sao gia nhập đội bóng của HLV Pep Guardiola thường chỉ phát huy khả năng một cách rực rỡ nhất trong mùa thứ hai, chính là vì vậy.

2 tân binh của Arsenal đều đang dần hòa nhập

Trung tâm chú ý nơi trận cầu thượng đỉnh Liverpool – Arsenal dĩ nhiên là các ngôi sao mới nơi hàng công của cả hai phía. Hấp dẫn ở chỗ, giới mộ điệu sẽ chờ xem tài nghệ cá nhân của họ là chính. Chiến thuật thì ai cũng biết – từ HLV đến các ngôi sao trong cuộc đều là người chuyên nghiệp cơ mà! Nhưng, tất cả chỉ ở mức độ căn bản, chứ khó có bài bản đặc sắc mang tính đồng đội, đậm dấu ấn riêng của nhà cầm quân trong lúc này.

❌ Liệu có cơ hội cho các “thần đồng”?

Cầu thủ mới của Liverpool và Arsenal xuất hiện ở mọi tuyến, chứ không chỉ ở hàng công. Chẳng hạn như hậu vệ cánh Milos Kerkez của Liverpool hoặc các tiền vệ Martin Zubimendi, Eberechi Eze bên Arsenal. Thậm chí các cầu thủ sẵn có trong đội như Rio Ngumoha (Liverpool) hoặc Max Downman (Arsenal) cũng coi như là mới. Và đấy chính là những “người mới” thú vị hơn cả, dù bản thân họ còn chưa biết có được ra sân trong trận đấu lớn sắp tới hay không.

Các cầu thủ còn ở độ tuổi thiếu niên vừa nêu đều đang nổi đình nổi đám khi để lại dấu ấn rõ ràng ngay trong trận đấu ra mắt của họ ở Premier League.

Do nhà trường còn đang nghỉ hè, nên “cậu học sinh” 15 tuổi Downman mới có cơ hội xuất hiện lần đầu tiên trên sân cỏ Premier League. Downman còn... quá bé bỏng, theo đúng nghĩa đen: phải có người giám hộ bên cạnh, và không được thay quần áo trong phòng thay đồ - do luật bảo vệ trẻ em của FA! Vậy mà khi vừa xuất hiện, Downman đã kiếm được quả phạt đền, giúp đồng đội Gyokeres ấn định tỷ số 5-0 cho Arsenal ở trận gặp Leeds.

Max Dowman và Rio Ngumoha

Cũng ở vòng ấy, “cậu bé” 16 tuổi Ngumoha còn làm chuyện động trời hơn: ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Liverpool ở phút 90+10! Đấy thực sự là một trận đấu “điên rồ”, khi Liverpool dẫn trước 2 bàn trên sân đối phương, nhưng lại để Newcastle vốn chỉ còn 10 người cân bằng 2-2. Nói cách khác, chính cậu bé Ngumoha đã cứu toàn đội ĐKVĐ thoát khỏi tình trạng mất điểm tức tưởi.

Tất nhiên, Ngumoha trong trận gặp Newcastle cũng chỉ được vào sân từ ghế dự bị, giống như Downman trong trận gặp Leeds. Bây giờ, cơ hội xuất hiện lần nữa của họ sẽ chỉ đến ở một trong hai trường hợp: đội bóng đang thắng đậm, đến mức độ an toàn; hoặc thế công của đội đã thật sự bế tắc.

Giả sử Downman, Ngumoha (hoặc cả hai) có cơ hội ra sân và tận dụng tốt, đây có thể sẽ là bước ngoặt để đời cho họ. Xin nhắc lại: Liverpool – Arsenal là trận cầu thượng đỉnh của bóng đá Anh trong lúc này. Và đây lại là mùa bóng dẫn đến World Cup 2026. Bao nhiêu vinh quang, đi kèm kỷ lục về tuổi tác, đang mời gọi cả Downman lẫn Ngumoha.

👉 Không phải là sự ngẫu nhiên

Ngumoha (tròn 17 tuổi vào ngày 29/8) là cầu thủ ghi bàn trẻ nhất trong lịch sử Liverpool. Trước đây, Michael Owen từng giữ kỷ lục này, khi anh ghi bàn trong trận ra mắt ở Premier League vào tháng 5/1997. Rồi Owen trở thành cầu thủ trẻ nhất từng khoác áo đội tuyển Anh cũng như ghi bàn cho đội tuyển Anh. Đấy chính là cầu thủ Anh gần đây nhất từng đoạt được “Quả Bóng Vàng châu Âu” (khi vừa tròn 22 tuổi).

2 tuyển thủ U17 Anh sẽ là đối thủ của nhau vào Chủ nhật này

Sự vươn lên của Ngumoha gợi lại truyền thống tin dùng cầu thủ trẻ của Liverpool. Arsenal cũng là đội bóng có đặc điểm này rất rõ. Ở tuổi 15 (và 235 ngày), Downman vừa trở thành cầu thủ trẻ thứ nhì trong suốt lịch sử Premier League. Người trẻ nhất chính là đồng đội của cậu, ngay trong hàng ngũ Arsenal hiện thời: Ethan Nwaneri (đá trận đầu tiên khi mới 15 tuổi, 131 ngày).

Downman và Ngumoha vươn lên không chỉ nhờ vào truyền thống tin dung cầu thủ trẻ của CLB. Bản thân họ đã tỏ rõ thực tài trong các trận giao hữu trong mùa hè. Downman chơi rất hay, dù chỉ luôn vào sân từ ghế dự bị, trong các trận giao hữu với AC Milan, Newcastle, Tottenham. Giống như trận gặp Leeds vừa qua, Downman cũng đã kiếm được cho Arsenal một quả phạt đền trong trận giao hữu với Newcastle.

Ngumoha còn đáng nể hơn: ghi 2 bàn và kiến tạo 2 bàn trong 4 trận giao hữu. Không chóng thì chầy, cả Ngumoha lẫn Downman rồi đây sẽ phải thành công hơn, trong sự nghiệp đỉnh cao đang quá thuận lợi của họ.