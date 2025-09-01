Liverpool đánh bại Arsenal, báo Anh tin vụ Isak sẽ “chốt sổ” cuộc đua vô địch

Báo Anh tán dương ý chí của Liverpool

Mặc dù mùa giải vẫn còn 35 vòng đấu nữa và Liverpool đã từng khởi đầu tưng bừng nhưng “xịt” ở cuối mùa, chiến thắng 1-0 trước Arsenal tại Anfield tối Chủ nhật vẫn khiến báo giới Anh tin rằng cuộc đua vô địch sẽ chỉ là của Liverpool, và nếu họ thất bại thì là vì tự thua, chứ không phải vì Arsenal có thể gây khó khăn.

Tiêu đề lớn của tờ Daily Mail

Tờ Daily Mail viết về chiến thắng này với quan điểm đó. Ký giả Oliver Holt mở đầu bài viết về trận đấu với dòng sau: “Có vẻ giờ chỉ còn một vấn đề cho Liverpool xoay quanh vụ Alexander Isak trước khi thị trường chuyển nhượng kết thúc. Sau khi các nhà đương kim vô địch đánh bại Arsenal bởi cú đá phạt tuyệt vời của Dominik Szobozslai, câu hỏi dành cho họ, và phần còn lại của Premier League, là họ sẽ vô địch với bao nhiêu điểm?”.

Oliver Holt cho rằng nếu Isak về Liverpool, cuộc đua xem như kết thúc dù còn nhiều tháng nữa mùa giải mới chấm dứt. “Nếu trong ngày thứ Hai này họ đón Isak, xem ra họ sẽ lại vô địch dễ dàng như mùa trước. Nhưng nếu các ông chủ của Newcastle quyết chí giữ Isak, thì Liverpool có lẽ đằng nào cũng vô địch, và vụ chuyển nhượng có thể sẽ đắt nhất trong lịch sử Premier League chẳng khác gì một hợp đồng bảo hiểm đối với Liverpool mà thôi”, Holt viết.

Cũng trên tờ Daily Mail, ký giả Lewis Steele chỉ trích cách chơi của Arsenal và cho rằng Liverpool, ngay cả khi bị ép sân trong phần lớn trận đấu, vẫn là đội thể hiện rõ cách chơi của mình. “Liverpool còn không ở phong độ tốt nhất trong trận này, nhưng họ điều chỉnh cách chơi rất hợp lý khi thấy công thức hiện tại không có tác dụng. Arsenal trong khi đó quá thận trọng, trong một trận đấu cần sự sáng tạo thì họ lại để Eze và Nwaneri trên ghế dự bị dù Saka vắng mặt còn Odegaard chưa đạt thể lực tốt”, Steele bình luận.

Bài viết của David Hytner trên tờ The Guardian

Quan điểm này được chia sẻ rộng rãi bởi các đầu báo và đơn vị truyền thông khác. Lewis Jones của Sky Sports bình luận: “Mua 1 tiền đạo đã không giải quyết vấn đề của Arsenal, Gyokeres chẳng thể làm gì nếu không có các đồng đội tiếp ứng tốt xung quanh. Arsenal chơi quá an toàn, còn khi tấn công những gì họ làm là chuyền dài cho Gyokeres giữ bóng, hoặc phất cho Madueke với hy vọng anh ta sẽ vượt qua Kerkez”.

David Hytner của tờ The Guardian cũng chung quan điểm, đồng thời chỉ trích việc Arteta thay người quá chậm. “Martinelli được giữ trên sân quá lâu trong khi anh ta đáng lẽ phải bị thay sau hiệp 1. Eze vào sân quá muộn, tương tự là Odegaard, ngoài ra Nwaneri cũng có thể có ích. Arteta có phần đúng khi tung vào một đội hình thiên về cơ bắp, nhưng thể chất sẽ không thể tạo ra khác biệt nếu không có sự sáng tạo đi kèm”.

Roy Keane chê Arsenal "đá như robot"

Trên sóng truyền hình, các cựu danh thủ cũng có những chia sẻ và nhận định của riêng mình về trận đấu này. Gary Neville có mặt tại sân Anfield và sau trận cựu hậu vệ của MU tán dương màn trình diễn của Liverpool.

“Liverpool có cái mà Arteta và Arsenal không có, sự sắc bén và ý chí chủ động đi tìm chiến thắng. Liverpool tin họ có thể thắng và sẵn sàng đổi đấu pháp, trong khi Arsenal quá an toàn và không muốn thua. Người ta chê Liverpool phòng thủ kém thời gian qua nhưng trận này họ giữ sạch lưới vì Arsenal không đủ can đảm”, Neville nói.

Arsenal bị chê chơi quá an toàn và thiếu sáng tạo

Bên cạnh Neville là Jamie Carragher và cựu hậu vệ này tin đây là chiến thắng rất lớn cho Liverpool. “Rất, rất lớn, đó là tầm vóc của chiến thắng này. Liverpool đã thắng cả 2 trận cực khó là Newcastle trên sân khách và Arsenal trên sân nhà, mặc dù cả 2 trận đều không chơi quá tốt. Gạt thị trường chuyển nhượng sang một bên và lại có thêm 2 tuần nghỉ, Liverpool sẽ còn tiến bộ hơn nữa để củng cố ngôi đầu trong các trận tiếp theo”, Neville nói.

Cựu tiền vệ Roy Keane thì bình luận rằng dấu hiệu của các nhà vô địch là thắng ngay cả khi không chơi tốt. “Các trận vừa qua chúng ta đã nói về vấn đề phòng ngự của Liverpool, nhưng thắng được Liverpool thì vẫn không hề dễ. Dấu hiệu của một đội bóng mạnh là thắng ngay cả khi không chơi tốt, và Liverpool đã làm như vậy. Họ thậm chí có thể mua thêm cầu thủ trước khi thị trường đóng cửa”, ông nhận xét.

Roy Keane chê Arsenal đá như robot và không dám chủ động đi tìm chiến thắng

Keane ngoài ra cũng cực lực chỉ trích lối chơi của Arsenal. Ông nói: “Hiệp 1 họ chơi tốt hơn và có vẻ đã quá thoải mái với thế trận của mình dù không ghi bàn. Họ vẫn cứng nhắc như robot, thiếu khả năng xoay sở và thiếu sự sắc sảo trong xử lý. Có được thành tích phòng ngự và khả năng chơi bóng chết như thế thì cũng tốt, nhưng dựa vào những cái đó quá nhiều sẽ chẳng làm nên chuyện khi gặp một đội như Liverpool”.

“Khi bị dẫn trước, họ mới cuống cuồng dâng lên nhưng thiếu sự đột biến, thiếu cách lừa đối phương. Chúng ta có thể nhìn vào các mặt yếu của Liverpool, nhưng họ đá để thắng và xứng đáng với chiến thắng khi chỉ nhìn vào hiệp 2. Tôi đã từng là một phần của một đội bóng như vậy, chúng tôi đâu có đá tốt hàng tuần, nhiều khi không đá hay là đằng khác. Nhưng chúng tôi tìm ra cách để thắng, và Liverpool hiện nay cũng vậy”.