Lens vs Angers SCO 21/03/26 - Trực tiếp
AFC Bournemouth vs Manchester United
Villarreal vs Real Sociedad
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Bayern Munich vs Union Berlin
Heidenheim vs Bayer Leverkusen
Fulham vs Burnley
Milan vs Torino
Everton vs Chelsea
Borussia Dortmund vs Hamburger SV
Juventus vs Sassuolo
Leeds United vs Brentford
Nice vs Paris Saint-Germain
SHB Đà Nẵng vs Công An Hà Nội
Newcastle United vs Sunderland
Barcelona vs Rayo Vallecano
Olympique Lyonnais vs Monaco
Aston Villa vs West Ham United
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Olympique Marseille vs Lille
Athletic Club vs Real Betis
Augsburg vs Stuttgart
Fiorentina vs Inter Milan
Real Madrid vs Atlético de Madrid
Việt Nam vs Bangladesh
Thổ Nhĩ Kỳ vs Romania
Italy vs Northern Ireland
Ukraine vs Thụy Điển
Đan Mạch vs Bắc Macedonia
Wales vs Bosnia-Herzegovina
Ba Lan vs Albania
Slovakia vs Kosovo
Cộng Hòa Séc vs Republic of Ireland
Brazil vs Pháp
Colombia vs Croatia
Iran vs Nigeria
Chile vs Cabo Verde
Trung Quốc vs Curaçao
Indonesia vs St. Kitts and Nevis
Nga vs Nicaragua
Saudi Arabia vs Egypt
Hà Lan vs Na Uy
Anh vs Uruguay
Thụy Sĩ vs Đức
Tây Ban Nha vs Serbia
Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
Scotland vs Nhật Bản
Mỹ vs Bỉ
Mexico vs Bồ Đào Nha
Colombia vs Pháp
New Zealand vs Chile
Đức vs Ghana
Iran vs Costa Rica
Cameroon vs Trung Quốc
Australia vs Curaçao
Na Uy vs Thụy Sĩ
Serbia vs Saudi Arabia
Morocco vs Paraguay
Scotland vs Côte d'Ivoire
Algeria vs Uruguay
Hà Lan vs Ecuador
Anh vs Nhật Bản
Áo vs Hàn Quốc
Mỹ vs Bồ Đào Nha
Argentina vs Guatemala
Brazil vs Croatia
Mexico vs Bỉ
Hải Phòng vs Hà Nội
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Manchester City vs Liverpool
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Chelsea vs Port Vale
Southampton vs Arsenal
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
West Ham United vs Leeds United
Arsenal đại chiến Man City: Arteta tự tin "mang cúp về nhà", Pep Guardiola đề cao "Pháo thủ"

HLV Mikel Arteta khẳng định Arsenal đã sẵn sàng "tấn công và mang cúp về nhà" khi bước vào trận chung kết League Cup gặp Man City. Bên kia chiến tuyến, HLV Pep Guardiola dành nhiều lời khen cho "Pháo thủ".

   

Mikel Arteta tự tin

Arsenal đang hướng tới việc chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 6 năm, kể từ lần gần nhất đăng quang tại FA Cup năm 2020, cũng là danh hiệu duy nhất của Arteta cho đến nay. Tuy nhiên, mùa giải này có thể trở nên lịch sử khi Arsenal vẫn còn cơ hội cạnh tranh tới 4 danh hiệu. Đội chủ sân Emirates hiện dẫn trước chính Man City 9 điểm tại Ngoại hạng Anh, đồng thời đã góp mặt ở tứ kết Champions League và chuẩn bị bước vào vòng tứ kết FA Cup gặp Southampton.

Pep Guardiola và&nbsp;Mikel Arteta&nbsp;sẽ một lần nữa "đấu trí"&nbsp;trong trận chung kết League Cup

Pep Guardiola và Mikel Arteta sẽ một lần nữa "đấu trí" trong trận chung kết League Cup

Hướng đến trận chung kết League Cup tại Wembley, Arteta thể hiện sự tự tin cao độ: “Tôi thực sự sẵn sàng và tin rằng chúng tôi sẽ làm được. Khi bước vào những khoảnh khắc quyết định, khi cần ‘đánh chiếm’ một danh hiệu và mang nó về nhà, đó là lúc bạn phải bước lên và tạo ra khác biệt.

Chúng tôi rất háo hức vì hiểu rõ điều gì đang chờ phía trước. Việc vẫn góp mặt ở 4 đấu trường vào cuối tháng 3 nói lên rất nhiều về đội bóng. Cuối cùng, tất cả được quyết định bằng việc bạn có giành danh hiệu hay không. Chúng tôi cần chứng minh điều đó trên sân”.

Pep Guardiola đánh giá cao Arsenal

Ở băng ghế đối diện sẽ là người thầy cũ của ông, Pep Guardiola. Arteta từng làm trợ lý cho Guardiola trong 4 năm, bao gồm lần Arsenal gần nhất vào chung kết League Cup cách đây 8 năm, trận đấu mà Man City thắng 3-0. Pep Guardiola dành nhiều lời khen cho Arsenal, khi nhấn mạnh sự toàn diện và tính tổ chức trong lối chơi của “Pháo thủ”.

Cựu HLV Barcelona nhận định: “Họ kiểm soát rất nhiều khía cạnh của trận đấu. Việc không giành danh hiệu trong nhiều năm cũng tạo thêm động lực và tinh thần đoàn kết ở những khía cạnh khác. Arsenal kiểm soát tốt thời điểm lùi sâu phòng ngự, khi cần ‘ẩn mình’, cách triển khai bóng, những đường chuyền dài hay các tình huống bóng hai, họ làm rất nhiều điều tốt. Tại Champions League, họ thắng tất cả các trận ở vòng bảng và chỉ hòa Bayer Leverkusen. Đây sẽ là thử thách lớn để kiểm chứng trình độ của chúng tôi”.

Pep Guardiola cũng xác nhận James Trafford sẽ bắt chính trong trận chung kết League Cup. Kể từ khi Gianluigi Donnarumma gia nhập đội bóng chủ sân Etihad vào tháng 9 năm ngoái, Trafford chủ yếu đóng vai trò dự bị. Tuy nhiên, thủ thành số 2 vẫn được tin tưởng ở các đấu trường cúp và sẽ tiếp tục giữ suất bắt chính trong trận đấu quan trọng tại Wembley.

“Đây là khoảnh khắc lớn với toàn đội. Cầu thủ có thể hài lòng hoặc không, nhưng mọi thứ là như vậy. Họ cần sẵn sàng và cống hiến hết khả năng, rồi sau đó chúng ta sẽ chờ xem điều gì xảy ra vào cuối mùa. Điều quan trọng là họ phải luôn trong trạng thái sẵn sàng”, Pep Guardiola chia sẻ.

Bên phía Arsenal, Mikel Arteta cũng đối mặt bài toán tương tự ở vị trí thủ môn. Người gác đền số 1 David Raya chưa ra sân tại League Cup mùa này, trong khi Kepa Arrizabalaga là lựa chọn chính và đang cạnh tranh suất bắt chính ở trận chung kết.

Arsenal bất bại 14 trận liên tiếp, uy thế "cửa trên" rõ rệt trước Man City ở chung kết League Cup
Arsenal bất bại 14 trận liên tiếp, uy thế "cửa trên" rõ rệt trước Man City ở chung kết League Cup

