Garnacho làm nên lịch sử ở Cúp C1, HLV Chelsea nói lí do suýt thua đội vô danh

🔥 Garnacho làm nên lịch sử ở Cúp C1

Alejandro Garnacho đã trở thành cứu tinh của Chelsea trong cuộc chạm trán Qarabag ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League. Cầu thủ người Argentina vào sân từ ghế dự bị trong tình thế đội nhà bị dẫn 1-2 và ghi bàn gỡ hòa ở phút 53.

Pha lập công này không chỉ giúp Chelsea thoát thua, mà còn mang ý nghĩa lịch sử với cá nhân Garnacho. Theo thống kê, anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở Champions League cho 2 câu lạc bộ Anh trước khi tròn 21 tuổi.

Trước đó, Garnacho ghi 26 bàn sau 144 lần ra sân khoác áo MU, bao gồm 1 pha lập công ở Champions League vào năm 2023 trước Galatasaray.

Garnacho trở thành người hùng của Chelsea

Dù Garnacho tỏa sáng, Chelsea vẫn có màn trình diễn không như mong đợi. Với kết quả hòa này, đại diện Ngoại hạng Anh vẫn còn cơ hội đi tiếp, nhưng áp lực dành cho HLV Maresca và các học trò lớn dần khi lịch thi đấu dày đặc phía trước đòi hỏi sự ổn định và chiều sâu đội hình.

🧩 Maresca lí giải nguyên nhân khiến Chelsea suýt thua "tí hon"

Một phần nguyên nhân dẫn đến trận hòa thất vọng này là vì HLV Enzo Maresca thực hiện tới 7 sự thay đổi trong đội hình so với trận thắng Tottenham 1-0 cuối tuần trước. Nhiều trụ cột như Moises Caicedo, Enzo Fernandez đều không có tên trong đội hình xuất phát.

Dù vậy, chia sẻ trong buổi họp báo sau trận, Maresca khẳng định vấn đề lớn nhất của Chelsea nằm ở khả năng phòng ngự lẫn dứt điểm:

“Mỗi khi chúng tôi thay đổi đội hình, đó là vì chúng tôi tin rằng kế hoạch và những cầu thủ ra sân là phù hợp. Hôm nay chúng tôi khởi đầu tốt, ghi bàn trước nhưng rồi lại để thủng lưới hai lần, đặc biệt là bàn đầu khi chỉ còn 10 người. Sự khác biệt lớn nằm ở việc chúng tôi không tận dụng tốt cơ hội trong vòng cấm của đối thủ, còn ở phần sân nhà thì để lọt lưới những bàn có thể tránh được".

🕒 Khó khăn vì lịch thi đấu

Bên cạnh đó, HLV Maresca nhấn mạnh, chiến lược xoay tua là cần thiết sau khi đội đã phải thi đấu liên tục, đặc biệt sau FIFA Club World Cup mùa hè vừa qua:

“Tôi đã nói nhiều lần rồi. Chúng tôi muốn để Enzo, Moises, Gusto và một số cầu thủ khác nghỉ ngơi vì họ không thể thi đấu 3 ngày 1 trận. Họ cần phục hồi, đặc biệt sau FIFA Club World Cup. Khi bạn thắng, không ai nói gì, nhưng khi hòa hoặc thua thì mọi người lại chú ý đến việc xoay tua. Giờ điều quan trọng là phục hồi năng lượng để chuẩn bị cho trận đấu vào thứ Bảy”.