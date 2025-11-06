Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Sturm Graz vs Nottingham Forest
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Utrecht vs Porto
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Logo Porto - POR Porto
-
Midtjylland vs Celtic
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Stuttgart vs Feyenoord
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Olympique Lyonnais
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Rangers vs Roma
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Garnacho làm nên lịch sử ở Cúp C1, HLV Chelsea nói lí do suýt thua đội vô danh

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Chelsea
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Garnacho lập kỳ tích, nhưng không đủ giúp Chelsea giành trọn 3 điểm ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League.

  

🔥 Garnacho làm nên lịch sử ở Cúp C1

Alejandro Garnacho đã trở thành cứu tinh của Chelsea trong cuộc chạm trán Qarabag ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League. Cầu thủ người Argentina vào sân từ ghế dự bị trong tình thế đội nhà bị dẫn 1-2 và ghi bàn gỡ hòa ở phút 53.

Pha lập công này không chỉ giúp Chelsea thoát thua, mà còn mang ý nghĩa lịch sử với cá nhân Garnacho. Theo thống kê, anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở Champions League cho 2 câu lạc bộ Anh trước khi tròn 21 tuổi.

Trước đó, Garnacho ghi 26 bàn sau 144 lần ra sân khoác áo MU, bao gồm 1 pha lập công ở Champions League vào năm 2023 trước Galatasaray.

Garnacho trở thành người hùng của Chelsea&nbsp;

Garnacho trở thành người hùng của Chelsea 

Dù Garnacho tỏa sáng, Chelsea vẫn có màn trình diễn không như mong đợi. Với kết quả hòa này, đại diện Ngoại hạng Anh vẫn còn cơ hội đi tiếp, nhưng áp lực dành cho HLV Maresca và các học trò lớn dần khi lịch thi đấu dày đặc phía trước đòi hỏi sự ổn định và chiều sâu đội hình.

🧩 Maresca lí giải nguyên nhân khiến Chelsea suýt thua "tí hon"

Một phần nguyên nhân dẫn đến trận hòa thất vọng  này là vì HLV Enzo Maresca thực hiện tới 7 sự thay đổi trong đội hình so với trận thắng Tottenham 1-0 cuối tuần trước. Nhiều trụ cột như Moises Caicedo, Enzo Fernandez đều không có tên trong đội hình xuất phát.

Dù vậy, chia sẻ trong buổi họp báo sau trận, Maresca khẳng định vấn đề lớn nhất của Chelsea nằm ở khả năng phòng ngự lẫn dứt điểm:

“Mỗi khi chúng tôi thay đổi đội hình, đó là vì chúng tôi tin rằng kế hoạch và những cầu thủ ra sân là phù hợp. Hôm nay chúng tôi khởi đầu tốt, ghi bàn trước nhưng rồi lại để thủng lưới hai lần, đặc biệt là bàn đầu khi chỉ còn 10 người. Sự khác biệt lớn nằm ở việc chúng tôi không tận dụng tốt cơ hội trong vòng cấm của đối thủ, còn ở phần sân nhà thì để lọt lưới những bàn có thể tránh được".

🕒 Khó khăn vì lịch thi đấu

Bên cạnh đó, HLV Maresca nhấn mạnh, chiến lược xoay tua là cần thiết sau khi đội đã phải thi đấu liên tục, đặc biệt sau FIFA Club World Cup mùa hè vừa qua:

“Tôi đã nói nhiều lần rồi. Chúng tôi muốn để Enzo, Moises, Gusto và một số cầu thủ khác nghỉ ngơi vì họ không thể thi đấu 3 ngày 1 trận. Họ cần phục hồi, đặc biệt sau FIFA Club World Cup. Khi bạn thắng, không ai nói gì, nhưng khi hòa hoặc thua thì mọi người lại chú ý đến việc xoay tua. Giờ điều quan trọng là phục hồi năng lượng để chuẩn bị cho trận đấu vào thứ Bảy”.

8

Man City - Liverpool 09.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Man City
Liverpool
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 09/11
Thể lệ
Video bóng đá Qarabag - Chelsea: Rượt đuổi hấp dẫn, Garnacho "giải cứu" (Cúp C1)
Video bóng đá Qarabag - Chelsea: Rượt đuổi hấp dẫn, Garnacho "giải cứu" (Cúp C1)

(Lượt 4 vòng bảng) Chelsea phải rất vất vả mới tránh được thất bại thứ hai tại Champions League mùa này, khi màn trình diễn đầy quả cảm của Qarabag...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/11/2025 08:28 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Cup C1 - Champions League 2025/26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN