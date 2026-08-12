ĐT Việt Nam và HLV Tan Cheng Hoe, bên nào sẽ “phá dớp” tại bán kết ASEAN Cup 2026?

ĐT Việt Nam và HLV Tan Cheng Hoe đều quyết tâm “giải hạn”

ĐT Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2026 với tư cách là nhà đương kim vô địch. Mục tiêu của HLV Kim Sang-sik cùng các học trò chắc chắn là bảo vệ ngôi vương.

Tại vòng bảng, ĐT Việt Nam dù chưa thực sự đạt đến sự hoàn hảo nhưng vẫn giành ngôi đầu bảng A sau 3 trận thắng, 1 trận hòa. ĐT Việt Nam tiến vào bán kết gặp ĐT Malaysia dưới sự dẫn dắt của Tan Cheng Hoe và “Những chiến binh sao vàng” đang được đánh giá cao hơn hẳn.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Nếu so về lực lượng, ĐT Việt Nam hoàn toàn trội hơn ĐT Malaysia. Với nhiều ngôi sao rải đều các tuyến như Lê Giang Patrik, Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Hoàng Đức, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Văn Vĩ, Trương Tiến Anh, Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son…, ĐT Việt Nam có chất lượng cao cả trong tấn công lẫn phòng ngự. HLV Kim Sang-sik với nghệ thuật cầm quân được coi là “Ma thuật đen” với 22 trận chính thức bất bại liên tiếp cũng mang đến sự tự tin rất cao cho ĐT Việt Nam cũng như người hâm mộ.

Với ĐT Malaysia, sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề từ án phạt liên quan đến việc sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch “chui”, họ đang trải qua giai đoạn tái thiết lực lượng. ĐT Malaysia dự ASEAN Cup 2026 với đội hình không phải tối ưu và HLV Tan Cheng Hoe cũng chỉ giữ vai trò tạm quyền.

ĐT Việt Nam đang được đánh giá cao hơn ĐT Malaysia. Ảnh: Lê Hiếu

Trong quá khứ, HLV Tan Cheng Hoe từng dẫn dắt ĐT Malaysia đối đầu với ĐT Việt Nam khi đó do HLV Park Hang-seo cầm quân đến 6 lần. Kết quả mang về nỗi buồn toàn diện cho HLV Tan Cheng Hoe: 1 trận hòa, 5 trận thua. HLV Tan Cheng Hoe đã phải ngậm ngùi nhìn ĐT Việt Nam vượt qua ĐT Malaysia tại chung kết AFF Cup 2018, vòng loại World Cup 2022 và cả vòng bảng AFF Cup 2020.

Đấy là về phía HLV Tan Cheng Hoe, còn liên quan đến ĐT Việt Nam, chúng ta lại luôn không thành công khi so tài ĐT Malaysia ở bán kết AFF Cup (tên gọi trước đây của ASEAN Cup). Cụ thể, ở AFF Cup 2010, ĐT Việt Nam khi đó cũng đang là đương kim vô địch giống thời điểm hiện tại đã chạm trán ĐT Malaysia tại bán kết. Kết quả: ĐT Việt Nam thua 0-2 ở lượt đi và hòa 0-0 tại lượt về, chấp nhận trở thành cựu vương.

Nếu chơi đúng sức, ĐT Việt Nam đủ sức đánh bại ĐT Malaysia ở bán kết ASEAN Cup 2026. Ảnh: Lê Hiếu

Đến năm 2014, ĐT Việt Nam tái ngộ ĐT Malaysia ở bán kết AFF Cup 2014 và kết quả thậm chí còn cay đắng hơn. Trận lượt đi trên sân khách, ĐT Việt Nam đã thắng 2-1. Nhưng trong trận lượt về trên sân Mỹ Đình, ĐT Việt Nam bất ngờ chơi sa sút đến khó tin, để thua 2-4 và một lần nữa nhìn đối thủ lấy vé vào chung kết.

Tại bán kết ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam và HLV Tan Cheng Hoe của ĐT Malaysia đều có “dớp đen” cần phá bỏ. ĐT Việt Nam hiện đang được đánh giá cao hơn và nếu giữ được phong độ ổn định cùng sự tập trung cao nhất, chúng ta hoàn toàn đủ khả năng “phá dớp” trước ĐT Malaysia để tiếp tục vững tiến trên hành trình bảo vệ ngôi quán quân.