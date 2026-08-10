Trận đấu ĐT Malaysia vs ĐT Việt Nam được tổ chức trên sân nào, có điểm gì đặc biệt?

Trận đấu ĐT Malaysia vs ĐT Việt Nam thi đấu trên sân nào?

Trận đấu ĐT Malaysia vs ĐT Việt Nam sẽ bắt đầu vào 20h00 (giờ Việt Nam) trên sân Kuala Lumpur hay còn được biết đến với một số tên khác là KLFA và Cheras. Sân vận động này được lựa chọn làm sân nhà của ĐT Malaysia tại ASEAN Cup 2026 và đang mang đến may mắn nhất định cho “Harimau Malaya”.

Rất nhiều người hâm mộ sẽ đặt câu hỏi: Vì sao ĐT Malaysia không thi đấu tại sân Bukit Jalil vô cùng nổi tiếng và có sức chứa lên tới 87.000 người. Câu trả lời: Sân Bukit Jalil đã đóng cửa từ tháng 6 để sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục nhằm bảo đảm chất lượng để Malaysia tổ chức SEA Games 34 vào năm 2027. Quá trình này sẽ kết thúc trong tháng 9 nên không kịp để ĐT Malaysia lấy làm sân nhà.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Sân Kuala Lumpur nằm tại khu vực Bandar Tun Razak, Cheras ở chính thủ đô Kuala Lumpur, nhưng có quy mô không thể hoành tráng bằng sân Bukit Jalil. Sức chứa của sân Kuala Lumpur chỉ khoảng 18.000 chỗ ngồi, hiện tại đang là sân nhà của Kuala Lumpur FC. Công trình này từng được cải tạo trong giai đoạn 2013-2018 và đã tổ chức nhiều trận đấu quốc tế cấp câu lạc bộ, trong đó có trận chung kết AFC Cup 2019.

Sức chứa nhỏ có lẽ lại phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của ĐT Malaysia. Kể từ sau khi dính án phạt nặng bởi sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định ở một số trận giao hữu và vòng loại Asian Cup 2027, sức hút của ĐT Malaysia đã giảm đi đáng kể. Trong trường hợp ĐT Malaysia vẫn được thi đấu ASEAN Cup 2026 tại sân Bukit Jalil, có lẽ tình trạng vắng vẻ người hâm mộ là khá cao. Do đó, khi trận đấu tổ chức trên sân Kuala Lumpur, không khí có thể trở nên sôi động hơn và giúp ĐT Malaysia có thêm khí thế để thi đấu thăng hoa.

Trong 2 trận đã đấu tại bảng B ASEAN Cup 2026 trên sân Kuala Lumpur, ĐT Malaysia đều giành chiến thắng, lần lượt với các tỷ số 4-0 khi gặp ĐT Lào và 1-0 trước ĐT Philippines. Điều này cho thấy ĐT Malaysia khá quen sân đấu để phát huy được hiệu quả ở mức tốt nhất.

Về chỉ số liên quan đến chuyên môn, sân Kuala Lumpur có kích thước 105mx68m, sử dụng cỏ tự nhiên. Đáng chú ý, cỏ của sân này là “cỏ cow”, một loại cỏ có lá dày hơn so với loại “cỏ chỉ” mà các cầu thủ của ĐT Việt Nam vốn đã quen thi đấu tại các sân trong nước. Đây là chi tiết khiến HLV Kim Sang-sik cùng các học trò cần lưu ý, nhanh chóng thích ứng để có thể triển khai lối chơi ở mức tốt nhất trong trận bán lượt đi ASEAN Cup 2026.