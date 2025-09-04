Đội tuyển Việt Nam lấy lại những gì đã mất

Bóng đá Việt Nam đang rộn ràng với đội U-23 lẫn đội tuyển quốc gia cùng bước vào những giai đoạn quan trọng của các chiến dịch. Trong khi HLV Kim Sang-sik đang dẫn dắt U-23 quốc gia chinh phục vòng loại U-23 châu Á 2026, đội tuyển Việt Nam do phó tướng Đinh Hồng Vinh cầm quân cũng khởi động kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Kinh nghiệm và sức trẻ ở đội tuyển Việt Nam

Những ngày tập luyện của đội tuyển Việt Nam tại Hà Nội là quá trình tái thiết niềm tin, dựng lại cấu trúc lối chơi và điều chỉnh từng chi tiết chiến thuật. Phải đến tháng 10 mới tiếp tục ra đấu trường lớn Asian Cup 2027, các học trò của HLV Kim Sang-sik ở lần hội quân này sẽ sớm hoàn thiện đội hình và mang lại niềm tin đủ lớn để đưa đội tuyển Việt Nam trở lại quỹ đạo châu lục.

Đợt tập trung lần này của tuyển quốc gia quy tụ một lực lượng đa dạng, pha trộn giữa những cái tên kỳ cựu như Hoàng Đức, Duy Mạnh, Thành Chung, Tiến Linh,… với các nhân tố trẻ giàu khát vọng, bao gồm tiền đạo đang lên Phạm Gia Hưng, hậu vệ Trần Hoàng Phúc, trung vệ Đinh Quang Kiệt,… đã ghi dấu ấn rõ rệt trong màu áo các CLB ở V-League.

Đội tuyển Việt Nam sau trận thua Malaysia 0-4 sẽ quyết tâm trở lại ở đấu trường châu Á tháng 10. Ảnh: CCT.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam cũng không tránh khỏi những biến động ngoài dự kiến. Tiền vệ giàu kinh nghiệm Doãn Ngọc Tân dính chấn thương gãy xương sườn sau một pha va chạm nặng ở vòng 3 V-League, buộc phải rời đội. Hai nhạc trưởng ở tuyến giữa, Quang Hải và Hai Long, cũng không thể góp mặt do chưa kịp hồi phục thể trạng tốt nhất.

Những tổn thất này buộc ban huấn luyện phải nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch nhân sự, trong đó đáng chú ý là sự xuất hiện của hậu vệ trái Phan Du Học, cầu thủ sinh năm 2001 trưởng thành từ lò HA Gia Lai JMG với kỳ vọng mang đến sự đột biến nhờ tốc độ và khả năng leo biên ổn định.

Trong giai đoạn HLV Kim Sang-sik vắng mặt để toàn tâm toàn ý với tuyển U-23 cho vòng loại U-23 châu Á, quyền điều hành tạm thời giao cho trợ lý Đinh Hồng Vinh, người chịu trách nhiệm định hình giáo án tập luyện, thử nghiệm nhân sự và tạo bộ khung chiến thuật trước loạt trận giao hữu nội bộ gặp Công an Hà Nội ngày 4-9 và Nam Định ngày 7-9. Đây là hai bài kiểm tra quan trọng với các ý tưởng chiến thuật được thử nghiệm trong môi trường áp lực thật, nhằm sàng lọc đội hình tối ưu trước khi bước vào giai đoạn quyết định của vòng loại cuộc chơi lớn châu Á.

Lào và Nepal khó lòng cạnh tranh với hai đội bóng lớn Việt Nam, Malaysia. Ảnh: CCT.

Tinh thần không bỏ cuộc

Cục diện bảng F của vòng loại cuối Asian Cup 2027 đã định hình rõ ở đường đua chính. Lượt trận đầu tiên, Việt Nam thắng Lào, Malaysia vượt qua Nepal, tạo thế song mã đúng như dự đoán. Thế nhưng, lượt trận tiếp theo chứng kiến cú sốc lớn: Malaysia đánh bại Việt Nam 4-0, một trận thua khiến mọi kế hoạch tính toán phải lập tức điều chỉnh.

Hiệu số bàn thắng bỗng trở thành gánh nặng, khoảng cách điểm số bị nới rộng, và suất nhất bảng cho chiếc vé duy nhất đi thẳng, bỗng xa hơn một nhịp với tuyển Việt Nam. Trong khi đó, Lào bất ngờ hạ Nepal, biến cuộc đua nhì bảng cũng trở nên khó lường hơn.

Điều này có nghĩa, đội tuyển Việt Nam sẽ dốc hết sức mình ở hai lượt trận gặp Nepal và Lào trong tháng 10 trở thành nhiệm vụ buộc phải thắng, và thắng đậm nếu muốn cứu vãn lại phần nào hiệu số. Bên cạnh đó, hy vọng duy trì cơ hội cạnh tranh nhất bảng còn phụ thuộc vào khả năng Malaysia sảy chân, một điều không nằm trong quyền kiểm soát của đội tuyển Việt Nam.

Cửa vẫn rộng mở cho các chiến binh Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: CCT.

Dù rơi vào thế bất lợi, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn vẫn giương cao tinh thần “chiến đấu đến cùng, không bao giờ bỏ cuộc”. Thông điệp này là động lực cho đội tuyển Việt Nam nỗ lực vượt qua khó khăn. Người hâm mộ bóng đá tin rằng với thế hệ cầu thủ hiện tại, bằng sự pha trộn giữa kinh nghiệm và sức trẻ, tuyển Việt Nam có khả năng lấy lại những gì mình đã mất ở sân chơi châu lục.

Từ góc nhìn chuyên môn, đội tuyển hiện đang sở hữu một bộ khung tương đối ổn định và cần thêm sự cơ động ở hai biên, nơi tốc độ và những quả tạt chính xác có thể tạo khác biệt. Tuyến phòng ngự đội tuyển Việt Nam sẽ siết chặt sau trận thua Malaysia, đặc biệt ở các tình huống bọc lót và khép nách khi đối phương khoan vào hành lang nửa biên. Hàng tiền đạo cũng cần chỉnh lại thước ngắm để không đánh rơi cơ hội một cách đáng tiếc.

Chính vì thế, việc thử nghiệm những mảng miếng chiến thuật mới của đội tuyển Việt Nam trong hai trận giao hữu nội bộ sắp tới sẽ giúp kiểm tra độ ăn khớp của các mắt xích, đồng thời mở ra phương án ứng phó đa dạng khi bước vào trận then chốt gặp đối thủ chính Malaysia, một trận đấu quyết định cả chiến dịch.