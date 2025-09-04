Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Những trận đấu gây choáng váng ở vòng loại U23 châu Á

ANTD.VN - Những kết quả 14-0, 13-0 hay 11-0 xuất hiện ở vòng loại U23 châu Á 2026 khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng và thích thú.

Lập kỷ lục ở lượt trận đầu vòng loại U23 châu Á 2026 ngày 3-9 chính là U23 Australia. Đại diện xứ chuột túi đã "hủy diệt" U23 Northern Mariana Islands tới 14-0 tại bảng D.

U23 Australia lập kỷ lục hủy diệt 14-0 ở vòng loại U23 châu Á 2026

U23 Australia lập kỷ lục hủy diệt 14-0 ở vòng loại U23 châu Á 2026

Trận đấu chứng kiến màn trình diễn chói sáng của tiền đạo Nathanael Blair với cú poker. Không kém cạnh, bốn cầu thủ khác gồm Jing Reec, Ethan Alagich, Yaya Dukuly và Joshua Rawlins đều lập cú đúp. Rhys Bozinovski cùng Aydan Hammond góp thêm hai bàn, khép lại ngày thi đấu hoàn hảo.

Chiến thắng này giúp U23 Australia vượt qua hàng loạt cột mốc, khi trước đó tỉ số lớn nhất từng được ghi nhận ở vòng loại U23 châu Á "chỉ" dừng ở mức 13-0.

Cách biệt trên cũng lặp lại khi ở loạt trận rạng sáng 4-9, U23 UAE thắng U23 Guam 13-0 tại bảng I, trong khi U23 Qatar hạ U23 Brunei 13-0 ở bảng H. Ngoài ra, U23 Jordan còn hạ U23 Bhutan 11-0, cho thấy sự chênh lệch quá lớn ở đào tạo trẻ của các quốc gia này.

Ngoài ra, vòng mở màn còn ghi nhận nhiều kết quả áp đảo khác: U23 Turkmenistan thắng U23 Đài Bắc Trung Hoa 5-1 ở bảng A, U23 Thái Lan vượt qua U23 Mông Cổ 6-0 tại bảng F, U23 Iraq đánh bại U23 Pakistan 8-1 ở bảng G và U23 Iran nhẹ nhàng thắng U23 Hong Kong (Trung Quốc) 4-0 ở bảng I.

Bên cạnh đó, việc U23 Indonesia để U23 Lào cầm hòa 0-0, hay U23 Campuchia buộc U23 Oman chia điểm không bàn thắng cũng là kết quả bất ngờ với người hâm mộ.

Vòng loại U23 châu Á 2026 quy tụ 44 đội, chia thành 11 bảng. Sau khi khép lại, 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành vé đến Saudi Arabia dự vòng chung kết. Ở giải gần nhất, U23 Việt Nam từng vượt qua vòng loại và tiến vào tứ kết, trước khi dừng bước đầy tiếc nuối với thất bại 0-1 trước U23 Iraq.

Mùa này, U23 Việt Nam có khởi đầu nhẹ nhàng khi vượt qua U23 Bangladesh với tỉ số 2-0.

Theo Lê Vinh

Nguồn: [Link nguồn]

04/09/2025 09:58 AM (GMT+7)
