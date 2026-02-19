Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết nguyên đán 2026

Hà Trúc Linh và 2 Á hậu diện áo dài Tết gây chú ý

Sự kiện: Tết Bính Ngọ 2026

Cùng chiêm ngưỡng bộ ảnh áo dài Tết 2026 của Hà Trúc Linh và 2 Á hậu: Châu Anh và Vân Nhi. Họ mang đến sự duyên dáng, thanh lịch trong trang phục truyền thống kết hợp hiện đại.

Hà Trúc Linh và 2 Á hậu diện áo dài Tết gây chú ý - 1

Hà Trúc Linh khoe bộ ảnh áo dài đón Tết cùng 2 á hậu: Châu Anh và Vân Nhi. Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 đều diện áo dài đều mang phong cách truyền thống pha lẫn nét hiện đại, rất phù hợp với không khí Tết cổ truyền Việt Nam, thể hiện sự duyên dáng, thanh lịch của các người đẹp.

Hà Trúc Linh và 2 Á hậu diện áo dài Tết gây chú ý - 2

Trong khi Á hậu Vân Nhi chọn áo dài màu xanh cốm nhạt, họa tiết hoa đào truyền thống thêu tinh tế, viền áo có điểm nhấn hoa trắng chạy dọc thân áo, tạo cảm giác thanh lịch và nhẹ nhàng thì Châu Anh lại nổi bật với tà áo dài màu trắng ngà bóng nhẹ, chất liệu lụa mềm mượt với họa tiết hoa văn chìm tinh tế, điểm nhấn là bông hoa vàng cài tóc, làm tăng nét duyên dáng, rạng rỡ.

Hà Trúc Linh và 2 Á hậu diện áo dài Tết gây chú ý - 3

Hoa hậu Hà Trúc Linh diện áo dài màu hồng pastel, cũng được thêu họa tiết hoa đào trắng tinh tế, phối cổ áo xanh nhạt tạo điểm nhấn dịu dàng, sang trọng.

Hà Trúc Linh và 2 Á hậu diện áo dài Tết gây chú ý - 4

Kiểu dáng áo dài ôm sát, tôn lên vóc dáng thon thả, kết hợp với tóc búi gọn gàng và điểm nhấn là bông hoa lớn màu hồng cánh sen cài bên tai, làm tăng vẻ nữ tính và duyên dáng truyền thống của người con gái Việt.

Hà Trúc Linh và 2 Á hậu diện áo dài Tết gây chú ý - 5

Phông nền trắng với bóng cây mờ tạo hiệu ứng nghệ thuật, làm nổi bật sự trang nhã và thanh thoát của trang phục.

Hà Trúc Linh và 2 Á hậu diện áo dài Tết gây chú ý - 6

Sau nửa năm đội vương miện, Hà Trúc Linh có lịch trình hoạt động dày đặc. Cô thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện văn hóa, giải trí, tham gia hoạt động cộng đồng. Mỗi lần xuất hiện, nàng hậu đều cho thấy sự chỉn chu trong hình ảnh, từ trang phục, phong thái đến cách ứng xử.

Hoa hậu Hà Trúc Linh diện áo dài với họa tiết ý nghĩa tại các sự kiện cuối năm
Hoa hậu Hà Trúc Linh diện áo dài với họa tiết ý nghĩa tại các sự kiện cuối năm

Xuất hiện tại các sự kiện văn hóa - nghệ thuật dịp cuối năm, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh lựa chọn nhiều mẫu áo dài truyền thống với đủ màu sắc,...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo An Khánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/02/2026 11:33 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Tết Bính Ngọ 2026 Xem thêm
Tin đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN