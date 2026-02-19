Nữ NSND tuổi Ngọ quê Bắc Ninh có cuộc sống hạnh phúc bên chồng là tài tử điện ảnh

NSND Hồng Vân sinh năm 1966 quê nội là vùng đất quan họ Bắc Ninh và gia đình ông bà, cha mẹ đều không có ai theo nghệ thuật.

Sau này, Hồng Vân là người đầu tiên trong nhà theo nghệ thuật và trở thành một nghệ sĩ hài nổi tiếng khắp cả nước và hiện giờ là "bà bầu" sân khấu. Từ năm 1989 đến năm 2000, chị là diễn viên Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TP.Hồ Chí Minh. Từ năm 2001, chị là diễn viên, đạo diễn đồng thời là Giám đốc Công ty Cổ phần Sân khấu Điện ảnh Vân Tuấn. Hồng Vân cũng là bầu sô của Sân khấu kịch Phú Nhuận tại Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2012, chị được công nhận là Nghệ sĩ Nhân dân.

Thời gian gần đây, ngoài các show diễn hài, NSND Hồng Vân còn nổi tiếng trên truyền hình với các chương trình như Ký ức vui vẻ, Gương mặt thân quen, chị còn nổi tiếng với phim "Gạo nếp gạo tẻ" trên HTV. NSND Hồng Vân được xem là một nữ diễn viên gạo cội có tâm lớn dành cho ngành sân khấu. Chính vì vậy chị được đồng nghiệp lẫn học trò cực kỳ yêu mến.

Không chỉ cống hiến cho làng kịch nói phía Nam, NSND Hồng Vân còn tham gia cả phim điện ảnh. Mới đây, chị vào vai bà Hai Hành trong phim "Cưới vợ cho cha". Trong phim này, “cặp đôi hoàn cảnh” dưới sự thể hiện của NSND Hồng Vân và NSƯT Hữu Châu tạo thành chất xúc tác hai nửa trái dấu đầy hài hước và duyên dáng. Là bạn diễn nhiều năm với nhau, hai nghệ sĩ gạo cội phối hợp và tung hứng “diễn như không diễn”, tạo nên bà Hai Hành nũng nịu đáng yêu đối nghịch với ông Sáu Sếu lúc nào cũng khó đăm đăm, nhưng cũng lúc nào lúng túng trước mối tình đầu của mình.

Ngoài phim ảnh, NSND Hồng Vân còn là nhà quản lý xuất sắc khi đưa sân khấu Kịch Hồng Vân đạt được nhiều giải thưởng lớn. Mới đây, sân khấu Kịch Hồng Vân vừa thắng lớn tại Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần VI-2025 với vở Nguyệt Hạ (tác giả Lê Duy Mạnh) giành Huy chương Vàng, NSƯT Ốc Thanh Vân giành huy chương Vàng cá nhân, các nghệ sĩ: Hoàng Khôi, Khánh Tiên Leona, Khôi Nguyên - con trai NSND Hồng Vân giành Huy chương Bạc. Trên trang cá nhân, chị đã hạnh phúc khoe niềm vui với tất cả mọi người và được khán giả nồng nhiệt đón nhận.

Về đời tư, NSND Hồng Vân yêu tài tử điện ảnh một thời - Lê Tuấn Anh từ những ngày còn sinh viên. Nhưng vì duyên phận họ lạc nhau và sau đó khi cả 2 đã trải qua một lần dang dở, cuối cùng năm 2000 cặp đôi mới chính thức là vợ chồng.

Họ có 25 năm cùng nhau vun đắp một tổ ấm bình yên và hạnh phúc.

Nhờ có chồng yêu chiều, giỏi kinh doanh mà NSND Hồng Vân luôn được bạn bè trong giới nghệ sĩ ngưỡng mộ.

Hiện tại, khi ở tuổi U60, NSND Hồng Vân đang có cuộc sống bình yên. Ngoài ra, sự nghiệp của chị cũng thăng hoa nhờ sự yêu mến của khán giả.