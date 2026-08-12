ĐT Việt Nam quyết phá "dớp" Malaysia ở bán kết AFF Cup, Tiến Anh tuyên bố đầy tự tin

Không bận tâm cái dớp Malaysia ở bán kết AFF Cup

Chiều 12/8, ĐT Việt Nam có buổi tập cuối cùng trên sân Mỹ Đình trước khi lên đường sang Malaysia chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi AFF Cup 2026 (ngày 16/8). Trước khi buổi tập diễn ra, toàn đội cùng trao cho Quang Hải chiếc áo in số 84, chúc mừng tiền vệ sinh năm 1997 vừa trở thành cầu thủ khoác áo ĐT Việt Nam nhiều nhất lịch sử.

ĐT Việt Nam chúc mừng Quang Hải vượt qua cột mốc lịch sử.

Bên lề buổi tập, hậu vệ Trương Tiến Anh có những chia sẻ với truyền thông về tình hình toàn đội trước ngày lên đường đi Malaysia. Trước câu hỏi về việc ĐT Việt Nam chưa từng vượt qua Malaysia ở bán kết AFF Cup, hậu vệ Tiến Anh khẳng định toàn đội không để những thống kê trong quá khứ ảnh hưởng đến sự chuẩn bị.

“Trước trận đấu này, tôi cũng thấy nhiều người hay thống kê và nói rằng trong quá khứ chúng ta chưa vượt qua Malaysia ở các vòng đấu bán kết. Nhưng tôi và toàn đội cũng không quan tâm lắm đến điều đó. Gặp đối thủ nào chúng ta vẫn phải chơi thôi", Trương Tiến Anh chia sẻ.

Theo hậu vệ ĐT Việt Nam, toàn đội đang tập trung tối đa cho trận đấu phía trước, đồng thời đã nghiên cứu kỹ đối thủ để có sự chuẩn bị tốt nhất: “Toàn đội cũng đã chuẩn bị và phân tích chi tiết điểm mạnh, điểm yếu của Malaysia. Malaysia cũng là một đối thủ rất khó chịu, đặc biệt là đá trên sân nhà của họ. Tôi nghĩ toàn đội phải đặt quyết tâm và cố gắng làm sao mang về niềm vui cho đất nước”.

“Không có đội nào trên đội nào”

HLV trưởng Tan Cheng Hoe của ĐT Malaysia trước đó đánh giá ĐT Việt Nam là đội cửa trên. Tuy nhiên, Trương Tiến Anh cho rằng ở vòng bán kết, không có chuyện đội nào nghiễm nhiên được đánh giá cao hơn khi bước vào trận đấu.

Trương Tiến Anh trả lời phỏng vấn chiều ngày 12/8.

“Đến vòng này rồi thì tôi nghĩ là không có đội nào trên đội nào cả. Đó là nhận định của huấn luyện viên đội bạn thôi, còn đội nào ra sân thì toàn đội cũng luôn tôn trọng đối thủ. Ra sân là chúng tôi chiến đấu thôi”, hậu vệ ĐT Việt Nam tuyên bố.

Trương Tiến Anh cũng đánh giá cao tinh thần tập thể của ĐT Việt Nam sau vòng bảng. Theo hậu vệ sinh năm 1999, sự đoàn kết là nền tảng giúp đội bóng tạo nên sức mạnh trước những thử thách lớn: “Qua vòng bảng, tôi nghĩ toàn đội đã nỗ lực hết mình, cố gắng và đặc biệt là sự đoàn kết. Khi đoàn kết, chúng tôi sẽ tạo ra một tập thể mạnh”.

Hàng phòng ngự được chấn chỉnh

Sau vòng bảng, HLV Kim Sang Sik và trung vệ Thành Chung đều chỉ ra những thời điểm ĐT Việt Nam mất tập trung trong khâu phòng ngự. Trương Tiến Anh tiết lộ ban huấn luyện đã dành sự quan tâm để khắc phục vấn đề này trong những buổi tập gần đây.

“2-3 buổi tập gần đây, ban huấn luyện cũng đã rút kinh nghiệm và sửa cho anh em hàng phòng ngự. Ban huấn luyện đã chia sẻ và anh em cũng đã rút kinh nghiệm, khắc phục. Tôi hy vọng trận đấu tới toàn đội sẽ tập trung tốt”, Trương Tiến Anh nói.

Về tình hình của Văn Vĩ, người không xuất hiện trong buổi tập ngày 11/8, Trương Tiến Anh cho biết đồng đội chỉ bị sưng nhẹ ở ngón chân và không gặp vấn đề quá nghiêm trọng. Chiều ngày 13/8, ĐT Việt Nam sẽ lên đường sang Malaysia để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi AFF Cup 2026. Thầy trò HLV Kim Sang Sik hướng đến mục tiêu tạo lợi thế trước khi trở về sân nhà đá trận lượt về, qua đó đứng trước cơ hội phá cái dớp chưa từng thắng Malaysia ở bán kết.