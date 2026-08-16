CĐV ở phố đi bộ Nguyễn Huệ reo hò khi Việt Nam thắng Malaysia 2-0

Nhiều người trên phố đi bộ Nguyễn Huệ ôm nhau ăn mừng bàn thắng thứ hai khi cầu thủ Quang Hải chọc khe cho Đình Bắc băng xuống. Trong nỗ lực cản phá, hậu vệ Faris Danish vô tình đưa bóng vào lưới nhà, giúp Việt Nam nâng tỷ số lên 2-0, ở phút 86.

Trước đó ở phút bù giờ của hiệp 1, cổ động viên hò reo, ăn mừng khi Xuân Son bay người đánh đầu tung lưới Malaysia, giúp Việt Nam dẫn bàn trên sân khách.

Anh Võ Phúc Hậu (giữa), 23 tuổi, ăn mừng sau bàn thắng mở tỷ số của đội tuyển Việt Nam. Niềm vui này được người hâm mộ chờ đợi suốt hiệp đấu đầu tiên.

Người hâm mộ giương cờ, nhảy mừng khi Việt Nam ghi bàn ở phút bù cuối cùng, dẫn chủ nhà Malaysia 1-0.

Những phút đầu hiệp 2, thủ môn Lê Giang Patrik xông ra ngoài vòng 16,50 m để ngăn cản bóng và bị trọng tài rút thẻ đỏ. Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã thu hồi thẻ phạt. Người hâm mộ từ lo lắng đến ăn mừng khi thủ môn Lê Giang Patrik được xoá thẻ đỏ.

Suốt hiệp 1, cổ động viên reo hò, đánh trống cổ vũ tuyển Việt Nam trong trận đấu. Trước đó, năm màn hình LED cao 7 m, rộng 12 m được lắp tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để phục vụ người dân cổ vũ tuyển Việt Nam gặp Malaysia ở bán kết ASEAN Cup 2026.

Khoảng hai tiếng trước trận đấu, trời bất ngờ đổ mưa, nhiều người vẫn nán lại cổ vũ.

Phút 36, Malaysia tạo ra pha bóng nguy hiểm nhất từ đầu trận với đường căng ngang từ cánh phải, nhưng thủ môn Lê Giang Patrik đã kịp thời cản phá khiến các nữ cổ động viên vỡ òa thở phào.

Ông Nguyễn Rân (61 tuổi) ăn mừng nồng nhiệt sau bàn thắng của Xuân Son. Ông cho biết, cả nhóm đi ra phố đi bộ từ 16h, để cổ vũ tuyển Việt Nam. "Hiệp một rất khó khăn nhưng cả đội đá rất cố gắng, tôi tin đội Việt Nam sẽ chiến thắng chung cuộc", ông nói.

Khu vực đường Nguyễn Huệ giao với Lê Lợi đông nghịt người dân, du khách theo dõi trận đấu qua màn hình LED.

Trận lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra lúc 20h ngày 19/8 tại sân Mỹ Đình, Hà Nội. Trận bán kết khác đã diễn ra tối qua, với tỷ số 3-1 nghiêng về đội Thái Lan, trên sân nhà của đội Singapore.