ĐT Pháp chuẩn bị cho World Cup: Dembele bất ngờ ra thông điệp ngầm cảnh báo Mbappe

Lời cảnh báo ngầm?

Paris Saint-Germain đang chuẩn bị cho trận chung kết Champions League gặp Arsenal và Ousmane Dembele sẽ có mặt ở đó dù đã có mối lo anh không kịp bình phục chấn thương. Nhưng sau trận đấu đó còn là World Cup, giải đấu mà Dembele dù vô địch năm 2018 đã không đóng vai trò thực sự quan trọng.

Ousmane Dembele

Dembele mới đây đã có cuộc đối thoại với kênh RMC Sport, trò chuyện cùng cựu danh thủ Jerome Rothen. Dembele cho biết anh cảm thấy tự tin vào khả năng vô địch World Cup năm nay cùng ĐT Pháp, dù vậy anh vẫn bày tỏ sự tôn trọng cho các đối thủ khác. Cũng qua đây, anh đưa ra một bình luận đã gây rất nhiều chú ý.

“Ở World Cup sẽ có khá nhiều đội tuyển mạnh và họ sẽ gây nhiều khó khăn cho chúng tôi. Nhưng như tôi đã từng nói hồi tháng 3, chúng tôi có thể chiến thắng nếu thi đấu với tinh thần vì tập thể. Chúng tôi phải tấn công cùng nhau và phòng ngự cùng nhau. Đây là năm 2026 và đó là cách duy nhất để đi sâu nhất có thể trên hành trình chinh phục các danh hiệu”, Dembele nói.

Phát biểu của Dembele ngay lập tức tạo ra nhiều xì xào, bởi ở ĐT Pháp vị trí tiền đạo của Kylian Mbappe là vững như bàn thạch nhưng Mbappe cũng là cầu thủ lười tham gia phòng ngự, lười pressing nhất đội. Dembele trong khi đó là cầu thủ pressing tuyến đầu của cả khối đội hình PSG và từ khi Mbappe ra đi, PSG đã đi từ thành công này tới thành công khác.

Mbappe & Dembele sẽ đá chính trên hàng công ĐT Pháp ở World Cup 2026

Đây còn không phải lần đầu các đồng đội của Mbappe nói về vấn đề này. Fran Garcia của Real Madrid đã nói từ tháng 1 rằng nếu Mbappe chạy nhiều hơn thì sẽ giúp cả đội rất nhiều, trong khi Presnel Kimpembe chia sẻ rằng khi anh nói với Mbappe rằng Mbappe càng ít chạy thì anh càng mệt mỏi hơn khi thi đấu, “cậu ta có những cách phản hồi lại rất láu lỉnh”.

Chủ công thực sự

ĐT Pháp sẽ đến với World Cup 2026 bằng một hàng tấn công thực sự đáng sợ: Mbappe, Dembele, Olise, Doue, Cherki, Barcola, Thuram, Mateta. Sự cạnh tranh do đó là rất khốc liệt, nhưng Dembele cảm thấy tự tin bởi HLV Didier Deschamps đang trao cho anh vai trò ngày càng lớn, khiến anh như chủ công thực sự của ĐTQG bất chấp Mbappe vẫn là cầu thủ bất khả xâm phạm.

“Kylian (Mbappe) vẫn hay đá giữa nhưng ở trận gặp Brazil, tôi đã được xếp đá cánh phải và được HLV trưởng cho phép tự do di chuyển. Chúng tôi đã tạo ra hỗn loạn bên phần sân đối phương và tôi nghĩ điều này rất hay, bởi đối phương ở World Cup sẽ phòng ngự rất chặt chẽ và nếu không gây ra hỗn loạn, bọn họ sẽ khó có thể bị xuyên thủng”, Dembele cho biết.

Dembele và Olise trên ĐT Pháp

“Kylian có xu hướng hoạt động lệch trái, nên tôi với Michael (Olise) hay đổi vị trí cho nhau hơn. HLV đã cho tôi được tự do nên tôi cảm thấy rất thoải mái, nếu bây giờ ông ấy đổi sang chỉ dùng tôi và Kylian thì chúng tôi cũng sẽ thích ứng với nhau”.

Dembele cũng cho biết anh đã sẵn sàng cho chung kết Cúp C1, và vẫn tiếp tục thi đấu cho PSG mùa sau bất chấp tin đồn anh có thể ra đi do đang đình trệ khâu gia hạn hợp đồng. “Tôi 100% sẽ ở lại đây mùa tới. Tôi vẫn còn 2 năm hợp đồng nữa, mọi chuyện diễn ra ổn thỏa ở CLB và tôi rất hợp ý với mọi người”, anh nói.