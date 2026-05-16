Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Freiburg vs RB Leipzig
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Bayern Munich vs Köln
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Chelsea vs Manchester City
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Genoa vs Milan
Juventus vs Fiorentina
Pisa vs Napoli
Roma vs Lazio
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Inter Milan vs Hellas Verona
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Barcelona vs Real Betis
Arsenal vs Burnley
Mbappe chẳng phải lần đầu giận dỗi: "Ông trùm" Perez phải gặp riêng gỡ bom nổ chậm

Chủ tịch Florentino Perez phải đẩy lịch hẹn gặp riêng với Mbappe sớm hơn so với dự kiến, sau buổi trả lời phỏng vấn tự phát của tiền đạo người Pháp.

  

Chủ tịch Perez phải "ra tay" sớm

Kylian Mbappe đã tự biến mình thành tâm điểm của sự chú ý sau khi trả lời phỏng vấn giới truyền thông sau trận đấu giữa Real Madrid và Real Oviedo. Tiền đạo người Pháp khiến mọi thứ trở nên rối tung rối mù khi tuyên bố “muốn tự mình nói ra sự thật” và tiết lộ chỉ là sự lựa chọn thứ tư trên hàng công của HLV Arbeloa.

Chủ tịch Perez phải đẩy buổi làm việc riêng với Mbappe lên sớm hơn so với dự kiến

Trước đó, tiền đạo người Pháp cũng trở thành tâm điểm của sự công kích khi về Pháp dưỡng thương rồi đi chơi với bạn gái ở Italia thay vì xem Real Madrid thi đấu. Ngọn lửa đang cháy trên đầu Mbappe vốn đã “cháy đượm” từ lâu và hành động mới chẳng khác nào thêm “một thùng dầu” vào đám cháy ấy.

Tất nhiên, chủ tịch Florentino Perez không thể để sự việc rối loạn đến như vậy. Theo nguồn tin của tờ AS, “ông trùm” của Real Madrid đã chuẩn bị có buổi làm việc riêng với Kylian Mbappe. Florentino Perez muốn nghe trực tiếp tiền đạo người Pháp nói về ý định của bản thân, đặc biệt là thái độ tiếp cận ở mùa giải năm sau.

Thực tế, buổi họp này vốn được lên lịch từ trước với kỳ vọng về việc đôi bên ngồi lại nói chuyện tình cảm trên phương diện thấu hiểu nhau là chính. Tuy nhiên, hành động tự ý trả lời phỏng vấn không thông qua ban truyền thông của Mbappe khiến chủ tịch Perez phải đẩy buổi gặp mặt này lên thành ưu tiên hàng đầu.

Chẳng phải lần đầu Mbappe tung chiêu "giận dỗi"

Thực ra, đối với những ai theo dõi Mbappe từ lâu, tiền đạo người Pháp chẳng phải lần đầu tiên “giận dỗi” kiểu như này. Chính Real Madrid đã “giật dây” Mbappe liên tục gây hấn với PSG trong quá khứ để có được siêu sao với giá 0 đồng và giờ đây, họ đang phải trải qua cảm giác của đội bóng thành Paris.

Hãy cùng nhớ lại những gì Mbappe đã làm trong 2 năm cuối ở PSG. Đầu tiên, tiền đạo người Pháp tự ý công bố bản hợp đồng với đội bóng thành Paris không phải là 3 năm mà là 2 năm kèm điều khoản không bắt buộc gia hạn 1 năm. Trước đó, PSG đã “van nài” Mbappe không tiết lộ điều này với báo giới.

Trước và sau khi ký hợp đồng gia hạn, Mbappe liên tục mập mờ về chuyện muốn ra đi. Tiền đạo người Pháp gây hấn với đồng đội (Neymar, Kimpembe), chất vấn HLV từ Galtier tới Luis Enrique, từ chối ra sân thi đấu, chỉ trích chủ tịch CLB vì “những lời hứa hão huyền” nhưng rồi lại tuyên bố bản thân hạnh phúc với PSG. Ngay cả khi rời đi, cầu thủ này cũng để lại sự khó chịu cho đội bóng thành Paris với vụ kiện có trị giá lên tới 55 triệu euro.

Nhìn lại hành trình ấy, liệu chủ tịch Perez có nhận ra những điểm tương đồng với câu chuyện của Mbappe và Real Madrid lúc này hay không? Tương lai của Mbappe sẽ được quyết định sau buổi họp riêng, hiện chưa ấn định thời gian. 

Về cơ bản, Perez không muốn mất Mbappe bởi ông muốn cầu thủ này trở thành “Ronaldo thứ hai” tại Bernabeu. Vấn đề là những mâu thuẫn liên quan đến Mbappe hiện tại có thể giải quyết được hay không? Đó lại là câu hỏi khó trả lời.

