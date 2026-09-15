BXH bóng đá nữ Asiad 20: Cơ hội nào cho tuyển Việt Nam vào tứ kết?

Ảnh: Minh Hương.

Lượt trận đầu tiên của bảng E kết thúc với chiến thắng thuộc về tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa và Nhật Bản. Hướng đến lượt trận 2, Việt Nam đối đầu Nhật Bản và Thái Lan đụng độ Đài Bắc Trung Hoa. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ nỗ lực giành điểm trước Nhật Bản, dẫu biết rõ khả năng thành công không cao.

Các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam tự hất văng một cơ hội khi để thua Đài Bắc Trung Hoa. Theo kịch bản tốt nhất ở lượt đấu tới, chúng ta có điểm trước Nhật Bản và trận còn lại có kết quả hòa. Ở lượt cuối, chỉ cần thắng Thái Lan, Việt Nam rộng cửa đi tiếp.

Theo kịch bản tệ nhất, Việt Nam thua Nhật Bản và Thái Lan thắng Đài Bắc Trung Hoa. Lúc này, Nhật Bản có 6 điểm và sớm giành quyền vào tứ kết; Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan có 3 điểm, Việt Nam vẫn trắng tay. Ở lượt cuối, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc bắt buộc thắng Thái Lan để ít nhất có vị trí thứ 3.

Nhìn chung, tuyển nữ Việt Nam không còn quyền tự quyết trong cuộc đua cạnh tranh một suất vào thẳng tứ kết Asiad 20. Mục tiêu thiết thực của các cô gái là trở thành một trong 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt và giành vé vớt.

Thái Lan thua thảm Nhật Bản.

Trong trận ra quân Asiad 20, tuyển nữ Việt Nam gục ngã trước Đài Bắc Trung Hoa do lối chơi thiếu gắn kết và bế tắc trong tấn công. Ở hiệp một, các cầu thủ áo đỏ nhập cuộc chệch choạc, để đối phương lấn lướt, chơi mạch lạc hơn và sớm thủng lưới ở phút 16.

Việt Nam giành lại thế trận và kiểm soát bóng vượt trội trong suốt hiệp 2. Song, các pha phối hợp của các học trò HLV Hoàng Văn Phúc thiếu đi sự sắc bén để xuyên thủng hàng thủ đối phương. Khi tấn công nhiều nhưng không thể chuyển hóa thành bàn, đội phải trả giá bằng bàn thua thứ 2 ở phút 81. Bàn gỡ muộn màng của Thanh Nhã ở phút 85 là nỗ lực đáng khen nhưng không đủ để cứu vãn một trận đấu rời rạc của chúng ta.

Ở cặp trận còn lại, Nhật Bản không khó khăn để hủy diệt Thái Lan 8-0. Nước chủ nhà không triệu tập đội hình mạnh nhất do dàn sao thi đấu tại châu Âu không trở về theo lịch trình FIFA Days. Tuy nhiên, yếu tố kỹ thuật, chiến thuật của Nhật Bản vượt trội hoàn toàn Thái Lan.

90 phút sắp tới là thử thách cực đại cho đội nữ Việt Nam. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc có thể thua nhưng cần thua trong thế trận tích cực để tạo đà tâm lý cho lượt trận cuối. Nếu Việt Nam giành điểm trước Nhật Bản, đó là cơn địa chấn và sẽ cho chúng ta thêm cơ hội tiến vào vòng trong.

Cục diện bảng E.