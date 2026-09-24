Kết quả bóng đá Lào - Brunei: Rượt đuổi hấp dẫn (FIFA ASEAN CUP)

ĐT Lào đối đầu với ĐT Brunei trong khuôn khổ FIFA ASEAN Cup 2026. Đoàn quân của HLV Grujic tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc để tìm bàn thắng sớm. Phút thứ 2, cầu thủ Lào ngã trong vòng cấm đối thủ và trọng tài cắt còi ngay. Lào được hưởng phạt đền.

Lào và Brunei chủ động chơi tấn công cống hiến

Đội trưởng Bounkong được trao trọng trách sút phạt 11m và hoàn thành tốt nhiệm vụ để mở tỉ số trận đấu. Có được bàn thắng, Lào chủ động cầm bóng dàn quân để tìm bàn thắng thứ hai. Phút 24, Lào có pha tấn công tốt và Singsavang đã dứt điểm tung lưới đối thủ.

Tới lúc này, Lào chủ động nhường lại thế trận cho đối thủ. Brunei nỗ lực tấn công. Xà ngang từ chối nỗ lực họ ở phút 44 nhưng chỉ 2 phút, Brunei có được bàn gỡ đầu tiên. Hậu vệ Lào mắc sai lầm trong khâu bắt việt vị và Syamra đã nhanh chân đưa bóng vào lưới.

Sang hiệp hai, đôi bên dồn lên tấn công mạnh mẽ và cơ hội nguy hiểm xuất hiện liên tục. Thủ môn của Lào đã chơi cực hay với những tình huống cứu thua liên tiếp. Phút 56, Bounkong dứt điểm tung lưới đối thủ lần thứ hai nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Phút 63, số 17 của Lào tiếp tục tung cú dứt điểm cực căng nhưng thủ môn Brunei đẩy được. Bóng bật ra và Xervanglieng đá nối cực nhanh để nâng tỉ số lên thành 3-1. Những phút cuối diễn ra cực kỳ hấp dẫn bởi đôi bên không ngừng tấn công. Đáng tiếc bóng không đi vào lưới một lần nào nữa. Chung cuộc, Lào giành chiến thắng trước Brunei.

Tỉ số chung cuộc: Lào 3-1 Brunei (H1: 2-1)

Ghi bàn:

Lào: Bounkong 4' (phạt đền), Singsavang 24', Xervanglieng 63'

Brunei: Syamra 45+1'

Đội hình xuất phát

ĐT Lào: Vethita, Sangvilay, Manilay, Thepsouvanh, Vinnavong, Thongkhamsavath, Souvanny, Singsavang, Bounkong, Inthinsone, Chandala

ĐT Brunei: Abdullah Nyaring, Othman, Al Rahman, Khallidden, Said, Syamra, Kasyful, Herman, Jufri, Hamir, Azaman