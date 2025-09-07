ĐT Anh vừa đá vừa "ru ngủ" Andorra: HLV Tuchel vẫn hài lòng, đòi thắng 5-0

Tuchel nghĩ sao khi ĐT Anh thắng Andorra "chỉ" 2 bàn?

Nếu xét về mặt điểm số, ĐT Anh đang có khởi đầu hoàn hảo tại vòng loại World Cup 2026 khi toàn thắng 4 trận và không để thủng lưới bàn nào. Tuy nhiên, việc chỉ ghi được 3 bàn vào lưới Andorra, đội xếp hạng 174 thế giới sau 2 lượt trận khiến rất nhiều CĐV của "Tam sư" cảm thấy không hài lòng.

HLV Thomas Tuchel

Tuy nhiên, HLV Thomas Tuchel không nghĩ như vậy. "Tôi rất hài lòng với trận đấu này. Tôi nghĩ đây là màn trình diễn tốt của "Tam sư". Chúng tôi đã phải đối đầu với hàng phòng thủ dày đặc của đối thủ. Tất nhiên, các cầu thủ của tôi cần phải cải thiện khả năng dứt điểm.

Cơ hội rất nhiều nhưng đa phần bị bỏ lỡ. Chúng ta phải đợi một khoảng thời gian dài mới có thể ăn mừng lần thứ hai. Mặc dù vậy, tôi vẫn hài lòng bởi các cầu thủ đã tiến bộ nhiều so với trận đấu hồi tháng 6. Đáng nhẽ, chúng tôi phải thắng 4-0 hoặc 5-0 trong trận đấu này".

Tuy nhiên, những con số thống kê không đem lại những điều tích cực giống như Tuchel phát biểu. ĐT Anh cầm bóng tới 83%, chuyền 790 lần nhưng chỉ có được 11 pha dứt điểm trong đó 7 lần đi trúng đích. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xGoal) của họ chỉ là 2,21. Bởi vậy, câu chuyện thắng 4-0 hay 5-0 trước Andorra là hơi khó xảy ra.

Về chuyến làm khách của ĐT Serbia sắp tới

Trả lời về chuyến hành quân tới Serbia sắp tới, ông thầy người Đức cho biết. "Chúng tôi sẽ cố gắng chứng minh bản lĩnh bằng cách thi đấu tốt trong mọi hoàn cảnh. Tôi có thể dự đoán trước rằng chúng tôi sẽ phải thi đấu dưới bầu không khí cuồng nhiệt của CĐV Serbia.

Đó là điều chúng tôi cần phải thích nghi. Tôi cũng chưa biết mặt cỏ sân đấu ra sao nhưng đó không phải là những cái cớ để vin vào. Serbia là một đối thủ mạnh. Họ có hàng công chất lượng và thi đấu rất trực diện. Đó là lý do tôi nhấn mạnh việc các cầu thủ của tôi phải thích nghi với mọi hoàn cảnh.

Chúng tôi đủ sức để tự định đoạt số phận của mình. Thực tế, các cầu thủ mới chỉ có 5 ngày tập luyện cùng nhau. Màn trình diễn hôm nay rất tích cực và tôi mong muốn điều đó lặp lại trong trận đấu tới. Chúng tôi sẽ có 2 ngày để chuẩn bị cho trận đấu với Serbia và mục tiêu là có thêm một trận thắng".