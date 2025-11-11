Messi bất ngờ trở lại Nou Camp, mơ viễn cảnh tái hợp Barca & sát cánh Yamal

🏟️ Messi trở lại Nou Camp: Fan mơ về "Điệu nhảy cuối cùng"

Mới đây, Lionel Messi vừa khiến cộng đồng fan Barca đứng ngồi không yên khi bất ngờ xuất hiện tại công trường cải tạo sân Nou Camp. Siêu sao sinh năm 1987 đăng lên Instagram một vài bức ảnh cùng dòng chia sẻ đầy cảm xúc: “Tôi mong một ngày nào đó có thể trở lại, không chỉ để nói lời tạm biệt với tư cách cầu thủ, điều mà tôi chưa từng làm được".

Fan Barca đã mơ về viễn cảnh tái hợp Messi sau khi anh bất ngờ tới thăm sân Nou Camp

Messi - Barcelona là mối duyên định mệnh và tưởng chừng không bao giờ kết thúc. Tuy nhiên, khó khăn tài chính khiến Barca ngậm ngùi nhìn cầu thủ con cưng ra đi trong nước mắt vào tháng 8/2021.

Giờ đây, tâm trạng của các cổ động viên lại xáo trộn sau lần ghé thăm đột ngột của Messi. Tất cả đều tự hỏi: Liệu có một "Điệu nhảy cuối cùng" (Last Dance) giữa Leo và đội bóng đã nuôi dưỡng anh?

⚽ Một bản hợp đồng ngắn hạn vào năm 2026?

Messi đang khoác áo Inter Miami và mới gia hạn hợp đồng đến hết năm 2028, thời điểm anh bước sang tuổi 41. Thông thường, mùa giải bóng đá Mỹ kết thúc vào tháng 12. Hiện Inter Miami đang tham dự MLS Cup (vòng play-off tranh chức vô địch MLS), với trận chung kết diễn ra ngày 6/12. Sau đó, Messi có khoảng 2 tháng nghỉ ngơi trước khi mùa giải mới khởi tranh vào cuối tháng 2.

Trong quá khứ, một số danh thủ như Thierry Henry, Landon Donovan hay Beckham cũng tận dụng quãng nghỉ này để trở lại châu Âu thi đấu theo bản hợp đồng ngắn hạn. Tuy nhiên, do kỳ chuyển nhượng mùa đông ở La Liga mở vào tháng 1, Messi chỉ có thể góp mặt trong thời gian rất ngắn – chưa đến 2 tháng – dưới hình thức cho mượn.

Ở tuổi gần 40, Messi có phù hợp với lối chơi thiên về tốc độ của Barcelona dưới thời HLV Hansi Flick?

Một lựa chọn khác là bản hợp đồng cho mượn kéo dài 6 tháng trước World Cup 2026, giúp Messi duy trì cường độ thi đấu đỉnh cao. Nhưng khả năng này còn phụ thuộc vào quy định tài chính của La Liga lẫn kế hoạch thi đấu của Inter Miami tại Concacaf Champions Cup (diễn ra từ 3/2/2026 tới 30/5/2026).

🤝 Quan hệ giữa Messi và Laporta

Một yếu tố khác khiến khả năng tái hợp gặp khó là mối quan hệ giữa Messi và Chủ tịch Joan Laporta. Cách thức chia tay vào năm 2021 vẫn để lại dư âm khó quên. Dù đôi bên đã phần nào hàn gắn, sự tin tưởng và thân thiết như xưa chưa thực sự trở lại.

Laporta từng chia sẻ: “Chúng tôi đã có mối quan hệ rất tốt trong thời gian dài. Khi hợp đồng không được gia hạn, mọi thứ trở nên căng thẳng, nhưng sau đó phần nào đã được cải thiện".

Dẫu vậy, Messi vẫn giữ im lặng và chưa có động thái nào cho thấy mong muốn hợp tác trở lại, ngoại trừ việc anh thừa nhận muốn được nói lời tạm biệt sân Nou Camp một cách xứng đáng.

🔍 Messi có phù hợp với Barca dưới thời Hansi Flick?

Từ góc độ chuyên môn, câu hỏi đặt ra là liệu Messi còn chỗ trong đội hình Barca dưới thời HLV Hansi Flick hay không?

Ở tuổi 38, anh vẫn giữ phong độ ấn tượng tại Inter Miami và đội tuyển Argentina, nhưng Barca hiện có nhiều cầu thủ trẻ trung, tài năng như Lamine Yamal, Raphinha, Olmo hay Ferran Torres.

Nếu trở lại, Messi có thể đảm nhiệm vai trò “số 9 ảo” hoặc "số 10" – những vị trí quen thuộc của anh. Tất nhiên trong lối chơi trực diện, tốc độ, chú trọng chuyển trạng thái nhanh của HLV Hansi Flick, các cầu thủ phải "gánh" thêm nhiều nhiệm vụ để tạo không gian cho Messi sáng tạo.

Rõ ràng, HLV Hansi Flick phải đắn đo nếu chấp nhận thay đổi chiến thuật chỉ để phù hợp với ngôi sao người Argentina, đặc biệt khi đội bóng đang đạt kết quả tích cực tại La Liga.

Messi có thể đá "số 10" hoặc "số 9 ảo" trong sơ đồ hiện tại của Barcelona

🌎 World Cup 2026 – ưu tiên lớn nhất của Messi

Một yếu tố quan trọng khác là World Cup 2026, giải đấu đánh dấu lần cuối Messi khoác áo tuyển Argentina. Với việc lịch thi đấu MLS kết thúc vào tháng 12/2025, anh sẽ có thời gian nghỉ ngơi cần thiết trước khi bước vào chặng đường chuẩn bị cho World Cup.

Một chuyến trở lại châu Âu ngắn ngủi khiến Messi bị quá tải. Ở tuổi gần 40, anh cần ưu tiên duy trì thể trạng ổn định hơn là mạo hiểm với hành trình ngắn hạn tại châu Âu khắc nghiệt.

Thực tế cho thấy, cơ hội Messi trở lại thi đấu cho Barcelona rất mong manh. Nhưng trong bóng đá, nơi điều “không thể” đôi khi lại trở thành “có thể”, hy vọng vẫn còn chỗ đứng. Dù chỉ là một trận đấu chia tay trên thảm cỏ Nou Camp, đó cũng sẽ là khoảnh khắc trọn vẹn nhất dành cho Messi và cả Barcelona.